＜新店OPEN＞2026年4月18日（土)、滋賀県草津市にアクタスのライセンスショップがオープン

株式会社アクタス

インテリア販売を行う株式会社アクタス（東京都新宿区／代表取締役社長 村田謙）は、2026年4月18日(土)に当社の屋号を冠した全国で11番目のライセンスショップ、アクタス・草津店を、滋賀県草津市の琵琶湖南岸にオープンいたします。

アクタス・草津店｜外観琵琶湖の息吹と、暮らしの鼓動が重なり合う場所

アクタス・草津店は新築2層構造254坪(1階:135坪,2階:119坪)で、内装デザインはアクタスの設計チームが担当いたしました。1階が雑貨・植物・カジュアル家具などのオリジナルアイテム、2階が輸入ブランド家具やカーテンなどを中心としたコンサル販売のエリアとなっております。

アクタス・草津店のコンセプトは「RHYTHM OF LAKE SIDE」。穏やかな水面のゆらぎや湖から届くやわらかな風など、この地に流れる自然のリズムを、住空間へと広げることをテーマにしています。 店舗は単にモノを選ぶ場所ではなく、そこに流れる「時間」そのものを丁寧にデザインすること。という考えのもと、水辺にほど近いこの場所から、心を満たす上質な暮らしをお届けいたします。

店舗名： アクタス・草津店

オープン日： 2026年4月18日（土）

住所： 〒525-0067 滋賀県草津市新浜町450

営業時間： 11:00～19:00

定休日： 水曜日定休

アクタス・草津店オープン特設サイト

https://online.actus-interior.com/sp/kusatsu-open/

アクタス・草津店内観｜会社概要｜ACTUS＜株式会社アクタス＞

「豊かなくらしとはただ消費を繰り返すことではなく、作り手の顔が見える製品とできる限り長い時間を過ごすこと」創業メンバーが残したこの言葉を現在にも受け継ぎ、1969年の創業以来、欧州のモダンインテリアを日本のマーケットに広めてきました。

アクタスはライフスタイルストアという独自の立ち位置をとり、“丁寧なくらし”というテーマのもと、永く使い続けることのできる良質なデザインのヨーロッパの家具、オリジナル家具、インテリア小物、アパレル、グリーンの提供までライフスタイル全般をサポートします。また、環境負荷を最小限に抑えたサステナブルなサプライチェーンを運営し、独自のサーキュラーエコノミーの推進にも取り組んでいます。

会社名： 株式会社アクタス

代表者： 代表取締役社長 村田 謙

事業内容： オリジナル家具・雑貨の開発と小売、卸売、レストラン・カフェ、アパレル事業、

公共施設、商業業施設等のインテリアデザイン・設計施工など

公式HP URL https://www.actus-interior.com/

公式オンラインショップ https://online.actus-interior.com

Instagram https://www.instagram.com/actus_press

アクタスライセンスショップ｜ICAパートナーショップビジネスとは

全国のお客様にアクタスが提案する「インテリア」を幅広く提供するために、直営店以外の全国の主要都市または商圏ごとに、アクタスのビジョンにご共感いただけるオーナーを募集し、各地域のパートナーとともにICA（インテリアコラボレーションアクタス）というインテリアの卸売りビジネスを行っています。通常の物品のみの卸売事業ではなく、各々のショップにスーパーバイザーを派遣し、

長年の店舗運営から構築した店舗設計・売場作り・人材育成・販促等のノウハウなど、開業からその後の継続的な運営に至るまで、様々な面で経営サポートを行い、アクタスの商品、サービスを地域密着型で提供するのがICAパートナーショップビジネスです。

現在、全国には36店舗のパートナーショップ（ACTUS屋号を持って運営するライセンスショップ11店舗と、独自のストア名で運営する25店舗）があり、約340名のスタッフが、直営店スタッフと同じように日々アクタスの商品の販売をしていただいております。