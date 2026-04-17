令和８年度神奈川県職員採用試験（大卒程度）の 受験申込みを開始しました！
神奈川県
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１ 試験種類
・１種試験
・公立小中学校等事務職員採用１種試験
・免許資格職職員採用試験
・警察事務職員採用１種試験
２ 申込期間 ４月17日（金曜日）から５月11日（月曜日）午後５時受信分まで
３ 実施区分及び採用予定者数
・１種
行政：110人程度
農政技術（農業）：13人程度
農政技術（森林）：9人程度
水産：2人程度
総合土木：17人程度
建設技術（建築）：6人程度
環境技術：6人程度
機械：5人程度
電気：5人程度
・公立小中学校等事務１種：10人程度
・免許資格職
福祉職：15人程度
福祉職（児童心理）：10人程度
司書A：7人程度
管理栄養士：1人程度
薬剤師：9人程度
獣医師：12人程度
保健師：8人程度
保健師（警察本部）：2人程度
・警察事務１種：35人程度
４ 令和８年度 職員採用試験のポイント
・技術系区分及び免許資格職区分では、第１次試験を専門試験のみで受験できます。
・技術系区分では、論文試験がなく、第2次試験を人物試験のみで受験できます。
・免許資格職区分（福祉系職種を除く）では、論文試験を廃止し、第２次試験を人物試験のみで受験できます。
・最終合格者は、第2次試験の結果のみで決定する人物重視の試験です。
・他日程の県職員採用試験とも併願ができます。
詳しくは以下の職員採用ホームページをご覧ください。
＜職員採用ホームページ＞
https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/9111/stage3.html
【問合せ先】
神奈川県人事委員会事務局総務課任用グループ 電話045-651-3245