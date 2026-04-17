1957年創業の水産物製造加工・卸売販売業である株式会社丸近(まるちか 兵庫県美方郡香美町、代表取締役 上垣重幸＝3代目)は、飲食3店舗目となる「香住蟹一番」(かすみがにいちばん)を大阪・難波の「なんばオリエンタルホテル」内の飲食フロアに4月20日(月)、グランドオープンいたします。





店名にもなっている「香住ガニ」とは関西で唯一、香住漁港で水揚げされる紅ズワイガニの中でも、一定の基準を満たしたものだけに与えられるブランド。香住港の買参権を有している当社の主力商品が香住ガニで、自社のECサイトでの販売をはじめ、全国の中央卸売市場や県内外の旅館・高級店へ卸しています。さらにその魅力を全国へ、世界へ発信するため、市場にはなかなか出回らない希少な“活きた香住ガニ”を堪能できる店を、インバウンドも多い大阪に出店。「香住ガニ」を主役にした蟹料理専門店は、県外では初の出店となります(＊)。ぜひこの機会にご賞味ください。 ＊自社調べ





先日開催された記者会見の様子。右から2番目が当社 取締役副社長 上垣匡智。右端が香住水産加工業協同組合 組合長 田中一行様、左から2番目が香住鶴株式会社 代表取締役社長 福本和広様、左端が香美観光大使で元NMB48メンバーの石田優美様

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【気軽な定食から豪華な蟹のコース料理まで！】 ※全て税込表示

カニの見た目だけではわからない、カニのみずみずしさ・上品な甘み・身入り・味の厚み、すべてが優れた、当社の“カニの目利き”が納得できるものだけを競り落しています。香住ガニは鮮度落ちが早く、産地以外では本来のおいしさを味わいにくい希少な味です。一般流通では入手しにくい希少なカニも提供できるのが当社の強みです。





あえて手間と時間のかかる手作業にこだわり、一つひとつ丁寧に扱うことで、香住ガニ本来の極上の味わいを提供。通販サイトではふるさと納税「ふるさとチョイス」全国月間ランキング1位を獲得しました。漁港から店舗までの間に複数の中間業者が存在しないため、鮮度抜群で高品質・安定した仕入れ・リーズナブルな価格を実現しています。コース料理は9,500円～、アラカルトや定食もご用意。インバウンド対策として多言語メニュー表を揃えています。





5月末頃までの季節限定「活け香住蟹コース」25,000円。前菜、蟹刺し、刺身、甲羅味噌、陶板焼き、香住蟹味噌和えの包み焼き、蟹すき鍋、雑炊、香の物、デザート。

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「香住ガニのお重 上」5,000円。ぜいたくな2段仕立て。

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「香住ガニクリームコロッケ」1,480円。自家製の熱々コロッケ定食。

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単品「カニ身 升盛り」1,280円

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店内の大きな生け簀では活きた香住ガニが動いている。鮮度抜群の香住ガニを提供。

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競りの様子。社内でカニの選別技術などを体系化した「カニマイスター制度」も検討している。

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【唯一無二の“香住テロワール”を体験できる！】

地元の日本酒「香住鶴」とカニ料理のペアリング(3酒セットで880円)も堪能できる。

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兵庫県有数の観光地・城崎温泉のご当地ビールも提供(写真右側)。城崎名物「カニビール」含め3種を用意。

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デザートにもご当地素材をふんだんに。写真右奥は「香住鶴で織りなす 和のアフォガード」480円、手前は「桜餅風 春の城崎ジェラート」480円。ともに季節限定。蟹の甲羅をミルクで煮だして作った自家製アイスクリームも。

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【店舗データ】

店名 ： 香住蟹一番

所在地 ： 大阪府大阪市中央区千日前2丁目8-17

なんばセントラルイータリー 1F

アクセス ： なんば駅 徒歩約3分、近鉄日本橋駅 徒歩約2分

営業時間 ： ランチ 平日 11：30-14：30 土日祝 11：30-15：00

ディナー17：00-21：30

(ラストオーダーはコースは閉店の2時間前、アラカルトは1時間前)

定休日 ： なし

席数 ： 38席(半個室あり、貸切可：要相談) ※終日禁煙

公式ホームページ： https://kaniichiban-osaka.com/

公式Instagram ： https://www.instagram.com/kasumiganiitiban/

経営企業 ： 株式会社丸近 ( https://www.kani-mrck.com/ )





店内

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※丸近は本社のある兵庫県美方郡香美町で飲食店「華和ゐ 香住本店」を、城崎温泉で飲食店「きのさき 華和ゐ KAWAI」と旅館「かにの宿 華和ゐ 別館」を経営。大阪を起点とした城崎＆香住ガストロノミーツーリズムも構想しています。