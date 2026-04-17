『新世紀エヴァンゲリオン』のアクセサリーとバッグが発売開始！！RADIO EVA″THE 30″ × JAM HOME MADE初号機・使徒・サブタイトルの3種を装う2026年4月17日（金）販売開始

『新世紀エヴァンゲリオン』 RADIO EVAコラボレーション企画

株式会社 JAM HOME MADE

1995年にTV放送が始まった『新世紀エヴァンゲリオン』。時代を越えて語り継がれるその世界観を、RADIO EVAとの協業によってJAM HOME MADEが、新たにアクセサリーとバッグのコレクションとして具現化しました。

『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を記念したプロジェクトRADIO EVA"THE 30"にて生まれた本コレクションでは、「フェイスアクセサリー」「バッジ脱着アクセサリー」「サブタイトルCAMO BAG」という3つのプロダクトを同時展開します。「フェイスアクセサリー」は、JAM HOME MADEが得意とするSILVER925を使用。汎用人型決戦兵器 人造人間エヴァンゲリオン初号機・零号機・弐号機の象徴的な“顔”を、立体造形でアクセサリーへと昇華。メカニカルでありながら彫刻のような存在感を放ち、身につける人の個性に寄り添います。

「バッジ脱着アクセサリー」は、第3使徒サキエルをモチーフにしたデザイン。特徴的な“目”の空洞にバッジを通すことができるギミックを備え、アクセサリーとバッジという異物の融合が可能。本来、衣服やバッグに付けることが多いバッジを、リング、ピアス、ネックレス、ブレスレットなどのアクセサリーに装着することで、指元や耳元、手首にまで表現の幅を広げる新発想。（意匠登録第1801589号）

印象的なサブタイトル7話分のバッジをセット。組み合わせや配置を変えることで、自分だけの表現を楽しむことができます。「バッグ」は、サブタイトルの文字を散りばめたCAMO柄を大胆にプリント。軽量設計のバックパックとトートバッグの2型を用意し、2WAY仕様でスタイルやシーンに応じた使い方が可能。

『新世紀エヴァンゲリオン』の世界観。その象徴を、身につけるプロダクトとして再構築したコレクション。

【商品概要】

□RADIO EVA × JAM HOME MADE 初号機リング

【カラー】シルバー【サイズ】＃13,15,17,19,21,23【素材】SV925【価格】49,500円（税込）

□RADIO EVA × JAM HOME MADE 零号機リング

【カラー】シルバー【サイズ】＃13,15,17,19,21,23【素材】SV925【価格】44,000円（税込）

□RADIO EVA × JAM HOME MADE 弐号機リング

【カラー】シルバー【サイズ】＃13,15,17,19,21,23【素材】SV925【価格】44,000円（税込）

□RADIO EVA × JAM HOME MADE 初号機ネックレス / 零号機ネックレス / 弐号機ネックレス

【カラー】シルバー 【サイズ】40+10cm 【素材】SV925【価格】 各22,000円（税込）

□RADIO EVA × JAM HOME MADE 初号機ピアス / 零号機ピアス / 弐号機ピアス

【カラー】シルバー 【サイズ】ONE 【素材】SV925【価格】 各11,000円（税込）

□RADIO EVA × JAM HOME MADE サキエルリング 缶バッジ7種セット付き

【カラー】シルバー【サイズ】7,9,11,13,15,17,19,21,23【素材】SV925【価格】24,200円（税込）

□RADIO EVA × JAM HOME MADE サキエルネックレス 缶バッジ7種セット付き

【カラー】シルバー 【サイズ】40+10cm 【素材】SV925【価格】 26,400円（税込）

□RADIO EVA × JAM HOME MADE MONSTAR サキエルバングル 缶バッジ7種セット付き

【カラー】シルバー 【サイズ】ONE 【素材】SV925【価格】 77,000円（税込）

□RADIO EVA × JAM HOME MADE サキエルピアス 缶バッジ7種セット付き

【カラー】シルバー 【サイズ】ONE 【素材】SV925【価格】 13,200円（税込）

□RADIO EVA × JAM HOME MADE LOGO TYPE 4NK BACKPACK

【カラー】シルバー 【サイズ】ONE 【素材】ナイロン、ポリエステル 【価格】 33,000円（税込）

□RADIO EVA × JAM HOME MADE LOGO TYPE 4NK KNAPSACK

【カラー】シルバー 【サイズ】ONE 【素材】ナイロン、ポリエステル 【価格】 22,000円（税込）

(C) khara

■RADIO EVA

エヴァンゲリオン公式プロジェクト『RADIOEVA（ラヂオエヴァ）』

「日常に溶け込むエヴァンゲリオン」をコンセプトに2008年にスタートした、エヴァンゲリオンの公式アパレルブランドプロジェクト「RADIO EVA（ラヂオエヴァ）」。洋服、バッグ、インテリアなど、これまでに1000点を超えるアイテムを生み出し、エヴァンゲリオンの新たな側面をプロダクトを通して表現してきました。2019年にはRADIO EVAの世界観を具現化したリアル店舗も展開。今なお衰えることのないエヴァンゲリオンの魅力を新たな表現方法で伝える存在であり続けます。

■RADIO EVA”THE 30”

2025年にTVシリーズの第壱話から放送30周年を迎えた『新世紀エヴァンゲリオン』。 この記念すべき『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を祝うべく、RADIO EVAが"THE 30"と題した新プロジェクトを発足！ ファッションに限らず、フードやライフスタイルなどジャンルを問わず様々なブランド・企業との30種30コラボを実現。

【販売先】

ジャムホームメイドオンラインショップ：

https://www.jamhomemadeonlineshop.com/(https://www.jamhomemadeonlineshop.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2604RADIOEVA)?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2604RADIOEVA(https://www.jamhomemadeonlineshop.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2604RADIOEVA)

ジャムホームメイド東京店：03-3478-7113 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-38-2

ジャムホームメイドZOZOTOWN ショップ

RADIO EVA：https://www.radio-eva.jp/

■会社概要

JAM HOME MADE（ジャムホームメイド）は、1998年に設立されたユニセックスのジュエリー＆アクセサリーブランドです。ブランド名の「JAM」は、ジャズミュージシャンが集まり即興演奏を行う「JAM SESSION」に由来します。現在ではジャンルを超えた音楽や芸術において“即興的な変化”を象徴する言葉として広く用いられており、その自由な発想と創造性がブランドの根幹をなしています。

JAM HOME MADEは、これまでファッションブランドやアニメーション、さらには伝統芸術まで、ジャンルを横断した幅広いコラボレーションを展開してきました。常に新しい価値を生み出し、既成概念にとらわれないクリエイションを追求しています。ブライダルリングの分野においては、ディズニープリンセスの世界観を表現したシリーズをはじめ、二人でリングを作り合うワークショップを実施。大切な時間や体験そのものを形に残す取り組みも行っています。ブランドのコンセプトは、「肌に最も近いプロダクトとして、ジュエリーやアクセサリーを通じ、思いやりと笑顔を提案」。JAM HOME MADEは、今後も多様なコラボレーションや新たな試みによって、ジュエリー・アクセサリーを通じた新しい価値を発信します。

社 名：株式会社 JAM HOME MADE

所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-38-2

設 立：2003年7月

代表者：代表取締役社長 高橋征明

事業内容：ジュエリー・アクセサリー、革小物、腕時計などの企画、製造、販売

JAM HOME MADE公式ホームページ ：https://www.jamhomemadeonlineshop.com/

Twitter：http://www.twitter.com/jamhomemade_com

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Instagram：http://www.instagram.com/jamhomemade_official

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