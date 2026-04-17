HRBrain、新機能「目標のAIレビュー」をリリース。目標設定の工数を軽減し、個人と組織の自律的な成長を支援。

株式会社HRBrain

株式会社HRBrain（本社：東京都港区／代表取締役CEO：堀 浩輝、以下「当社」）は「HRBrain 人事評価」において生成AIを活用して目標設定の質を向上させる「目標のAIレビュー機能（以下、「本機能」）」を新たにリリースしました。

開発背景

昨今の労働人口減少に伴い、企業が競争力を維持するためには、従業員一人ひとりが高い目標を掲げ、自律的に成長していく重要性が高まっています。



しかし、現場においては目標の指針が不足しているために、評価対象者が「目標にどのような内容を記載すべきか」を判断できず、上司からののフィードバックを受けるまで「目標の質」を高められないという課題に直面しています。また、評価者においても、評価対象者から提出された曖昧な目標の体裁を整えるための修正指示に追われ、本来注力すべき「本質的な組織や個人の成長」に向けた議論の時間が奪われるという実態が見受けられます。



こうした背景から、AIを活用して目標設定のプロセスを自律化・効率化すべく、本機能の開発と、β版による先行トライアルを実施してきました。



先行トライアルで得られたフィードバックを取り入れることで、より現場で活用しやすい機能として正式にリリースに至りました。

機能概要

特徴1：AIによる目標のレビュー

評価対象者が作成した目標に対して、管理者が設定した基準を満たしているかをAIがレビューします。また、評価者は評価対象者一人ひとりに対するフィードバックの指針として、AIから具体的なアドバイスを受けることが可能です。

特徴２：評価シートごとの柔軟な指標設定

管理者が等級定義や評価基準、組織目標等を評価シートごとに設定することが可能。設定した各指標に基づいたレビューをAIから受けられます。

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https://www.hrbrain.jp/evaluation(https://www.hrbrain.jp/evaluation)

解決する課題

本機能により、目標設定時における評価者・評価対象者間の非効率なやり取りを解消します。評価対象者はAIのレビューを通じて自律的に質の高い目標を作成でき、評価者は「目標の体裁を整える」という作業負担を大幅に削減できます。



結果として、組織全体の目標の水準の統制が図られるとともに、評価者・評価対象者間における「対話の質」の向上に寄与いたします。双方が目標を介した本質的な対話に注力することで、個人と組織が共に成長できる環境を提供いたします。

HRBrainについて

HRBrainは、人事領域におけるあらゆる業務課題の解決と、人的資本の最大化を支援するクラウドサービスです。タレントマネジメント、評価管理、労務管理、ラーニング、サーベイなどの機能を通じて、人材データの一元管理・活用を実現し、戦略人事の推進と経営の意思決定を支援します。今後も、人事・経営の未来を支える基盤として、サービスの進化と拡充を続けてまいります。

HRBrain 会社概要

社名：株式会社HRBrain

所在地：東京都港区三田3-5-19 住友不動産東京三田ガーデンタワー5階

代表取締役CEO：堀 浩輝

設立：2016年3月1日



コーポレートサイト：https://www.hrbrain.co.jp/

サービスサイト ：https://www.hrbrain.jp/

HR大学 ：https://www.hrbrain.jp/media

人的資本TIMES ：https://note.com/human_capital/