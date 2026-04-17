ユーキャンより書籍『よくわかる栄養学 第２版』を発売！

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株式会社ユーキャン

通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：品川 泰一）は、マンガと図解で栄養の基本をやさしく解説した書籍『よくわかる栄養学 第２版』（監修・著：小林 実夏）を2026年4月17日（金）に発売いたしました。本書は、「難しそう」「今さら聞けない」と感じがちな栄養学を、毎日の食事にすぐ活かせる知識として、無理なく理解できる一冊です。


全国の書店、ネット書店にて購入いただけます。





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『よくわかる栄養学 第２版』とは


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▼情報があふれる今だからこそ、“基本”をやさしく


健康やダイエットへの関心が高まる一方で、インターネットやSNSには多くの栄養・食に関する情報があふれています。



「何が正しいのかわからない」


「自己流の食事に不安がある」



そうした声に応えるため、本書では正しい栄養・食の知識を、基本から系統立ててやさしく学べるよう工夫しています。



▼マンガと図解で、最後まで楽しく読める


『よくわかる栄養学 第２版』の特長は、専門的な内容をマンガと図解で視覚的に解説している点です。



・栄養素の働き


・体の中での消化・吸収


・食事と体調の関係


・ライフステージに合った食事量



といった内容を、教科書のように難しくならない形で整理しています。


「読むのが苦手」「勉強は久しぶり」という方でも、自然と内容が頭に入る構成になっています。



▼初心者から学び直しまで、幅広い読者に


初版では、20～40代の女性を中心に「わかりやすい」「読みやすい」といった声が多く寄せられました。


第２版では、最新の「日本人の食事摂取基準（2025年版）」および「日本食品標準成分表 八訂（増補2023年）」に対応するよう内容を見直し増補しています。


・栄養について初めて学ぶ方


・ダイエットや健康管理をきっかけに学び直したい方


・食事選びに自信を持ちたい方


など、幅広い層におすすめできる一冊です。



▼商品詳細


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●発売日：2026年4月17日（金）※一部、発売日が異なる地域がございます。


●定　価：1,650円（10％税込）


●ISBN：978-4-426-61721-9


●監修・著：小林 実夏


●マンガ：なとみみわ


●発行元：株式会社ユーキャン


●発売元：株式会社自由国民社


全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。


Amazon　https://www.amazon.co.jp/dp/4426617219/


楽天ブックス　https://books.rakuten.co.jp/rb/18565756/


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ユーキャンの『よくわかる』シリーズとは


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▼身近なテーマがサクッとわかる入門書


知的興味をそそられる身近なワンテーマを、マンガと図解でわかりやすく解説するシリーズです。日々の生活に役立つ知識の習得や、専門的に学ぶ前の導入として、楽しみながらそのテーマの概要や基本事項を学べます。ちょっと知りたい、知っておきたい、そんな好奇心を満足させるシリーズとして、続々刊行予定です。




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◆会社概要


会社名　　株式会社ユーキャン


本社　　　東京都新宿区高田馬場4-2-38


代表者　　代表取締役社長　品川泰一


設立　　　1954年6月


資本金　　9,000万円


事業内容　・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講


・DVD、CD、書籍および生活雑貨、ヘルスケア雑貨、アパレルなどの通信販売


Webサイト https://www.u-can.co.jp/