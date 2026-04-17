『エステダム』の美容専門家発想の集中ケア、集中型美容成分 ヒアルロン酸*¹配合「インテンシブ HA＋」シリーズが、リニューアル新発売！シリーズ初のリップケアも登場。

NAOS JAPAN 株式会社

NAOS JAPAN株式会社（本社：東京都千代田区）が展開する、エイジングケア*²のプロフェッショナルスキンケアブランド『エステダム』は、美容専門家発想の2か月集中ケア「インテンシブ」シリーズより、集中型美容成分 ヒアルロン酸*¹ を配合した「インテンシブ HA＋」を2026年4月20日(月) にリニューアル新発売いたします。

「インテンシブ HA＋」シリーズは、美容専門家の発想に基づき、うるおいをたっぷり抱え込み、肌にみずみずしいハリ感を与える集中型美容成分 ”ヒアルロン酸*¹”を配合したシリーズです。

肌の中で水分を抱え込み、うるおいを支えるヒアルロン酸は、年齢を重ねるにつれてその量が減少するといわれています。エステダムは、この年齢変化による乾燥に着目。3種類のヒアルロン酸¹とポリグルタミン酸*³を組み合わせた独自処方 ”ヒアルロニック＋テクノロジー” を採用し、シリーズをさらにパワーアップさせました。

角層のすみずみまでうるおいを届け、満たすことで、内側*⁴から湧き上がるようなふっくらなめらかな印象の肌へ導きます。

さらに今回、「インテンシブ HA＋」シリーズより、待望のリップケアが新登場。エイジングサイン*⁵の現れやすい唇と口周りにアプローチし、一段上のエイジングケア*² を叶えます。

「もし、刻まれた時間を、うるおいある美しさで満たすことができたなら」

肌も、唇も、そして時間さえも包み込むように。

進化した「インテンシブ HA＋」が、濃密なうるおいケアのひと時をサポートします。

https://www.esthederm.co.jp/special/intensive-ha-plus/index.htm

■製品の背景

肌のうるおいを支える鍵、それがヒアルロン酸。ヒアルロン酸は、もともと肌の中に存在する天然の保湿成分で、自重の約1,000倍もの水分を抱え込む「うるおいのクッション」として働きます。

しかし、その量は年齢とともに少しずつ減少し、40代では20代の約半分にまで低下するといわれています。その結果、乾燥やハリ不足を感じやすくなってしまうことも……。

肌のハリと弾力は、

・コラーゲン（肌の土台となる柱）

・エラスチン（柱をつなぐバネ）

・ヒアルロン酸（その間を満たすクッション）

この3つがそろうことで保たれています。

ヒアルロン酸がしっかり水分を抱え込むことにより、ピンとしたハリ、しなやかな弾力、うるおいに満ちた肌が生まれるのです。

エステダムの「インテンシブ HA＋」シリーズは、この「加齢とともに減少する自身のヒアルロン酸量の低下による乾燥」に着目。

エステダムの独自処方 ”ヒアルロニック＋テクノロジー” は、単にうるおいを与えるだけでなく、肌がうるおいを抱え込める環境そのものに目を向け、ヒアルロン酸を取り巻く角層環境にアプローチする設計を追求しました。

※基材イメージ

■製品のテクノロジー

美容専門家発想で、うるおいをたっぷり抱え込み、みずみずしいハリ感を与える新たなテクノロジー。

集中型美容成分 HA+（ヒアルロン酸*¹）を配合した「インテンシブ HA＋」シリーズは、エステダム独自の ”ヒアルロニック＋テクノロジー” を採用しています。

”ヒアルロニック＋テクノロジー”は、肌の角層に存在するヒアルロン酸を取り巻く“うるおい環境”に着目した保湿設計。

大きさの異なる3種類のヒアルロン酸*¹と、強い保水力をもつポリグルタミン酸*³が、角層のすみずみまでうるおいを届け、肌を乾燥から守ります。

■製品ラインナップ -2026年4月20日(月)発売-

インテンシブ HA＋ セロム

触れた瞬間に、ハリ感が息づく肌へ

肌表面にピンとしたハリをもたらす、高保水型ヒアルロン酸*¹ ブースター。

製品名：インテンシブ HA＋ セロム

カテゴリー：美容液

容量：30mL

価格：14,300円（税込）

インテンシブ HA＋ クリーム 本体

うるおいめぐり、なめらかさ満ちる質感

うるおいで満たすスムージングクリーム。

製品名：インテンシブ HA＋ クリーム

カテゴリー：クリーム

容量：50mL

価格：13,200円（税込）

＜レフィル＞

容量：50mL

価格：11,000円（税込）

インテンシブ HA＋ クリーム レフィル

インテンシブ HA＋ アイセロム

目元の印象に、うるおいと自信がめぐる

目元のエイジングサイン*⁵に内側*⁴から

うるおい、ふっくら、いきいきした印象に導く目元用美容液。

製品名：インテンシブ HA＋ アイセロム

カテゴリー：目元用美容液

容量：15mL

価格：9,900円（税込）

インテンシブ HA＋ リップ＆フレーム

NEW

つやめく唇と、しなやかな口もと、大人の美しさ包み込む

唇と口もとをしっとり包み込み、乾燥などの外的ストレスから保護するうるおい密封リップクリーム。

製品名：インテンシブ HA＋ リップ＆フレーム

カテゴリー：リップクリーム

容量：15mL

価格：5,060円（税込）

インテンシブ HA＋ マスク

ハリ不足の肌に、うるおいふっくら整う

引き締め感とうるおいで満たす、集中ケアマスク。

製品名：インテンシブ HA＋ マスク

カテゴリー：マスク

容量：50mL

価格：7,150円（税込）

■インテンシブシリーズ

インテンシブシリーズは、美容専門家発想の肌のSOS サインと深く向き合う2 か月集中ケア。

季節や環境の変化により、肌にいつもと異なるサインを感じたときに。

目的に合わせて選べる4 種類のラインナップをご用意しています。

約2 か月間の集中的な使用で肌をすこやかに整えた後は、日常のエイジングケア*² として通常シリーズ*⁶へ。約2 か月ごとに肌状態を見直し、その時に適したシリーズをお選びください。

■《エステダム》について

1978年にフランスで誕生し、肌本来の働きと、肌を取り巻く環境に同時にアプローチする、「エコバイオロジー」の考えに基づいた、エイジングケア*²のエキスパートとして世界40カ国以上で愛されるブランドです。肌には生まれた時から、自ら美しくなろうとする力が備わっています。必要なのは、肌が本来持っている美しさを高めるケア。過剰に与えることなく、必要な成分を必要な分量だけ与える独自の哲学「肌の再教育」を提唱しています。

ブランドのDNAでもあるエステダム独自の水「オーセリュレール（生体模倣水）」 は肌の水を模倣したもの。肌に元々備わる成分と同じもしくは似た性質を持つため、肌との親和性が高いのが特徴です。体内の水の組成と同じ黄金バランスに当てはまる「オーセリュレール」は肌をすこやかに保ちます。

■エステティックのためのエコバイオロジー。美しく健やかに進化する肌へ

“エコバイオロジー”は、肌を環境との相互作用で進化し続ける生態系と捉え、過度にケアせずに、肌がもともと備え持つ資源と働きを強化すること。肌の本来の機能を正常化し、肌をリスペクトすることに基軸を置いています。この考え方は、オーガニックのその先のより大きな視点に立った、NAOS独自のアプローチ。エステダムは皮膚科学的視点とともに、このエコバイオロジーの姿勢に基づき製品を研究、開発しています。

■会社概要

会社名：NAOS JAPAN株式会社

所在地：東京都千代田区神田神保町 2-40-5

代表者： ノラ・ラジェム / Nora Ladghem

姉妹ブランド：ビオデルマ、エタピュール

■エステダム 関連サイト

エステダム公式サイト：https://www.esthederm.co.jp/

エステダムショップサロンリスト：https://www.esthederm.co.jp/shop/index.html

エステダム公式LINE：https://lin.ee/q99ADvF

【お客様からのお問い合わせ先】

《エステダム》

0120-510-211 （平日：10:00-17:00）

※不在時は公式サイトのお問合せフォームよりお問合せください。

*1 : ヒアルロン酸Na（保湿整肌成分）

*2 : 年齢に応じたお手入れ

*3 : ポリグルタミン酸NA（保湿整肌成分）

*4 : 角質層

*5 : 年相応の肌サイン

*6 : オーセリュレール、リペア、 リフシス、シクロ NT、エステホワイト

※通常シリーズを2 ヶ月間ご使用いただいた後は、再びインテンシブをご使用いただけます。