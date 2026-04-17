株式会社LIFEM(ライフェム、以下、「LIFEM」)が提供する、働く女性の健康課題改善をサポートする法人向けフェムテック※1サービス『ルナルナ オフィス』が、ヤマハ株式会社(以下、「ヤマハ」)へ導入され、4月よりライトプランの「月経プログラム」と「更年期プログラム」の提供を開始しています。

プログラムを通じてヤマハの従業員を対象に、婦人科医師監修のセミナー動画や、医療機関と連携したオンライン診療サービスの提供を行います。これにより、月経随伴症状や更年期症状への対応をはじめ、女性の健康課題への全社的な理解促進を支援します。





ヤマハとルナルナ オフィスロゴ





◆多様な人材が活躍できる職場環境の実現を目指すヤマハにて『ルナルナ オフィス』が始動！

ヤマハグループでは、人材の多様性を新たな価値創造の源泉と捉え「ヤマハグループDE&I方針」を定め、誰もが活躍できる環境づくりを推進しています。

女性の活躍推進においては、2028年3月期までに管理職に占める女性比率をグループ平均で24％にすることを目標に、職層別の育成プログラムを導入し、女性従業員が自らのキャリアや強みについて考え成長できる機会創出に取り組んでいます。また、ライフイベント期においても安心して活躍できるよう、より柔軟な働き方が選択できる環境・制度づくりを進めています。

このような取り組みの一環として、ヤマハではさらなる女性従業員の働きやすさや仕事への意欲の向上、ならびに従業員同士の相互理解を深めることを目的に、『ルナルナ オフィス』のライトプランを導入し、「月経プログラム」と「更年期プログラム」の利用を開始しました。

当社は本プログラムの提供を通じ、ヤマハの従業員が感じている健康課題改善のサポートをはじめ、職場全体の理解促進を図り、より自分らしく輝ける職場づくりに貢献していきます。









＜ヤマハへ導入されるプログラム概要＞

ヤマハでスタートする「月経プログラム」と「更年期プログラム」では、女性のカラダやココロに関する理解や知識を深める婦人科医師監修のセミナー動画を男女問わず全従業員向けに提供します。また、産婦人科に特化したオンライン診療サービス『ルナルナ オンライン診療』を活用し、婦人科受診による月経随伴症状やPMS、更年期に伴う症状の改善を支援し、効果検証のためのアンケート提供まで担います。









＜各プログラム詳細＞

I. 「月経プログラム」

・FEMCATION※2セミナー／「女性のカラダ知識セミナー」

女性のライフスタイルの変化や女性のカラダの仕組み、月経随伴症状などについて、医師監修のセミナー動画を提供





・オンライン診療を活用した婦人科受診と低用量ピルの服薬支援

開始日：2026年4月15日(水)

オンラインによる婦人科診療および、PMSや月経困難症の改善策のひとつである低用量ピルの処方・配送





II. 「更年期プログラム」

・更年期の基礎知識セミナー

更年期症状に関する心身の不調などの基礎知識について、医師監修のセミナー動画を提供





・オンライン診療を活用した婦人科受診と漢方薬等の服薬支援

開始日：2026年4月15日(水)

オンラインによる婦人科診療および、更年期症状の改善策のひとつである漢方薬などの処方・配送









◆ヤマハ株式会社人事部 人事戦略企画グループ 主幹 藤原 舞 氏からのコメント





ヤマハご担当者様





月経や更年期といった健康課題は、これまで職場で十分に共有・理解されにくい側面がありました。その背景には、不調を感じながらも我慢して一人で抱え込んでしまうケースが少なくないという現状があります。当社ではこうした状況を緩和するため、本プログラムを導入しました。プログラムを活用して治療支援や情報提供を行うことで、相談しやすく、適切な治療につなげられる環境づくりを進めていきます。

また本プログラムの導入に合わせて、生理休暇の適用範囲の拡大と「エフ休暇」への名称変更を行い、心理的な負担なく安心して休める環境を整えました。

これら制度面の整備と職場風土の醸成を通じて、健康課題と仕事の両立を支援し、女性、さらには誰もが働きやすい職場づくりにつなげてまいります。









※1 フェムテック：女性(Female)と技術(Technology)を組合わせた造語。女性が抱える健康課題をテクノロジーの力で解決するもの。

※2 FEMCATION(R)：エムティーアイの登録商標。FEMALE(女性)とEDUCATION(教育)を掛け合わせた造語。複雑かつ多様性のある女性のカラダとココロについて正しく学ぶ機会を創出し年齢や性別を問わず社会全体で寄り添いあえる環境を目指す理解浸透プロジェクト。









【『ルナルナ オフィス』について】

オンライン診療サービス『ルナルナ オンライン診療』を活用し、企業で働く従業員の健康課題改善から効果検証までを一気通貫でサポートする法人向けサービス。女性向けには、月経やPMSの症状から、妊娠や不妊、更年期症状に関するセミナーや産婦人科医への相談、男性向けには、男性更年期に関するセミナーや泌尿器科医への相談の機会を提供しています。

「月経プログラム」「妊活相談プログラム」「更年期プログラム」についての詳細はこちら：

https://office.lnln.jp/

「男性更年期プログラム」についての詳細はこちら：

https://office.lnln.jp/male-menopause









≪各プランの提供内容≫

提供項目 ：実態調査

スタンダードプラン：年に1回までの実態調査の実施

および結果の集計・レポート作成

ライトプラン ：実態調査項目の提供





提供項目 ：『ルナルナ オンライン診療』の提供

スタンダードプラン：月経、妊活、更年期に関する

オンライン相談・診療、薬の処方

ライトプラン ：月経と更年期に関する

オンライン相談・診療、薬の処方





提供項目 ：専門医による基礎知識セミナー

スタンダードプラン：医師によるセミナー動画の提供

または医師によるリアルセミナー

ライトプラン ：医師によるセミナー動画の提供





提供項目 ：プログラムの効果検証

スタンダードプラン：効果検証の実施および結果の集計・レポート作成

ライトプラン ：効果検証項目の提供





提供項目 ：各プログラムの参加人数

スタンダードプラン：最小参加人数の設定あり

ライトプラン ：1名から参加可能