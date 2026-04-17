【訪日客の移動を支援】株式会社MIC、欧州大手レンタカーブランド「Europcar」と日本国内初の独占協業契約を締結

株式会社MIC

全国1,450店舗以上を展開する「ニコニコレンタカー」の店舗開発を担う株式会社MIC（本社：横浜市港北区、代表取締役：増田信夫）は、欧州を中心に世界130カ国以上でレンタカー事業を展開するEuropcar Mobility Groupと、日本国内における独占協業契約を締結しました。

本契約に基づき、2026年4月14日より、ニコニコレンタカー直営の空港店舗等（※1）において、Europcarのグローバル予約ネットワークを通じた予約受付を開始しました（※2 ※3）。本契約により、外国人旅行者が使い慣れたEuropcarのプラットフォームを通じて、訪日前に海外から日本国内のレンタカーを円滑に手配できる環境を整備し、予約導線を大幅に改善します。

【対象店舗（ニコニコレンタカー直営店舗）】(※1)

新横浜駅店/新千歳空港店/鹿児島空港店/長崎空港店/福岡空港店/成田空港店/関西空港りんくうタウン駅前店/羽田空港店/熊本空港店

※2 サービス提供は（株）MICの直営店舗に限定されます。フランチャイズ店舗（FC店）は対象外です。

※3 貸出開始日と予約受付開始日は同日です。

■ インバウンド拡大で高まる地方の二次交通ニーズとレンタカー需要

近年、訪日外国人観光客の増加に伴い、特定の観光地への集中が課題となる一方で、地方では目的地までの移動手段である「二次交通」の不足が深刻化しています。魅力的な地方観光地へアクセスするには自由度の高いレンタカーの利用が不可欠ですが、海外ユーザーにとっては「自国のプラットフォームから日本のレンタカーを予約しづらい」「言語やルールの違いに不安がある」といった点が利用障壁となっていました。

■ 協業の概要

当社は本協業により、Europcarの予約ネットワークを通じた送客の受け入れを行うとともに、訪日外国人旅行者の利便性向上に向けた各種施策を推進してまいります。具体的には、翻訳機器の導入や多言語対応人材の配置を進めるほか、空港や主要観光エリアでの受け渡し利便性向上、海外ユーザーにもわかりやすい利用案内や保険内容の情報提供強化などに取り組み、安心して利用できる環境づくりを進めてまいります。

■ 独占契約に至った背景

▲対象店舗例（ニコニコレンタカー熊本空港店）▲対象店舗例（ニコニコレンタカー鹿児島空港店）▲対象店舗例（ニコニコレンタカー成田空港店）

ニコニコレンタカーは、これまで空港店舗付近の直営店舗にてインバウンド受け入れの実績を積み重ねており、直営店舗では利用者の約20％を訪日外国人が占めています。こうした運用実績に加え、全国1,450店舗超の店舗ネットワークを有する事業基盤が評価され、Europcarとの日本市場における独占契約に至りました。

■ 株式会社MIC 代表取締役 増田信夫 コメント

▲ニコニコレンタカー羽田空港店▲外国人旅行者へのご案内の様子（イメージ）

「日本各地には世界に誇る自然や文化が数多くありますが、それらの魅力を十分にご体験いただくうえで、主要交通機関から目的地までの移動手段、いわゆる『二次交通』の確保は長年の課題となってきました。

そのような中、世界130カ国以上で事業を展開する Europcar様より、日本におけるパートナーとして当社をお選びいただけたことを大変光栄に思います。

当社で培ってきた運営ノウハウと、Europcar様のグローバルな予約基盤を掛け合わせることで、日本を訪れるお客様に対して、よりわかりやすく安心して利用できる移動手段を提供してまいります。

今後も受け入れ体制とのバランスを大切にしながら、地域の移動利便性向上と観光需要への対応に取り組んでまいります。」

■ Europcar Mobility Group 国際パートナー開発担当ディレクター Mark Lister コメント

「株式会社MICを日本における独占パートナーとしてお迎えできることを、大変嬉しく思います。

ニコニコレンタカーは強固な店舗ネットワークを有し、日本の主要空港すべてに拠点を構えています。

その実績と専門知識は、インバウンド需要が高まる中で、Europcarのお客様を現地でお迎えする最適なパートナーとして、まさにふさわしいと確信しております。」

【Europcarについて】

欧州を中心に世界130カ国以上で展開するグローバルレンタカー企業です。長年の実績と圧倒的なネットワークを活かし、世界中の顧客に高品質なモビリティサービスを提供しています。

【株式会社MICについて】

Europcar 公式サイト :https://www.europcar.com/ja-jpEuropcar:https://www.europcar.com/ja-jp

「株式会社MIC」は、1986年設立のマーケティング・コンサルティング企業です。自動車関連サービスに特化し、大型SS集客イベント企画、車番認識システム「NXEYES」開発、新カーケア業態展開を成功させています。特に「ニコニコレンタカー」の全国展開により、レンタカー業界での地位を確立。車検商品強化プログラムや人材育成の革新も手がけ、クライアントの多様なニーズに応える柔軟な事業展開で成長を続けています。

【ニコニコレンタカーについて】

（株）MIC コーポレートサイト :https://www.mic-info.co.jp/株式会社MIC：https://www.mic-info.co.jp/

「ニコニコレンタカー」は、全国1,450店以上を展開する国内最大級のレンタカーサービスです。低価格と利便性を両立したサービスを強みとし、日常の短時間利用から観光・レジャーまで、幅広いニーズに対応しています。