NEC、オンラインセミナー「実践知で導くデータマネジメント～AI時代に勝ち抜くための戦略・仕組み・ガバナンスとは？～」を開催

日本電気株式会社

NECは、2025年12月19日開催セミナー「実践知で導くデータマネジメント～AI時代に勝ち抜くための戦略・仕組み・ガバナンスとは？～」を、好評につき再放送いたします。



業務効率化のためにAIを導入する動きが、急速に進んでいます。

しかし、AI活用の前段であるデータ整備でつまずいてる企業も少なくありません。NECは長年、多様な業界での実践知および自社での取り組みを通じて、データが価値を生み出すための『データマネジメント※1 』の最適解を探求してきました。



本セミナーでは、損害保険ジャパン執行役員CDOの中島氏をお招きし、ビジネス部門と一体となって進めた内製化の取り組み、全社員を巻き込んだ「AI活用の民主化」など、実践的なデジタル・データ戦略について紹介いただきます。

後半では、NECがデータドリブン経営推進を目指し、データマネジメントを取り入れ、組織の壁・困難と格闘しながら進めたクライアントゼロ※2 事例について紹介いたします。

※1 データマネジメントとは・・・データ管理に留まらない、データを経営改革に繋げるための全ての取り組み

※2 クライアントゼロとは・・・自社を“ゼロ番目の顧客”として先端技術やDXをまず社内で実践し、その知見をお客様や社会に還元する取り組み

▼このような方におすすめ▼

- データドリブン経営を推進したいが、何から始めて良いのかわからない- データ基盤整備をしたが、思うように活用されない- AI活用をしたいが、その前の段階で苦労している- 全社横断でデータドリブン経営に取り組んだ企業の事例を知りたい

▼開催概要▼

【ライブ配信】2026年5月15日（金）13:30～15:15

2026年5月29日（金）16:00までアーカイブ配信を予定しております。

【視聴方法】オンライン配信

※本セミナーは「Zoom Events」を利用して開催します。

※ご視聴の際は、PCやタブレットなどの端末と、インターネット環境が必要となります。

※開催前までに接続方法をメールでご連絡いたします。

【参加費】無料（事前申込制）

【申込締切】2026年 5月29日（金） 16:00まで

【主催】NEC

▼お申込ページ▼

【再放送】実践知で導くデータマネジメント ～AI時代に勝ち抜くための戦略・仕組み・ガバナンスとは？～(https://jpn.nec.com/event/20260515_data_webinar/index.html?cid=260515data_007)

以上

＜本件のお問い合わせ先＞

NEC ウェビナー事務局

E-Mail：nec-contact@digital.jp.nec.com