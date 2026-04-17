ユーキャンより書籍『よくわかる栄養学 第２版』を発売！

株式会社ユーキャン

通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：品川 泰一）は、マンガと図解で栄養の基本をやさしく解説した書籍『よくわかる栄養学 第２版』（監修・著：小林 実夏）を2026年4月17日（金）に発売いたしました。本書は、「難しそう」「今さら聞けない」と感じがちな栄養学を、毎日の食事にすぐ活かせる知識として、無理なく理解できる一冊です。

全国の書店、ネット書店にて購入いただけます。

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『よくわかる栄養学 第２版』とは

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▼情報があふれる今だからこそ、“基本”をやさしく

健康やダイエットへの関心が高まる一方で、インターネットやSNSには多くの栄養・食に関する情報があふれています。

「何が正しいのかわからない」

「自己流の食事に不安がある」

そうした声に応えるため、本書では正しい栄養・食の知識を、基本から系統立ててやさしく学べるよう工夫しています。

▼マンガと図解で、最後まで楽しく読める

『よくわかる栄養学 第２版』の特長は、専門的な内容をマンガと図解で視覚的に解説している点です。

・栄養素の働き

・体の中での消化・吸収

・食事と体調の関係

・ライフステージに合った食事量

といった内容を、教科書のように難しくならない形で整理しています。

「読むのが苦手」「勉強は久しぶり」という方でも、自然と内容が頭に入る構成になっています。

▼初心者から学び直しまで、幅広い読者に

初版では、20～40代の女性を中心に「わかりやすい」「読みやすい」といった声が多く寄せられました。

第２版では、最新の「日本人の食事摂取基準（2025年版）」および「日本食品標準成分表 八訂（増補2023年）」に対応するよう内容を見直し増補しています。

・栄養について初めて学ぶ方

・ダイエットや健康管理をきっかけに学び直したい方

・食事選びに自信を持ちたい方

など、幅広い層におすすめできる一冊です。

▼商品詳細

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●発売日：2026年4月17日（金）※一部、発売日が異なる地域がございます。

●定 価：1,650円（10％税込）

●ISBN：978-4-426-61721-9

●監修・著：小林 実夏

●マンガ：なとみみわ

●発行元：株式会社ユーキャン

●発売元：株式会社自由国民社

全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4426617219/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18565756/

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ユーキャンの『よくわかる』シリーズとは

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▼身近なテーマがサクッとわかる入門書

知的興味をそそられる身近なワンテーマを、マンガと図解でわかりやすく解説するシリーズです。日々の生活に役立つ知識の習得や、専門的に学ぶ前の導入として、楽しみながらそのテーマの概要や基本事項を学べます。ちょっと知りたい、知っておきたい、そんな好奇心を満足させるシリーズとして、続々刊行予定です。

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◆会社概要

会社名 株式会社ユーキャン

本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38

代表者 代表取締役社長 品川泰一

設立 1954年6月

資本金 9,000万円

事業内容 ・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講

・DVD、CD、書籍および生活雑貨、ヘルスケア雑貨、アパレルなどの通信販売

Webサイト https://www.u-can.co.jp/