「人材確保最前線！」と題して、一般社団法人STRヘルスケアグループ 常務理事／厚生労働省「医療専門職支援人材確保・定着支援事業」企画専門委員 諸橋 泰夫氏によるセミナーを5月20日(水)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】─────────

ＮＨＫも取材に来る！

事務部長・看護部長のための

人材確保最前線！

～看護学生・看護師に選ばれる病院になるために～

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[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26245

[講 師]

一般社団法人STRヘルスケアグループ 常務理事

厚生労働省「医療専門職支援人材確保・定着支援事業」企画専門委員

諸橋 泰夫 氏

[日 時]

２０２６年５月２０日（水） 午後１時～３時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

全国の病院の７割以上が赤字という、かつてない逆境に飲み込まれては負け（倒産）である。相次ぐ病棟閉鎖、相次ぐ病院の統廃合は他人ごとではない。

厚労省の「医療構想」は待ったなし。人口減少は医療機関数減少を意味する。医療機関スタッフの約半数が看護職。であれば看護師確保が運営と経営のカギを握る。

少子化で人材不足はあらゆる業界も同様。仕事に対する価値観の変化で転職はあたりまえ。コロナで変化した親の価値観。子供が看護師になろうとすると親が反対するという事実。看護学校に学生がいない現実。

我々医療関係者が陥りやすい勘違いをなくせば人材確保はうまくいく。人材確保がうまくいけば運営も経営もうまくいく。ＮＨＫも取材に来る人材確保の最前線で私が経験してきたことを知っていただき、今後の病院運営、病院経営のヒントにしていただければ幸いである。



１．まだまだ多い勘違い

・選ばれる病院とは

・人材確保で運営改善、経営改善

・なぜ採用がうまくいかないのか

・看護学生・看護師の視点

・看護学生・看護師の採用の具体的な流れ

・待っていて応募は無い、積極的情報発信の具体策

・採用活動のコツ「何をやるか」ではなく「どうやるか」



２．明日からできる?テクニック

・採用ツール作成の秘テクニック

・合同就職フェアでブースへ学生を呼込む秘テクニック

・合同就職フェアから病院見学・説明会へ呼込む秘テクニック

・病院見学・説明会から応募につなげる秘テクニック

・学校訪問の秘テクニック

・退職希望者面談の秘テクニック



３．人材紹介会社を知る

・人材紹介会社を頼らない人材確保

・人材紹介会社の活用方法



4．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

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また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

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