『佐伯飛翔 純米大吟醸 プリンセスミチコ』を2026年5月1日より500本限定で販売開始！

ぶんご銘醸株式会社

～2月の厳しい寒さを越え、透明感のある甘みと高貴な香りを湛えた特別な日のための日本酒～

大分県佐伯市の蔵元、ぶんご銘醸株式会社は、特別なバラから分離された花酵母「プリンセス・ミチコ」を使用した限定酒『佐伯飛翔 純米大吟醸 プリンセスミチコ』を、2026年5月1日（金）より500本限定で販売開始いたします。予約販売は当社サイトにて2026年4月17日（金）を予定しております。

■ 開発の背景：特別な酵母と、新たなご縁が交差した奇跡のタイミング

佐伯飛翔 純米大吟醸 2025年BY花酵母仕込デザイン

本商品に使用されているのは、東京農業大学がバラから分離に成功した特別な花酵母「プリンセス・ミチコ」です。この酵母を用いた酒造りには特別な許可が必要であり、当蔵でも「いつか必ずこの特別な酵母を使って醸したい」と長年想いを温めておりました。 そんな折、新規のお取引先様より「ぜひ、ぶんご銘醸と取引がしたい」というありがたいお声をいただきました。その際にプリンセス・ミチコから作られる花酵母の話題となり、この新しいご縁のタイミングと、特別な酵母を使用する機会が見事に重なり、本プロジェクトが本格始動いたしました。

■ 製造の裏側：厳寒の2月、自然との対話から生まれた唯一無二の味わい

米麹蒸し米米を蒸す様子

酒造りは、酵母という微生物と自然の力に委ねる発酵の芸術です。今期の仕込みが行われた2月は例年より寒さが厳しく、当初の予測通りに発酵が進まないという困難に直面しました。 しかし、気温などの外部要因に逆らうことなく、自然のペースに寄り添いながら丁寧に見守った結果、普段の日本酒とは明らかに違う、洗練された素晴らしい酒質に仕上がりました。厳しい寒波が、かえって酒の甘みと香りを研ぎ澄ます結果となったのです。

■ 味わいの特徴とデザインコンセプト

グラスを揺らせば、リンゴやメロンを思わせる上品で華やかな香りが立ち昇り、口に含むと透明感のある甘みが優しく広がります。まさに「凛とした美しさ」を持つ純米大吟醸です。 パッケージ・ボトルデザインは、バラを彷彿とさせる「高貴な赤」をコンセプトに、特別感を演出しました。競合他銘柄と争うのではなく、全国の蔵元と共に「花酵母の素晴らしい魅力を広めたい」という共存の想いを込めています。

■ おすすめのシーン

ラベルデザイン専用箱デザイン

ご自身へのご褒美としてはもちろん、大事な人との特別な記念日や、お祝いの席など、日常とは違う「特別な日のひと時」を彩るお酒としてぜひお楽しみください。

【商品概要】

・商品名：佐伯飛翔 純米大吟醸

・特定名称：純米大吟醸

・アルコール度数：15度

・販売開始日：2026年5月1日（予定） 予約販売開始日：2026年4月17日

・販売価格：720ml 3,850円（税込）／3,500円（税抜） ※専用箱入り

・販売本数：限定500本 ・製造元：ぶんご銘醸株式会社

【本件に関するお問い合わせ先】

ぶんご銘醸株式会社

公式サイト：https://princess-michiko.kojinomori.jp/lp/2025(https://princess-michiko.kojinomori.jp/lp/2025)