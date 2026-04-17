令和８年度神奈川県職員採用試験（大卒程度）の 受験申込みを開始しました！

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神奈川県

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１　試験種類


　・１種試験


　・公立小中学校等事務職員採用１種試験


　・免許資格職職員採用試験


　・警察事務職員採用１種試験



２　申込期間 ４月17日（金曜日）から５月11日（月曜日）午後５時受信分まで



３　実施区分及び採用予定者数


　・１種


　　　行政：110人程度


　　　農政技術（農業）：13人程度


　　　農政技術（森林）：9人程度


　　　水産：2人程度


　　　総合土木：17人程度


　　　建設技術（建築）：6人程度


　　　環境技術：6人程度


　　　機械：5人程度　　


　　　電気：5人程度


　・公立小中学校等事務１種：10人程度


　・免許資格職


　　　福祉職：15人程度


　　　福祉職（児童心理）：10人程度


　　　司書A：7人程度


　　　管理栄養士：1人程度


　　　薬剤師：9人程度


　　　獣医師：12人程度


　　　保健師：8人程度


　　　保健師（警察本部）：2人程度


　・警察事務１種：35人程度



４　令和８年度　職員採用試験のポイント


・技術系区分及び免許資格職区分では、第１次試験を専門試験のみで受験できます。


・技術系区分では、論文試験がなく、第2次試験を人物試験のみで受験できます。


・免許資格職区分（福祉系職種を除く）では、論文試験を廃止し、第２次試験を人物試験のみで受験できます。


・最終合格者は、第2次試験の結果のみで決定する人物重視の試験です。


・他日程の県職員採用試験とも併願ができます。



詳しくは以下の職員採用ホームページをご覧ください。


　＜職員採用ホームページ＞


　　https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/9111/stage3.html



【問合せ先】


神奈川県人事委員会事務局総務課任用グループ　電話045-651-3245