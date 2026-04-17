本日4/17より『本好きの下剋上　領主の養女展』が東京・有楽町マルイにて開催中！

株式会社ＴＯブックス

本日4/17(金)より有楽町マルイ（東京）にて『本好きの下剋上 領主の養女展』の開催いたしました！

■『本好きの下剋上 領主の養女展』イベントについて

【開催概要】

＜東京＞

開催期間：2026年4月17日（金）～5月10日（日）

開催場所：有楽町マルイ8F

営業時間：11:00～19:00

※最終入場は閉場の30分前まで



＜大阪＞

開催期間：2026年6月19日（金）～6月28日（日）

開催場所：なんばマルイ5F

営業時間：11:00～19:00

※最終入場は閉場の30分前まで

▶イベント特設ページ：https://honzuki3.fundom-event.com/

▶公式X：@honzuki_genga23(https://x.com/honzuki_genga23)

【展示内容紹介】

OP動画、演奏会エリア、祝福エリアでは完全録り下ろしのボイスが楽しめる！演奏会エリア、衣装エリア、他複数の撮影スポットも用意！『本好きの下剋上』の世界を存分にお楽しみください！※会場により、展示内容に一部変更がある場合がございます。※画像はイメージです。

■特典情報

入場特典：（レッサーバス乗車券）ご入場1回につき1枚、「レッサーバス乗車券」をプレゼント！

購入特典：（クリアカード）期間中、会場にて税込3,000円以上お買い上げで1枚、イベントキービジュアルのクリアカードをプレゼント！

エポス特典：期間中、物販会場にてエポスカードご利用で税込3,000円以上お買い上げごとに1会計最大10回(税込30,000円分)まで、オリジナルグッズ が当たる抽選会にご参加いただけます。

A賞：「フェシュピールの演奏会」描き下ろしキャラファインボード

B賞：3部表紙絵カード(全5種)コンプリートセット

C賞：3部表紙絵カード(全5種)ランダム1枚

<エポスカード新規ご入会特典>

会場にてエポスカード新規ご入会で3部表紙絵カード(全5種)コンプリートセットをプレゼント！

※いかなる場合もご精算を2回以上に分けることは出来かねます。

※抽選会はご購入した当日限りのレシートのみ有効とさせていただきます。

※レシートの合算は出来かねます。

※特典は無くなり次第終了となります。

■グッズ情報

こちらの新商品の他にも、これまで販売された商品から選りすぐりの商品たちが登場いたします！

ぜひ会場で手にとってご覧ください。

■TOブックスオンラインストアにて「ローゼマインの髪飾り風ブローチ」受注販売決定！

貴族となったローゼマインに下町の家族が贈った、髪飾りをイメージ

領主の養女展会場にて、実物を展示中！

受注期間：4月20日（月）正午～

▼詳しくは下記特設サイトをご確認ください

https://www.tobooks.jp/booklove/brooch/

■＜4/17(金)より＞『本好きの下剋上』エポスカードもチェック！

入会金・年会費永年無料！デザインは2種類です

▶詳しくはこちら(https://eposcard.co.jp/gecard/booklove/?utm_source=twitter&utm_medium=sm&utm_campaign=honsukijizen0410)から

■TVアニメ情報

▼「本好きの下剋上」TVアニメ公式HPはこちら

https://booklove-anime.jp/

■原作情報

▼原作特設サイトはこちら

https://www.tobooks.jp/booklove/index.html

株式会社TOブックス

TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。



紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』『穏やか貴族の休暇のすすめ。』など続々とTVアニメ化しています。



TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。



本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階

代表取締役：本田 武市



HP：https://www.tobooks.jp/