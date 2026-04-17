トヨクモ、4年連続で「CYBOZU AWARD」エクステンション部門賞を受賞

トヨクモ株式会社

【シンプルだから、みんな使える。カンターン トヨクモ】

誰でも簡単に使えるビジネス向けのクラウドサービスを提供するトヨクモ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：山本裕次、以下 トヨクモ）は、サイボウズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：青野慶久、以下 サイボウズ）が発表した「CYBOZU AWARD 2026（サイボウズ アワード 2026）」において、「エクステンション部門賞」を受賞したことをお知らせいたします。本賞の受賞は、4年連続となります。

また、サイボウズのオフィシャルパートナー評価制度「Cybozu Partner Network Report 2026（CyPN Report 2026）」において、当社の提供するkintone連携サービス全6製品が星を獲得いたしました。中でもWebフォーム作成サービス「FormBridge」と外部公開サービス「kViewer」の2製品は最高評価である3つ星を獲得し、さらにグループスケジューラー「トヨクモ スケジューラー」もアライアンス部門において星を獲得しております。

「CYBOZU AWARD 2026」について

「CYBOZU AWARD」は、「CyPN Report」の結果に基づき、さらに年間を通して特に顕著な実績や貢献を上げたパートナー企業・個人を表彰する、「サイボウズ オフィシャルパートナー」の表彰制度です。サイボウズが自ら定めた評価軸のスコアに基づき、客観的かつ定量的に受賞企業を選定しています。

今回トヨクモが受賞した「エクステンション部門賞」は、サイボウズ製品の拡張機能を提供するサービスやアプリパッケージにおいて、顕著な実績を上げたパートナーに贈られる賞です。

CYBOZU AWARD 公式webサイト：https://partner.cybozu.co.jp/cypn/award/

エクステンション部門賞を受賞したWebフォーム作成サービス「FormBridge」の提供価値と受賞背景

今回「エクステンション部門賞」を受賞した「FormBridge（フォームブリッジ）」は、kintoneのアカウントを持たない外部のユーザーが、直接kintoneへデータを入力できるWebフォーム作成サービスです。プログラミングの知識は不要で、ドラッグ＆ドロップのマウス操作のみで最短5分でフォームの構築が可能です。

アンケートや問い合わせ、イベントの申し込み、各種申請業務などにおいて、従来発生していた手作業でのデータ転記の手間を省き、業務の自動化とペーパーレス化を強力に推進します。

kintone標準機能ではカバーしきれない「社外とのシームレスな情報連携」という課題を解決した点、そして単体で4,000以上の契約実績に裏付けられた高い顧客満足度がサイボウズ様より客観的に評価され、このたびの「エクステンション部門賞」およびCyPN Reportでの最高評価（3つ星）獲得に繋がったと考えております。

製品HP：https://www.kintoneapp.com/form-bridge

サイボウズ株式会社 執行役員 営業本部長 玉田 一己様からのエンドースメント

トヨクモ株式会社はkintone連携サービスを通じて、kintoneエコシステムの拡大に大きく寄与いただき、「CYBOZU AWARD 2026」において4年連続で「エクステンション部門賞」を受賞されました。その卓越した取り組みと成果に対して、心から賛辞を贈ります。今後もお客様にとって価値あるご支援ができるように、両社の協力体制を深めてまいります。

代表取締役社長 山本裕次のコメント

このたび、4年連続で「CYBOZU AWARD」のエクステンション部門賞を受賞できたこと、大変光栄に存じます。日頃よりトヨクモのサービスをご活用いただいているお客様、強力にご支援くださるパートナー企業の皆様、そして素晴らしいプラットフォームを提供されているサイボウズ様に、心より感謝申し上げます。

今回、「CyPN Report 2026」においてkintone連携サービス全6製品で星を獲得できたこと、そしてトヨクモのkintone連携サービスで15,000契約を突破できたことは、私たちが掲げる「すべての人を非効率な仕事から解放する」というミッションが、客観的な評価とお客様の課題解決に結びついている証であると捉えています。

今後も「シンプルだから、みんな使える」サービスの開発と提供を追求し、より多くの企業様における業務改善と情報化の第一歩を、社員一同全力で支援してまいります。

15,000契約を突破したトヨクモ kintone連携サービス

トヨクモでは、6つのkintone連携サービスを提供しており、全ての製品でサイボウズが設定している評価基準「Cybozu Partner Network Report」にて、星評価を獲得しています。

社内はkintone、社外の人とのやりとりはトヨクモkintone連携サービスでお客様を「非効率な業務から解放する」ために、これからもサービスの開発・提供を続けて参ります。

製品サイト：https://www.kintoneapp.com/

導入事例：https://www.kintoneapp.com/case

お問い合わせ：https://www.kintoneapp.com/contact

トヨクモ株式会社 会社概要

クラウドを使ったテクノロジーとアイデアで、誰でも簡単に使えるクラウドサービスを提供するSaaS企業です。

簡単な操作、シンプルな機能と分かりやすいユーザーインターフェースで、IT初心者の方にとっても安心して利用できるサービスを提供し、企業における情報化の第一歩を支援しています。

【シンプルだから、みんな使える。カンターン トヨクモ】

商号：トヨクモ株式会社（Toyokumo, Inc.）

代表：山本 裕次

設立：2010年8月

URL：https://www.toyokumo.co.jp/

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（コード番号 4058）

事業内容：クラウドサービスの開発/提供、新サービスの開発と運用

FormBridge：https://www.kintoneapp.com/form-bridge

kViewer：https://www.kintoneapp.com/kviewer

kMailer：https://www.kintoneapp.com/kmailer

PrintCreator：https://www.kintoneapp.com/print-creator

DataCollect：https://www.kintoneapp.com/data-collect

kBackup：https://www.kintoneapp.com/kbackup

トヨクモ スケジューラー：https://www.toyokumo.app/scheduler

安否確認サービス2：https://www.anpikakunin.com/

NotePM https://notepm.jp/

▼ユーザー事例・製品情報・イベントなどトヨクモの最新情報をお届けしています。

トヨクモ公式Facebook：https://www.facebook.com/toyokumo

トヨクモkintone連携サービス公式Youtube：https://www.youtube.com/@toyokumo-kintone

トヨクモ公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/toyokumo(https://twitter.com/toyokumo_)

※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

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