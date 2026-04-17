【名古屋タカシマヤ】思い出を“かたち”に残す体験型企画や球団承認グッズショップが登場！「GW ドラゴンズ フェスティバル（ドラ祭）」を開催

株式会社 ジェイアール東海高島屋

大型連休にあわせて、中日ドラゴンズと連動したイベント「GW ドラゴンズ フェスティバル（ドラ祭）」を開催。“遊ぶ・記録する・持ち帰る”をテーマに、来場者一人ひとりの思い出が“かたち”として残る企画をはじめ、球団承認グッズや中日ドラゴンズ球団公式マスコット「ドアラ」との会場限定コラボグッズも販売します。

「ドラ祭」公式サイトはこちら :https://www.jr-takashimaya.co.jp/cp/2026_gw_dragons/

6つのコンテンツが楽しめるパスポート型記念ブック「ブルーパスポート」を販売■10階 催会場

イベント終了後も思い出帳として持ち帰ることができる「ブルーパスポート」 を販売。パスポートのプロフィールページに貼れるオリジナルフレーム付き証明写真や4種類全ての縁日ゲーム（的当て・射的・輪投げ・ボールすくい）を1回ずつ楽しめるチケット付き（1回200円からご参加いただけます）、ゲームの条件をクリアすると「オリジナルキーホルダー」を進呈するほか、館内を巡って集める限定スタンプラリーの台紙としてもご利用いただけます。

ブルーパスポート

ブルーパスポート

■販売期間：4月23日（木）～5月5日（火・祝）

※受付：各日午後7時30分まで、最終日は午後4時30分まで

■販売場所：10階 催会場 特設カウンター

■販売価格：500円（各日1,000冊限り）

※お一人様2冊まで、なくなり次第終了となります。

※各種ご優待サービス・ポイント付与対象外

証明写真コーナー・縁日ゲーム

※最終受付：午後7時45分

※最終日は午後4時45分までの受付

※1回200円からご参加いただけます。

※縁日ゲームのクリア条件など、詳しくは売場係員におたずねください。

チケット（証明写真・縁日ブース）スタンプオリジナルキーホルダー

約1,000アイテムが揃う「Dragons Store POP UP SHOP」＆会場限定グッズ ■10階 催会場

先行販売の球団承認グッズ、今イベントのために制作された会場限定グッズなど、およそ1,000アイテムを取り揃えます。

“推し活アイテム”選手名＋背番号入り新作応援Tシャツやバッグを先行販売

ネーム＆ナンバリングカラー Tシャツ ブラック プリントVer.（サイズL、 綿100％、カラー全6色）

3,000円

※ジェイアール名古屋タカシマヤ先行販売

ネーム＆ナンバリングカラー Tシャツ ブラック プリントVer.（サイズL、 綿100％、カラー全6色） 3,000円

ネーム＆ナンバリング マルチトートバッグ （11選手・１マスコット展開、約横25×高さ22×奥行き12cm） 各2,500円

※ジェイアール名古屋タカシマヤ先行販売

ネーム＆ナンバリング マルチトートバッグ （11選手・１マスコット展開、約横25×高さ22×奥行き12cm） 各2,500円

ガチャオリジナルグッズなどがあたる高さ2メートルのBIGガチャ

ドラゴンズBIGカプセルトイ（1回）2,000円 ※お一人様2回限り

※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定

ドラゴンズBIGカプセルトイ（1回）2,000円 ※お一人様2回限り

中日ドラゴンズ球団公式マスコット「ドアラ」×「名古屋高島屋」コラボの会場限定グッズ

Tシャツ 何かしら買いにいこう 3,630円 ※S・M・Lサイズ、お一人様全サイズより計2点限り

※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定

Tシャツ 何かしら買いにいこう 3,630円 ※S・M・Lサイズ、お一人様全サイズより計2点限り ※画像は前面デザイン※画像は背面デザイン

タオル 申し訳ございません 三振頂戴いたします

タオル またの対戦をお待ちしております

各2,420円 ※お一人様各2点限り

※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定

上）タオル 申し訳ございません 三振頂戴いたします、下）タオル またの対戦をお待ちしております 各2,420円 ※お一人様各2点限り

投手からイチゴ農家に転身＜三ツ間農園＞の イチゴスウィーツを販売 ■10階 催会場

＜三ツ間農園＞代表 三ツ間 卓也氏

＜三ツ間農園＞代表 三ツ間 卓也氏

【プロフィール】

・2015年 中日ドラゴンズ 育成ドラフト3位

・2021年12月 中日ドラゴンズ退団

・2024年 1月 「三ツ間農園」開園

【来場予定】

4月23日（木）、25日（土）、26日（日）

29日（水・祝）、 5月2日（土）～5日（火・祝）※スケジュールは予告なく変わる可能性がございます。

完熟イチゴをつかったソフトサンデー

ゴロっといちごサンデーホワイト （1杯）1,414円

ゴロっといちごサンデーホワイト （1杯）1,414円

日本最大級のショコラの祭典『アムール』にも出店＜雨の詩＞とのコラボ商品

ボンボンショコラ（ビター/ホワイト）（1箱/3粒） 1,980円

ボンボンショコラ（ビター/ホワイト）（1箱/3粒） 1,980円

「ドラ恋ユニホーム」をアーカイブ展示 ■5階 ローズパティオ

チアドラゴンズ2025メンバー お披露目時の着用写真

中日ドラゴンズがガールズシリーズで女性来場者に配布する“恋”をテーマにした特別ユニホーム「ドラ恋ユニホーム」。

名古屋芸術大学の学生がデザインした過去4種類のユニホームをアーカイブとして展示するほか、今シーズンのユニホームデザインやコンセプトをパネルで紹介します。

※本年のユニホーム展示はございません。

※画像はイメージです。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。