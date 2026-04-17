大河幻想ラジオドラマ 魔道祖師よりメタルカードコレクションを発売！

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株式会社コンテンツシード


大河幻想ラジオドラマ 魔道祖師よりメタルカードコレクションを発売！


この機会をお見逃しなく！



【販売詳細】


・通販サイト「THEキャラ」


https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4634


【注文受付期間】


・2026年4月17日(金)11:00～


【発送予定日】


・2026年6月下旬発売予定




【特典情報】


＜【BOX購入特典】店舗限定オリジナルカード付き＞




※1BOXご購入につき、特典カード1枚付き。
※特典は数量限定のため、無くなり次第終了となります。
※特典の交換は行っておりません。



【製品情報】




メタルカードコレクション


1個【2枚入り】：550円（税込）


1BOX【10個入り】： 5,500円（税込）


種類数：全51種（THEキャラBOX特典1種）


※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。


※1BOXで全種類は揃いません。予めご了承ください。


※画像は一部商品になります。



【販売詳細】


・通販サイト「THEキャラ」


https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4634


【注文受付期間】


・2026年4月17日(金)11:00～


【発送予定日】


・2026年6月下旬発売予定




【権利表記】


(C)MiMi
晋江文学城 墨香銅臭原作



【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役　大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売