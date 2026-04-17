日本アニメーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：石川和子）がアニメーション制作・ライセンス展開を行う「ちびまる子ちゃん」と、名古屋の無添加クラフトコーラとスパイスカレーの専門店「コーノコーラ」のコラボレーションによる母の日ギフト「まる子の花シロップ」が、株式会社Nexusより販売されます。発売日の2026年5月5日（火）に先立ち、2026年4月17日（金）より予約販売を開始いたします。

本商品は、日々頑張るお母さんへ「癒し」と「美しさ」を贈ることをコンセプトに開発された、無添加の希釈用フラワーシロップです。ハイビスカスやローズ、カモミールといった華やかなボタニカル素材に柑橘果汁を合わせ、職人の手で丁寧に仕上げました。「ちびまる子ちゃん」の温かな世界観とともに、大切な方へ心休まる贅沢なリラックスタイムをお届けします。 ご予約いただいた商品は、2025年5月5日（火）の発売日より順次発送を予定しております。

【ご予約URL】https://saketsunagi.base.shop/items/141322346

【まる子の花シロップについて】

「まる子の花シロップ」は、「ちびまる子ちゃん」の温かな世界観をイメージし、日々がんばるお母さんへ「癒し」と「美しさ」を届けるために生まれた、無添加の希釈用フラワーシロップです。

愛知県名古屋市の無添加クラフトコーラ専門店「コーノコーラ」が製造を手掛け、厳選されたボタニカル素材を使用。ハイビスカスの爽やかな酸味とローズの上品な香りに、カモミールのやさしい余韻を重ね、3 種の柑橘果汁（レモン・ライム・オレンジ）をバランスよく配合しました。

ラベルは、仲睦まじいまる子とお母さん「すみれ」のアートを使用しています。穏やかなピンクベースに、カーネーションをたくさん配置した母の日らしいデザイン。専用のギフトボックス付きです。

炭酸水やお湯、紅茶などで割るだけで、華やかな香りが広がる贅沢なドリンクをお楽しみいただけます。おすすめの飲み方は「シロップ 1：ソーダ 4」です。サッパリ飲みたい方は「シロップ 1：ソーダ 5」など割材を好みの量に調節しお楽しみください。保存料・着色料・香料を使用せず、素材本来の良さを引き出した体にやさしい味わいは、母の日の贈り物としてはもちろん、自分へのご褒美にも最適な逸品です。

■商品名：まる子の花シロップ ■内容量：300ml ■価格：4,400円（税込） ■品名：シロップ ■原材料名：砂糖、レモン果汁、ライム果汁、オレンジ果汁、ローズ、ハイビスカス、カモミール ■予約開始日：2026年4月17日（金） ■発売日：2026年5月5日（火） ■販売場所：酒繋オンラインショップ（https://saketsunagi.base.shop/items/141322346） ■製造・販売：株式会社CONOCOLA ■企画・発売元：株式会社Nexus

【母の日ギフト まる子の花シロッププレゼントキャンペーン】

「まる子の花シロップ」予約開始を記念して、まる子の花シロップのプレゼントキャンペーンを実施いたします。

■キャンペーン名：まる子の花シロップのプレゼントキャンペーン ■実施期間：2026年4月17日(金) ～ 4月30日(木) 23:59 ■応募方法： ① 酒繋プロジェクト公式Xアカウント（https://x.com/saketsunagi）をフォロー ② 公式アカウントの該当ポストをいいね＆リポスト ■プレゼントと数量：まる子の花シロップ 5名様 ■注意事項：当選者は後日DMでお知らせいたします。

【株式会社CONOCOLA（コーノコーラ）について】

名古屋を拠点とするフード＆ビバレッジカンパニー。スパイスやハーブを活かした食品・飲料の開発・製造を得意とし、クラフトコーラ「サウナーコーラ」は全国50以上のサウナ施設に展開。名古屋・栄では、本格スパイスカレーレストラン「コーノスパイス」も運営しています。

公式サイト： https://conocola.com/ Instagram： @conocola（https://www.instagram.com/conocola/）

【酒繋プロジェクトについて】

「酒繋プロジェクト」とはアニメ・ゲームなど若者に人気のエンターテインメントと日本酒をはじめとする国産の伝統的な商品を掛け合わせ、日本の魅力を発見する機会を作りたいという思いから立ち上げたプロジェクトです。

酒繋オンラインショップ： https://saketsunagi.base.shop/ 酒繋プロジェクト公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/saketsunagi

【「ちびまる子ちゃん」について】

さくらももこ原作の「ちびまる子ちゃん」は、静岡県清水市（現・静岡県静岡市清水区）を舞台に、そこに暮らす一家・さくら家の次女である小学3年生のまる子（さくら ももこ）と、家族や友だちとの日常を、楽しく面白く、時に切なく描いた心温まる作品です。 1986年に『りぼん』（集英社）で連載を開始し、2026年に原作40周年を迎えます。原作コミックスは全18巻が発売中。発行部数は累計3,500万部を突破（デジタル版を含む）、海外版はアジア各国、フランスでも出版されました。1990年からはテレビアニメ放送もスタートし、フジテレビ系列で毎週日曜日夕方6時より放送中。中華圏をはじめとする海外でも放送され、世界中の老若男女を魅了し、長きに亘り愛され続けています。

Webサイト： https://www.chibimaru.tv/ 公式X（旧Twitter）： @tweet_maruko（https://x.com/tweet_maruko） Instagram： @chibimaruko_official（https://www.instagram.com/chibimaruko_official/） Facebook： https://www.facebook.com/chibimaruko.official/ YouTube：https://www.youtube.com/@ChibiMarukoChannel

＜本件に関するお問い合わせ先＞

【商品およびキャンペーンに関するお問い合わせ先】 株式会社Nexus E-mail： contact@nxs.co.jp WEBサイト： https://nxs.co.jp 本商品の販売サイト： https://saketsunagi.base.shop

【「ちびまる子ちゃん」に関するお問い合わせ先】 日本アニメーション株式会社 広報・宣伝担当：西方、井上 E-mail：pr-na@nippon-animation.co.jp

画像掲載の際は以下のコピーライトを記載いただきますようお願い申し上げます。 「©さくらプロダクション/日本アニメーション」