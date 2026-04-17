株式会社ウエルネス・ラボ（所在地：横浜市中区／メインブランド「キレイ・デ・ラボ」）は、女性に寄り添う成分「エクオール」を“飲む・塗る”の両方から気軽に試していただける機会として、「Wエクオールセットプレゼントキャンペーン」を実施いたします。 本キャンペーンは、2026年4月17日（金）から4月30日（木）まで、公式Xおよび公式Instagramにて展開いたします。 今回プレゼントするのは、エクオール配合のサプリメント「Museエクオール」と、美容液「Bmuse エクオールセラム」のセット。

“飲む”と“塗る”の両方からエクオールを取り入れられる、キレイ・デ・ラボならではの組み合わせです。 本企画を通じて、より多くの方にエクオールという成分や、内側・外側の両面から向き合う美容習慣を知っていただく機会にしたいと考えています。

Wエクオールセットに込めた想い

キレイ・デ・ラボが大切にしているのは、内側から整えることと、外側からケアすることの両方に目を向ける「内外美容」という考え方です。 その根本には、年齢を重ねても「今の自分がいちばん好き」と思える未来をつくりたい、という想いがあります。 年齢を重ねる中で生まれる変化は、不安や戸惑いとして語られることも少なくありません。 けれど私たちは、その中にある前向きな変化や、深まっていく自分らしさにも目を向けていきたいと考えています。 そうした変化に悩む方にも、自分に合った方法を見つけるきっかけを届けたい。 内外美容セットの第1弾に「エクオール」を選んだのは、そうした想いがあるからです。 当社は、エクオール配合のサプリメントを長年販売し続けるとともに、エクオール原料の販売にも取り組んできました。 多くのお客様のお声に触れる中で、エクオールが女性に寄り添う成分であることを実感しています。 当社が長年向き合ってきたエクオールと、大切にしている内外美容。 その2つを掛け合わせた新たなセットを、より多くの方にお試しいただく機会として、今回の企画を実施します。

『Wエクオールセット』プレゼントキャンペーン概要

公式Instagram・およびX（旧Twitter）にて、プレゼントキャンペーンを開催いたします。 ご応募いただいた方の中から抽選で合計60名様に、エクオール配合のサプリメント「Muse エクオール」と美容液「Bmuse エクオールセラム」のセットをプレゼントいたします。 ※Instagram・Xそれぞれからご応募いただけますが、当選はお一人様1回までとさせていただきます。 ■賞品 Wエクオールセット （エクオールサプリメント「Muse エクオール」1袋＋エクオール美容液「Bmuse エクオールセラム」1本） ■当選者数 合計60名様 （Instagram：10名様／X：50名様） ■応募期間 2026年4月17日（金）～2026年4月30日（木）23:59 ■応募方法

【Instagram】 - 公式アカウントをフォローのうえ、対象投稿に「いいね」 【X（旧Twitter）】 - 公式アカウントをフォローのうえ、対象投稿をリポスト ※詳細については、各公式アカウントのキャンペーン投稿をご確認ください。

賞品について

今回プレゼントするのは、エクオール配合サプリメント「Muse エクオール」と、美容液「Bmuse エクオールセラム」のセットです。 “飲むエクオール”と“塗るエクオール”で、内と外からのアプローチをぜひお試しください。

Bmuse エクオールセラム

エクオール*¹とアルジルリン*²を組み合わせ、年齢や環境変化によって揺らぎやすい肌印象を意識した処方。 ナイアシンアミド*³も配合し、ハリ感*⁴やなめらかさを感じやすい肌印象をサポートします。

※1 整肌成分／※2 整肌成分／※3 整肌成分／※4 うるおいによる肌印象のこと

Muse エクオール

純末100％エクオールを1粒に5mg配合し、小粒で飲みやすく設計したサプリメント。 GMP認定の国内工場で製造し、カプセルには自然由来の素材を採用するなど、安心感にも配慮しています。

内と外から、自分に寄り添う毎日へ

https://item.rakuten.co.jp/kireidelab/10260417/

年齢を重ねることは、変化を重ねること。 その変化にどう向き合えばいいのか、自分に合った方法はなんなのか、迷っている方もいるかもしれません。 だからこそ私たちは、エクオールという成分のこと、そして内と外から整える「内外美容」という考え方を、より多くの方に知っていただきたいと考え、今回のキャンペーンを企画いたしました。 これからもキレイ・デ・ラボは、その人らしい毎日に寄り添う商品や取り組みを続けてまいります。

会社概要

■メインブランド Kirei de Lab（キレイ・デ・ラボ）

女性の「キレイ」と「健康」を応援するブランド。プラセンタやエクオール、ゲニステインなどのサプリを中心に、ケア商品も取り扱っています。 URL：https://kireidelab.com/

■運営会社 会社名：株式会社ウエルネス・ラボ

代表者：代表取締役 能代維英 所在地：〒231-0015 横浜市中区尾上町1-4-1 関内STビル 3F 事業内容： 1.コマース事業（化粧品・健康食品等の販売） 2.メディア事業（動画情報サイトの制作・運営） 3.海外事業（化粧品・健康食品等、海外での販売） 4.OEM事業（化粧品・健康食品等、OEMの受託） 5.原料販売事業（化粧品（アンセム・バイオサイエンス社総代理店）・健康食品原料の販売（株式会社ホルス正規代理店）） 6.エステサロン等の企画運営 設立：2011年7月 資本金：1,000万円 URL：https://wellnesslab.co.jp/

■公式SNS

X：https://x.com/kireidelab Instagram：https://www.instagram.com/kireidelab_official/ TikTok：https://www.tiktok.com/@kireidelab_jp