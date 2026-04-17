【無料ウェビナー】M&Aの成否は“人事”で決まる？売却前に整えるべき組織戦略を解説
株式会社給与アップ研究所（本社：東京都千代田区、代表取締役：高橋 恭介）は、M&A Lead株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：坂本 慧）とともに、2026年4月27日12:00より、「M&A（会社売却）を成功に導く人事戦略」をテーマとした無料オンラインセミナーを開催いたします。
本セミナーでは、実際にM&Aを経験した経営者とM&Aアドバイザーが登壇し、売却・成長を見据えた組織づくりについて、実体験に基づいたリアルな知見を解説します。
お申込みはこちら :
https://us06web.zoom.us/webinar/register/7017738892598/WN_3UwIHGAqR7qMXHkviGw4Wg#/registration
■セミナー開催の背景
M&A（会社売却）は、単なる経営判断ではなく、組織・人材・文化に大きな変化をもたらす経営イベントです。
一方で、「企業価値をどう高めるかは考えているが、組織までは整えられていない」「売却後の社員の離職や混乱が不安」といった、“人と組織”に関する課題を抱える企業も少なくありません。
実際に、M&Aの現場では
- キーパーソンの離職
- 組織の混乱
- 企業文化の衝突
といった問題が発生し、企業価値の毀損につながるケースも存在します。
これからのM&Aにおいては、財務やスキームだけでなく、「組織と人材をどう設計するか」が成功の鍵となっています。
本セミナーでは、M&A経験者とM&Aアドバイザーが登壇し、
■ 売却を検討する際に押さえるべきポイント
■ 専門家（FA）を選ぶ際の考え方
■ M&A前に整えておくべき組織・人事の重要性
■ 社員の納得感を生み、企業価値を高める組織づくり
について、実体験に基づくリアルな視点から体系的に解説します。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/80381/table/123_1_727eff67ea856f4cf281d16e8a55095d.jpg?v=202604171251 ]
お申込みはこちら :
https://us06web.zoom.us/webinar/register/7017738892598/WN_3UwIHGAqR7qMXHkviGw4Wg#/registration
■ 本セミナーで学べること- M&Aにおける企業価値の考え方
- 売却前に整えるべき組織・人事のポイント
- 社員の納得感を高めるマネジメント手法
- M&A後も成長し続ける組織づくりの視点
■ こんな方におすすめ- M&A（会社売却）を検討している経営者
- 企業価値を高めたい経営者・役員
- 組織づくりに課題を感じている企業
- M&A後の組織運営に不安がある方
【登壇者プロフィール】
高橋 恭介（株式会社給与アップ研究所 代表取締役）
東洋大学経営学部卒業後、興銀リース株式会社を経て、プリモ・ジャパン株式会社で副社長として人事制度・経営管理を担当。
同社を500人規模に拡大後、2008年に株式会社あしたのチームを設立。全国4,000社以上の人事評価制度改革を支援し、2021年に株式会社給与アップ研究所を創業。DXと評価制度を融合した“給与を上げる経営支援”を推進。
坂本 慧 （M&A Lead株式会社 代表取締役 CEO）
2012年に株式会社エモーシブを創業し、2017年に東証スタンダード上場企業へ売却。
その後も複数のM&A・事業売却を主導し、2022年にM&A Lead株式会社を創業。企業の成長戦略およびM&A支援を行う。
■ 本セミナーについて
M&Aという大きな転機においても、組織が揺らぐことなく、むしろ成長へと進むために
「今から何を整えるべきか」を知る第一歩として、ぜひ本セミナーをご活用ください。
お申込みはこちら :
https://us06web.zoom.us/webinar/register/7017738892598/WN_3UwIHGAqR7qMXHkviGw4Wg#/registration
【会社概要】
株式会社給与アップ研究所
所在地：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南一丁目20番15号 アトリウム恵比寿南一丁目ビル 1階
設立：2021年1月
資本金：37,750,000円
代表者：代表取締役 高橋 恭介
URL：https://www.salary-up.com/
事業内容：
- 生成AI評価制度「壁打ち」プラン
- 「営業まるごとDX」工数予実伴走支援サービス
- 人事評価コンサルタント認定講座
M&A Lead株式会社
所在地：
・東京本社：東京都渋谷区神山町5-20 神山町小川ビル 2D
・関西支社：大阪府大阪市北区梅田2丁目4-9 ブリーゼタワー1階 SYNTH
設立：2022年5月6日
代表者：代表取締役 坂本 慧
URL：https://malead.co.jp/
事業内容：
M&Aアドバイザリー事業およびM&A業界DX事業