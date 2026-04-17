淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「ゴジラ迎撃作戦」ゴジラミュージアム内では、平成モスラ30周年×モスラ初登場65周年のWアニバーサリーである2026年に、ゴジラミュージアム「モスラ特別展」を9月20日（日）までの期間限定で開催しています。 今回、展示開始から4月12日（日）までに開催されていた、人気投票企画第1弾で見事1位に輝いた「モスラ（『モスラ(1996)』より）」がデザインされたオリジナルポストカードを、事前予約特典の第2弾ノベルティとして4月20日（月）～7月17日（金）の期間限定で配布いたします。 東宝製作の特撮映画の中でも屈指の人気を誇る、平成モスラシリーズの世界が淡路島に出現！実際に撮影に使用された、モスラレオやモスラの卵など、ここでしか見られない貴重な作品の数々と出会えるチャンスです。お出かけの春に、家族みんなでゴジラの世界へ遊びに行こう！

■ゴジラミュージアム特別展「モスラ特別展」概要

実施期間： 2025年12月20日（土）～2026年9月20日（日） 場所： 「ゴジラ迎撃作戦」 ゴジラミュージアム内 営業時間： 10:00～22:00（最終入場 20:00） 料金： 「ゴジラ迎撃作戦」のゴールドチケット、プレミアムチケット、VIPジャーニーパスもしくはキッズ限定満喫パスをご購入し、入場ください 企画： 怪獣人気投票を同時開催。下記スケジュールで全2弾に分けて開催いたします。 【第1弾】平成モスラ 人気投票 2025年12月20日～2026年4月12日 【第2弾】平成モスラ 敵怪獣人気投票 2026年4月13日～9月20日 特典： 入場チケットの事前予約購入者を対象に、「モスラ特別展」限定デザインの限定ポストカードをプレゼント 第1弾／2025年12月20日（土）～2026年4月19日（日）の入場券を事前予約購入された方 「モスラ特別展」限定デザインのポストカードを配布 第2弾／2026年4月20日（月）～2026年7月17日（金）の入場券を事前予約購入された方 「モスラ（『モスラ(1996)』より）」がデザインされたオリジナルポストカードを配布 URL： https://nijigennomori.com/godzilla_awaji/?utm_campaign=pr

■（参考）「ゴジラ迎撃作戦」概要

『ゴジラ迎撃作戦』は、淡路島に上陸した世界最大、全長120mの実物大ゴジラをテーマにし、強大さと迫力を真に体感できる世界唯一のエンターテインメントアトラクションです。 参加者は国立ゴジラ淡路島研究センターの一員となり、細部までこだわり抜いたゴジラの体内に参加者が突入する「ジップライン」や、飛散したゴジラ細胞を殲滅(せんめつ)する「シューティングゲーム」などのミッションに挑みます。 その他、常設では世界初となる「ゴジラミュージアム」や、小さなお子さまを対象に、約50種類の怪獣ソフビなどが 遊び放題のキッズエリア「カイジュウノモリ」などの室内アトラクションも充実。さらに、国立ゴジラ淡路島研究センターのグッズをはじめ、『ゴジラ迎撃作戦』の世界感あふれるフード等も販売致します。 世界最大のゴジラが淡路島に上陸しています！

「ゴジラ迎撃作戦」ではゴジラグッズも充実！ニジゲンノモリでしか買うことができないオリジナルグッズも多数展開しております。かっこいい帽子や可愛いカチューシャを着けてアトラクションを体験すれば、より一層ゴジラの世界観に入り込めます。また、グラスやフィギュアやお菓子など、お土産の購入にもご利用ください！」

■（参考）グランシャリオ北斗七星135° ゴジラコラボルーム「怪獣ランド」概要

「ゴジラ」の70周年を記念し、歴代の「ゴジラ」映画作品に登場した怪獣たちが大集合したゴジラコラボルーム『怪獣ランド』。 室内には、歴代ゴジラと人気怪獣たちが描かれたインテリアやタペストリー、窓越しに見える実寸大ゴジラの一部、さらに、それらに光の照射で見え方が変わる特殊加工を施すことによって、昼・夜で異なった室内の雰囲気をお楽しみいただけます。室内に隠れた全ての怪獣たちを見つけ出すことで豪華特典が手に入る“特別任務”に挑戦していただくなど、昼夜通してお愉しみいただけるお部屋です。 https://awaji-grandchariot.com/room/3416/

■グランシャリオ北斗七星135° ゴジラコラボルーム『昭和東宝怪獣資料室』概要

定員： 最大2名 内容： 「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」の一棟を、日本を代表する特撮映画「ゴジラ」をテーマに装飾。“昭和レトロ”をモチーフに、同作品の世界観と昭和時代が再現された空間を存分に楽しむことができる ＜オリジナルノベルティ＞ ・オリジナルデザイン「ゴジラ合皮コースター」 ・「キングギドラ」デザイン画アートボード https://awaji-grandchariot.com/room/6470/

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