屋根リフォームで後悔する人が続出？ 知らないと損する『いちばんよくわかる 屋根の教科書』が本日発売！

クロスメディアグループ株式会社

ビジネス書や実用書を中心に出版する株式会社クロスメディア・パブリッシング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小早川幸一郎）は、2026年４月17日に書籍『いちばんよくわかる 屋根の教科書』を刊行しました。

本書は屋根専門工事会社「テイガク」の代表であり、25年間で20,000棟以上の屋根・外壁改修工事に携わってきた前川祐介氏による、屋根工事にまつわる知識を一冊にまとめた実用書です。

◆関連URL（当社サイトなど）

https://cm-publishing.co.jp/books/9784295412076

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4295412074/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18547546/

●見積もり・発注前に知っておきたい「屋根」の知識

屋根リフォームにかかる費用は、住宅に関する工事のなかでもトップクラスに高額です（145～440万円ほど）。にもかかわらず、屋根について事前に詳しく学ぼうとする人は少なく、なかには「このままだとすぐに雨漏りしますよ」という訪問業者の言葉に、うっかり高額で契約してしまう人も多いのが現状です。

本書では、そのような、みんなが知らない屋根工事にまつわる知識をまとめました。

１章では、「スレート」「瓦」「アスファルトシングル」「金属」の４つの屋根材の特徴や耐久性、構造、メリットやデメリットについて詳しく解説しています。また、屋根の部位の名称や内部の構造、形についても紹介しています。

２章では、屋根のリフォーム方法について紹介しています。「部分修理」「塗装」「屋根カバー工法」「屋根葺き替え」「屋根葺き直し」など、様々な工事方法を知ることで、ご自宅の屋根の修理方法を検討しましょう。

３章では、屋根をどんな素材にすれば良いのかについて、解説しています。新築で、屋根材を検討中の方にも参考になる章です。

４章では、みんなが一番心配している「雨漏り」についてです。雨漏りのタイプや原因から、どんな工事会社に修理の依頼をすれば良いのかについて紹介しています。

５章では、屋根リフォーム会社の種類や工事会社の選び方、見積もりの取り方などについて紹介しています。しっかり押さえておきたいポイントです。

６章では、火災保険や共済のこと、補助金・助成金のことなど、お金に関する情報をまとめています。損をしないために、事前に知っておきましょう。

巻頭には、自宅の屋根を知る「屋根修理診断チャート」や、「工事過程」の写真を掲載。巻末には、より詳しく分かる動画のQRコードや用語集なども掲載しています。

この本を読むことで正しい知識が身に付き、見積もりや提案を冷静に判断できるようになります。屋根リフォームを検討している方はもちろん、将来の住宅メンテナンスに備えたい方にもおすすめです。

●出版の背景

・30年程度で、どの家も屋根リフォームが必要になってくる

・屋根工事は、訪問販売業者による詐欺が多い

・知識のないまま依頼して、欠陥工事をされる事例もある

本書で紹介するメソッドや考え方

・屋根工事は高額なので、しっかりと知識を身に付けて、自分で判断する必要がある

・屋根は「見えない」部分が多いので、信頼できる業者選びが大切

・補助金、助成金などの制度もあり、知らないと損をすることも

読者が得られるメリット

・屋根工事の知識が深まり、正しい判断ができ、屋根リフォームで後悔しない

●本書の読みどころ

・２色刷り、イラストや図表も豊富で、読みやすく分かりやすい

・そもそも「屋根」に特化した一般向け書籍は希少

▼こんな方におすすめ

・屋根リフォームを検討中の人

・屋根の訪問販売で煽られて不安になっている人

・新築で屋根を自分で選べる人

・建築業界の人

▼本書の構成

【巻頭資料】

屋根修理診断チャート

屋根の"超"基礎知識

屋根リフォームの方法を写真で解説

屋根の部位と名称

第1章 自分の屋根を知る

第2章 リフォームの方法と屋根材を知る

第3章 失敗しないための「素材」の選び方

第4章 雨漏りトラブルで慌てないために

第5章 後悔しない屋根リフォーム

第6章 屋根とお金のリアル

【巻末資料】

本書の内容を動画でさらに分かりやすく！

実際に施工した工事例をご紹介

屋根工事で知っておきたい用語

●著者紹介

前川祐介（まえかわ・ゆうすけ）

大阪府堺市生まれ。法政大学経営学部を卒業後、建設業界とは異なる業種で実務経験を積み、父が経営する建築板金工事会社（現・株式会社テイガク）へ入社。2022年に代表取締役社長に就任。従来は大手ハウスメーカーからの下請け受注を中心としていた体制を、Webメディア「テイガク」やYouTubeでの情報発信を起点とし、エンドユーザーから直接工事を受注するビジネスへと転換させた。現在は年間1,000棟以上の施工実績を持つ元請け工事会社として、現場で培った知見をもとに、屋根・外壁リフォームに関する情報提供活動にも注力している。

●書籍情報

『いちばんよくわかる 屋根の教科書』

著者：前川祐介

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

体裁：A５判／208ページ／２色刷

ISBN：978-4-295-41207-6

発行：株式会社クロスメディア・パブリッシング（クロスメディアグループ株式会社）

発売日：2026年4月17日

◆関連URL（当社サイトなど）

https://cm-publishing.co.jp/books/9784295412076

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4295412074/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18547546/

▼リンク一覧（クロスメディアグループ）

株式会社クロスメディア・パブリッシング https://cm-publishing.co.jp/

株式会社クロスメディア・マーケティング https://cm-marketing.jp/

クロスメディアグループ株式会社 https://cm-group.jp/