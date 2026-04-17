大河幻想ラジオドラマ 魔道祖師よりメタルカードコレクションを発売！
大河幻想ラジオドラマ 魔道祖師よりメタルカードコレクションを発売！
この機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4634
【注文受付期間】
・2026年4月17日(金)11:00～
【発送予定日】
・2026年6月下旬発売予定
【特典情報】
＜【BOX購入特典】店舗限定オリジナルカード付き＞
※1BOXご購入につき、特典カード1枚付き。
※特典は数量限定のため、無くなり次第終了となります。
※特典の交換は行っておりません。
【製品情報】
メタルカードコレクション
1個【2枚入り】：550円（税込）
1BOX【10個入り】： 5,500円（税込）
種類数：全51種（THEキャラBOX特典1種）
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
※1BOXで全種類は揃いません。予めご了承ください。
※画像は一部商品になります。
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4634
【注文受付期間】
・2026年4月17日(金)11:00～
【発送予定日】
・2026年6月下旬発売予定
【権利表記】
(C)MiMi
晋江文学城 墨香銅臭原作
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売