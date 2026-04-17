「第17回BLアワード2026」の各部門で『愛の刺青』＆『スモークブルーの雨のち晴れ』がランクイン！　コミックス続々重版＆メディアミックス化の人気作

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、重版が続く人気BLコミックス、赤色マッシュ（あかいろ まっしゅ）著『愛の刺青』および波真田かもめ（はまだ かもめ）著『スモークブルーの雨のち晴れ』が、「第17回BLアワード2026」各部門で上位にランクインしたことをお知らせいたします。

「BLアワード」は、株式会社サンディアスが運営するBL情報サイト「ちるちる」上で年に一度、BL作品最高峰をファン投票で決めるBL総選挙です。

「BLアワード2026」では、2025年に発売された商業BL作品の中から、最も輝いていた作品が選出・発表されました。



BLレーベル・フルールコミックスからは発売中の2作がランクイン！

ディープ部門で『愛の刺青』が2位、シリーズ部門では『スモークブルーの雨のち晴れ』第7巻が3位を受賞しました。

『愛の刺青』ディープ部門第2位受賞

『愛の刺青』は、BL、TL、ホラーなど幅広いジャンルで活躍する赤色マッシュの作品です。

＜あらすじ＞

「つまらない」日々に嫌気がさしていた会社員の森本尚紀（もりもと なおき）は、婚約者にフラれた日、彫り師の愛助（あいすけ）と出会う。過去の恋に囚われるミステリアスな愛助に惹かれ、平凡な自分を変えようと踏み出す尚紀。切なく甘美なオトナの恋物語。

COMICフルール 作品詳細ページ・試し読みはこちら＞＞(https://comic.mf-fleur.jp/lineup_magazine/cb222/)

●「BLアワード2026」特典小冊子フェアへの参加が決定

今回の受賞を受け、「BLアワード2026」特典小冊子フェアへの参加が決定いたしました！ 「小さい頃なりたかった職業」をテーマに、赤色マッシュ先生描きおろしマンガ2ページの掲載予定です。

●スピンオフ連載準備中&番外編単話の配信が決定

読者の関心を集めている“あのキャラクター”を主人公とした新たな物語が始動予定です。また、愛助＆尚紀のその後を描く、完全新作の番外編単話の配信も決定しており、本編の枠を超えた物語展開に期待が高まっています（配信時期は後日発表予定）。

●ボイスコミック配信中

2026年3月27日（金）より配信を開始したボイスコミックでは、キャラクターの繊細な感情表現を“声”で体感できる新たな魅力が加わり、作品世界への没入感をより一層高めています。

▼配信URLはこちら

https://youtu.be/GMYGNMjbYvc(https://www.youtube.com/watch?v=GMYGNMjbYvc)

書誌情報

『愛の刺青』

著者：赤色マッシュ

定価：924円（本体840円＋税）

発売日：2025年6月17日

判型：B6判

ページ数：226ページ

レーベル：フルールコミックス

ISBN：978-4-04-684883-3

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322502001529/)

『スモークブルーの雨のち晴れ 7』シリーズ部門第3位受賞

『スモークブルーの雨のち晴れ』は、「COMICフルール」で支持を集める波真田かもめの人気連載作品です。

＜あらすじ＞

危うい夜遊びをしていた吾妻朔太郎（あづま さくたろう）を助けたのは、元同僚でライバルの久慈静（くじ しずか）。8年ぶりに再会した彼は、相変わらず嫌味な性格ながら、気だるげな長髪姿の翻訳家へと変貌していて――。

COMICフルール 作品詳細ページ・試し読みはこちら＞＞(https://comic.mf-fleur.jp/lineup_magazine/cb146/)

●実写ドラマ絶賛放送中

2026年4月6日（月）よりスタートした実写ドラマでは、原作の持つ空気感や心情の機微が丁寧に映像化され、放送開始とともに大きな反響を呼んでいます。

▼ドラマ公式サイト

https://www.ytv.co.jp/smokeblue/

●『スモークブルーの雨のち晴れ』実写ドラマ化記念フェア開催中

実写ドラマ化を記念したフェアも全国対象書店にて開催中。波真田かもめ先生描きおろしの特典マンガペーパーがもらえる企画が展開されています。

▼フェア詳細はこちら

https://comic.mf-fleur.jp/special/fair-010.html

※特典がなくなり次第、終了となります。

※フェアおよび特典の詳細につきましては、各店舗までお問い合わせください。

●シリーズ最新刊 第9巻が発売予定

シリーズ最新刊となる第9巻が2026年6月17日（水）に発売予定。ぜひこの機会に、既刊1～8巻もあわせてお楽しみください。

書誌情報

『スモークブルーの雨のち晴れ』1～8

著者：波真田かもめ

レーベル：フルールコミックス

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細・作品一覧はこちら＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/series/360486/?i=322202001528)

関連URL

▼「COMICフルール」公式サイト

毎週水曜日更新の無料で読めるBLコミックサイトです。

https://comic.mf-fleur.jp/

▼フルール編集部X

https://x.com/MFfleurcomic