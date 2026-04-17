世界140カ国以上で愛される人気アニメ「ブルーイ」がフリュープライズにやってくる！

フリュー株式会社

フリュー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：榎本雅仁、以下フリュー）は、世界的人気アニメ「ブルーイ」のクレーンゲーム専用景品（以下プライズ）を、2026年4月より順次、全国のアミューズメント施設に投入いたします。

今回フリューでは、「ブルーイ」のアイテムをクレーンゲームのプライズとして世界で初めてご用意しました。ブルーイと妹ビンゴの“仲良しコンビ（ハッピーなふたり）”をテーマにした「BIGぬいぐるみ」と「マスコット」がフリューのオリジナルデザインで登場します。

＜「ブルーイ」プライズ特徴＞

■4月展開商品（全2アイテム）

『ハッピーなふたりのBIGぬいぐるみ』（全2種類）『ハッピーなふたりのマスコット』（全3種類）

4月は、ブルーイとビンゴのハッピーな日常を感じられるアイテムをご用意しました。

『ハッピーなふたりのBIGぬいぐるみ』は、約30cmの存在感あるサイズでつくられたブルーイと、キャラクター設定に合わせて少し小さめにデザインされたビンゴの2体をラインアップ。ふたりの自然なサイズ差が再現されているため、並べて飾ると仲良しコンビらしい愛らしさが引き立ちます。やわらかなフォルムとあたたかみのある表情が特徴で、お部屋に置くだけで楽しい雰囲気を添えてくれる、インテリアとしても楽しめるアイテムです。

『ハッピーなふたりのマスコット』は、“わーい”、“にっこり”といったブルーイの豊かな表情に加え、元気なビンゴも揃った3種類が展開。手のひらに収まるサイズなので、バッグ、ポーチなどに付けて気軽に持ち歩ける仕様です。小さいながらも耳やしっぽ、配色など細やかなディテールにもこだわっており、デスクに飾るミニコレクションとしてもお楽しみいただけます。

＜フリュープライズ商品概要＞

[作品名] ブルーイ

[店舗] 全国のアミューズメント施設 ※一部、お取り扱いの無い店舗もございます。

[展開アイテム] 4月：『ハッピーなふたりのBIGぬいぐるみ』

『ハッピーなふたりのマスコット』

[特設サイト/キャラ広場] http://f-ch.jp/bluey_release

※商品情報は展開時期に合わせ順次公開予定

[コピーライト] BLUEY (word mark and character logos) are trade marks of Ludo Studio Pty Limited and are used under licence. BLUEY logo (C) Ludo Studio Pty Limited 2018. Licensed by BBC Studios. BBC is a trade mark of the British Broadcasting Corporation and is used under licence. BBC logo (C) BBC 1996

[発売元] フリュー株式会社

＜「ブルーイ」とは＞

「ブルーイ」は2018年にオーストラリアで放送を開始し、現在140カ国以上で視聴される世界的人気アニメです。ニールセンの調査によると、「ブルーイ」は、2025年に米国で約450億分視聴され、2年連続全番組においてストリーミング時間総合1位を獲得しました。

主人公ブルーイは、6歳のオーストラリアン・キャトル・ドッグの女の子。

好奇心いっぱいのブルーイ、4歳の妹ビンゴ、そしてパパとママが繰り広げる、日常の中の小さな発見と成長の物語が世界中のファミリーに支持されています。

BBC Studiosは、日本語版のYouTubeチャンネル(@BlueyJPN)およびInstagram(@bluey_jp)をはじめとするSNSアカウントも展開しています。さらに、この人気アニメシリーズは、2027年に初の長編映画の公開が予定されており、The Walt Disney Companyによるグローバル配給のもと、BBC Studiosが制作を手掛けます。

≪公式サイト： https://www.bluey.tv/jp/≫

※本リリースに記載の内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。

※『キャラ広場』 『フリュープライズ』 他はフリュー株式会社の商標または登録商標です。

※その他会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

https://prtimes.jp/a/?f=d5167-2227-3c6dc051394e0c43d010e76aec304a21.pdfフリュー株式会社

2007年4月にオムロングループからMBOによって独立。「人々のこころを豊かで幸せにする良質なエンタテインメントを創出する！」の企業理念のもと、プリントシール、キャラクター・マーチャンダイジング、ゲーム/アニメと、様々な事業を展開しています。