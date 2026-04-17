【無料ウェビナー】M&Aの成否は“人事”で決まる？売却前に整えるべき組織戦略を解説

株式会社給与アップ研究所

株式会社給与アップ研究所（本社：東京都千代田区、代表取締役：高橋 恭介）は、M&A Lead株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：坂本 慧）とともに、2026年4月27日12:00より、「M&A（会社売却）を成功に導く人事戦略」をテーマとした無料オンラインセミナーを開催いたします。

本セミナーでは、実際にM&Aを経験した経営者とM&Aアドバイザーが登壇し、売却・成長を見据えた組織づくりについて、実体験に基づいたリアルな知見を解説します。

■セミナー開催の背景

お申込みはこちら :https://us06web.zoom.us/webinar/register/7017738892598/WN_3UwIHGAqR7qMXHkviGw4Wg#/registration

M&A（会社売却）は、単なる経営判断ではなく、組織・人材・文化に大きな変化をもたらす経営イベントです。

一方で、「企業価値をどう高めるかは考えているが、組織までは整えられていない」「売却後の社員の離職や混乱が不安」といった、“人と組織”に関する課題を抱える企業も少なくありません。

実際に、M&Aの現場では

- キーパーソンの離職- 組織の混乱- 企業文化の衝突

といった問題が発生し、企業価値の毀損につながるケースも存在します。

これからのM&Aにおいては、財務やスキームだけでなく、「組織と人材をどう設計するか」が成功の鍵となっています。

本セミナーでは、M&A経験者とM&Aアドバイザーが登壇し、

■ 売却を検討する際に押さえるべきポイント

■ 専門家（FA）を選ぶ際の考え方

■ M&A前に整えておくべき組織・人事の重要性

■ 社員の納得感を生み、企業価値を高める組織づくり

について、実体験に基づくリアルな視点から体系的に解説します。

■ 本セミナーで学べること

■ こんな方におすすめ

【登壇者プロフィール】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/80381/table/123_1_727eff67ea856f4cf281d16e8a55095d.jpg?v=202604171251 ]お申込みはこちら :https://us06web.zoom.us/webinar/register/7017738892598/WN_3UwIHGAqR7qMXHkviGw4Wg#/registration- M&Aにおける企業価値の考え方- 売却前に整えるべき組織・人事のポイント- 社員の納得感を高めるマネジメント手法- M&A後も成長し続ける組織づくりの視点- M&A（会社売却）を検討している経営者- 企業価値を高めたい経営者・役員- 組織づくりに課題を感じている企業- M&A後の組織運営に不安がある方

高橋 恭介（株式会社給与アップ研究所 代表取締役）

東洋大学経営学部卒業後、興銀リース株式会社を経て、プリモ・ジャパン株式会社で副社長として人事制度・経営管理を担当。

同社を500人規模に拡大後、2008年に株式会社あしたのチームを設立。全国4,000社以上の人事評価制度改革を支援し、2021年に株式会社給与アップ研究所を創業。DXと評価制度を融合した“給与を上げる経営支援”を推進。

坂本 慧 （M&A Lead株式会社 代表取締役 CEO）

2012年に株式会社エモーシブを創業し、2017年に東証スタンダード上場企業へ売却。

その後も複数のM&A・事業売却を主導し、2022年にM&A Lead株式会社を創業。企業の成長戦略およびM&A支援を行う。

■ 本セミナーについて

M&Aという大きな転機においても、組織が揺らぐことなく、むしろ成長へと進むために

「今から何を整えるべきか」を知る第一歩として、ぜひ本セミナーをご活用ください。

お申込みはこちら :https://us06web.zoom.us/webinar/register/7017738892598/WN_3UwIHGAqR7qMXHkviGw4Wg#/registration【会社概要】

株式会社給与アップ研究所

所在地：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南一丁目20番15号 アトリウム恵比寿南一丁目ビル 1階

設立：2021年1月

資本金：37,750,000円

代表者：代表取締役 高橋 恭介

URL：https://www.salary-up.com/

事業内容：

- 生成AI評価制度「壁打ち」プラン- 「営業まるごとDX」工数予実伴走支援サービス- 人事評価コンサルタント認定講座

M&A Lead株式会社

所在地：

・東京本社：東京都渋谷区神山町5-20 神山町小川ビル 2D

・関西支社：大阪府大阪市北区梅田2丁目4-9 ブリーゼタワー1階 SYNTH

設立：2022年5月6日

代表者：代表取締役 坂本 慧

URL：https://malead.co.jp/

事業内容：

M&Aアドバイザリー事業およびM&A業界DX事業