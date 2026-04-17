しゃぶ葉のGWはフェア×厳選肉で北海道づくし！数量限定で『北海道産牛肩ロース』が登場

株式会社すかいらーくホールディングス

株式会社すかいらーくレストランツ（本社・東京都武蔵野市、代表取締役社長 中島 尚志）が運営する「しゃぶ葉」 では、2026年4月24日（金）より、「北海道産牛肩ロース食べ放題」を数量限定で販売いたします。

詳細URL：https://www.skylark.co.jp/syabuyo/menu/fair_apr/index.html(https://www.skylark.co.jp/syabuyo/menu/fair_apr/index.html)

【 GW期間の数量限定 「北海道産牛肩ロース」 おすすめポイント 】

１.【数量限定】3等級以上の北海道産牛肩ロース肉の食べ放題で北海道づくし

少し贅沢をしたい日のお食事にもぴったり！北海道産のサシとなめらかな食感が特長のお肉と北海道フェアを一緒に堪能！

２.幼児は無料！小学生は全コース税込1,099円&60歳以上の方は税込550円引き

薬味や〆・デザートも種類豊富でアレンジは約2兆通り！まるでテーマパークのような食体験をお楽しみいただけます。

３.【小学生以下限定】しゃぶ葉フレンズの“遊べるシールコースター”をプレゼント！

表裏で「しゃぶ葉の店内」と「しゃぶ葉のお鍋」の異なるデザインの台紙と、しゃぶ葉だけのオリジナルシールがもらえます。

※数量限定のためなくなり次第終了

数量限定 「北海道産牛肩ロース食べ放題」 概要

■対象期間

2026年4月24日（金）～ なくなり次第終了

■販売店舗

しゃぶ葉全店

※マロニエゲート銀座2店、心斎橋パルコ店、ドン・キホーテ浅草店では実施いたしません

■対象メニュー

北海道産牛肩ロース 食べ放題コース / ラムしゃぶ＆北海道産牛肩ロース 食べ放題コース

《数量限定》 北海道産牛肩ロース 食べ放題コース※GW期間など、一部土・日・祝価格での販売となる場合があります「北海道産牛肩ロース」とは

北海道の広大な自然で育てられた国産交雑

牛の肩ロースです。程よいサシと肉の旨みをお楽しみいただけます。

-相性抜群のだし-本格すき焼きだし

適度に脂がのった牛肩ロースは、甘醤油だしと玉子との相性が抜群です。

玉子別売り 1個＋55円（税込）

＼大人気のフェアが継続・同時開催！北海道産牛肩ロースと味わえるのは初めて！／

『北海道フェア』の限定だし・食材について

全コース食べ放題！野菜コーナーにも北海道ならではの食材が登場

北海道産じゃがいも北海道産コーンラムしゃぶコースご注文で無料！北海道味噌だし

キレのある塩味と大豆の濃厚な旨みが特徴の北海道味噌を使用した、お子さまにもお楽しみいただけるコク深く濃厚な味わいのおだしです。

下記は「ラムしゃぶ＆北海道産牛肩ロース 食べ放題コース」で食べ放題！

他プランも追加料金でご注文可能！

北海道産帆立

北海道の豊かな海で育まれた帆立は、プリッとした食感とほどよい歯ごたえが楽しめます。

北海道産モッツァレラチーズ

なめらかでクリーミーな味わいが特長です。トロ～りチーズが絶品で具材とよく絡みます。

※地域名物をイメージしたフェアです

※「北海道フェア」のラム肉は豪州産・ニュージーランド産を使用

【小学生以下限定】 “遊べるシールコースター”プレゼントキャンペーン

■対象期間

2026年4月24日（金）～各店予定数量なくなり次第終了

■実施店舗

しゃぶ葉全店

■対象者

小学生以下のお子さま

■サービス詳細

ご来店の小学生以下のお子さまに「鍋やしゃぶ葉店内に見立てた台紙」と、

「しゃぶ葉の食材やしゃぶ葉フレンズのシール」のセットをプレゼントいたします！

ここでしか手に入らないオリジナルシールをゲットしていただけます。

■遊び方

１．台紙とシールを袋から取り出す

＼表裏で異なるデザイン！／

しゃぶ葉のお鍋しゃぶ葉の店内オリジナルシール

2．台紙にシールを貼って完成！

＼パパママにも嬉しい／

食育にもぴったり！

遊び終わったらコースターとして使える！

みんな集まるGWには、なおさらうれしい！しゃぶ葉の充実したお食事システム

＼ アレンジは自分次第！子どもから大人までみんなで楽しめるラインアップ ／

※画像はすべてイメージです

しゃぶ葉情報

●しゃぶ葉ホームページ URL： https://www.skylark.co.jp/syabuyo/

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