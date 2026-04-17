東京都江東区にある砂町銀座商店街では、地域の活性化と出会いの場の創出を目的としたイベント『街コン2026 in 砂町銀座商店街』を、2026年4月25日(土)に開催いたします。





イベント概要





▼イベント詳細

「街コン」は、商店街の賑わいを取り戻すとともに、少子化対策の一環として全国的にも注目されているイベント形式で、地域活性と親睦促進を両立できる取り組みとして各地で開催されています。砂町銀座でも昨年に引き続き第2回目の開催となります。





当日は受付で参加費2,000円をお支払いいただき、ドリンクチケット10枚をお渡しします。

チケットは商店街内の参加店舗で利用可能。

参加者は店舗を自由に巡りながら、ドリンクを楽しみつつ新たな出会いを見つけていただけます。





また、当日は運営スタッフが進行をサポートします。

素敵なご縁が生まれた5組10名様には、目録としてテーマパークチケットをプレゼントするなど、昨年よりさらに充実した内容でお届けします。









▼お申し込み方法

以下の専用フォーム(またはフライヤーの「二次元コード」)より事前にお申し込みください。

申込フォーム： https://forms.gle/n36R2b797SRiha859









▼開催概要

名称 ： 街コン2026 in 砂町銀座商店街

日時 ： 2026年4月25日(土)開会式 15：00／閉会式 20：00

会場 ： 砂町銀座商店街 すなぎんひろば(東京都江東区北砂3丁目38-13)

定員 ： 男女各100名(先着順)

参加費 ： 2,000円(当日現地にてお支払い)

参加条件 ： 20歳以上の男女

特典 ： 参加者全員にドリンクチケット10枚プレゼント(参加店舗1店舗につき1枚有効)

素敵な出会いがあった5組10名様にテーマパークチケットを目録贈呈

申込方法 ： 専用フォームよりお申し込みください

主催 ： 砂町銀座商店街振興組合

お問い合わせ： 03-3644-5854









▼砂町銀座商店街 公式ホームページ

https://sunamachi-ginza.com/









▼砂町銀座商店街 公式Instagramアカウント

https://www.instagram.com/sunamachi123/