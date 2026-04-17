母の日限定セール！対象商品 最大20％OFF！とれたてねっと「母の日キャンペーン」開催決定！ ～いつもは言えない“ありがとう”を、とっておきの”ごちそう”で～

Core-Business株式会社

産地直送お取り寄せ通販サイト『とれたてねっと』の運営をCore-Business株式会社（所在地： 東京都中野区、代表取締役：加藤 正樹）は、産地直送お取り寄せ通販「とれたてねっと」にて、「母の日キャンペーン」を、2026年4月20日（月） 10:00AM～2026年5月11日（月） 10:00 AMの期間限定で実施いたします。

＠とれたてねっと 母の日キャンペーン

これまで母の日ギフトといえばカーネーションやスイーツなど形に残る贈り物が主流でしたが、近年では「一緒に楽しむ時間」や「体験価値」を重視したギフトへの関心が高まっています。こうした背景から、「とれたてねっと」では、全国各地の厳選食材を通じて“感謝の気持ちを味わう体験として届ける新しい母の日の過ごし方を提案します。

近年の消費傾向としては、物価高や節約志向の影響もあり、実用的で無駄のないギフトへのニーズが高まる一方で、家族で楽しめるごちそう体験や、記憶に残る体験を主軸としたギフトへの関心も拡大しています。「とれたてねっと」では、こうしたニーズに応えるため、食卓を彩る特別感のある商品や、産地直送ならではの旬の味覚など、多彩なラインナップを取り揃えています。

本サービスは、全国の生産者や専門店と連携し、鮮度や旨味、旬にこだわった食材を産地直送で届けるため、素材本来の風味や食感をしっかりと味わえる点が特長です。こうした「本物の味」を自宅にいながら楽しめることにより、外出を伴わずとも特別な時間を演出できる点も、近年の母の日ギフトとして支持される理由の一つです。

「とれたてねっと」は今後も、食を通じて大切な人との時間をより豊かにするサービスとして、季節やシーンに合わせた提案を強化してまいります。

■ 母の日キャンペーン概要

特別割引 ：対象商品 最大20％OFF

販売期間 ：2026年4月20日（月） 10:00 AM～2026年5月11日（月） 10:00 AM

【対象商品一例】

＠ とれたてねっと A5ランク 近江牛ブロック（ロース）

A5ランク 近江牛ブロック（ロース）

三大和牛の一つとして称され「肉質はきめ細かく、脂は甘くて、口の中でとろけるほどおいしい」と言われています。

霜降り度合いも高く、融点(脂が溶け出す温度)が低いため、胃もたれすることもなく、ある著名な方が「究極の味と香りが楽しめて、まさに味の芸術品といっても過言ではない」と言われたのも頷けます。

＠ とれたてねっと 天然 紅さけ 2.4kg

天然 紅さけ 2.4kg

冷たい海で育った天然紅さけは、身が引き締まり、ほどよい脂のりと深いコクが特徴です。

鮮やかな紅色の身は見た目にも美しく、焼き上げることで香ばしさとともに、旨味が口いっぱいに広がります。シンプルに焼くだけで、素材本来の美味しさを存分に楽しめる一品。

＠ とれたてねっと 【プレミアム国産牛】ヒレ（ステーキ用）200g

【プレミアム国産牛】ヒレ（ステーキ用）200g

千葉県の九十九里の潮風と大地で、美味しさにこだわり、「飽きないお肉」を追及し抜いて育てた五つ星ビーフ。

脂身が少なく赤身が柔らかく、1頭の牛からわずかしか取れないということもあり、サーロインやロースと並ぶ高級部位として知られています。

「とれたてねっと」とは

「とれたてねっと」は、産地直送の新鮮な食材やこだわりのグルメを、全国のお客様にお届けするお取り寄せ通販サイトです。地域の魅力を活かした厳選商品のみを取り扱い、質の高さと安心の産地直送を実現しました。料理の腕前を問わず、手軽に本格的な味わいが楽しめるとご好評いただいています。贈り物や自宅の食卓を豊かにする、旬の味覚と感謝の心を伝える商品を、皆様にお届けいたします。

とれたてねっと公式HP：https://toretate-gift.com/(https://toretate-gift.com/)

Core-Business株式会社とは

当社は、通信事業、ライフライン事業、WEB事業、IoT・ICT事業など、多岐にわたるサービスを提供しています。

『とれたてねっと』は、産地直送お取り寄せ通販サイトとなり、１.とれたての鮮度で、２.旬な時期に、３.本場の味をの3つにこだわり、４.『産地直送』でお客様へお届けしております。

会社概要

会社名 ：Core-Business株式会社

代表取締役 ：加藤 正樹

本社所在地 ：東京都中野区東中野４ー９-２５ トーシンスペースビル3階

設立 ：2009年

事業内容 ：通信事業、ライフライン事業、WEB・EC運営、SIM内蔵ソーラーカメラ

公式HP ：https://core-business.jp/

とれたてねっと公式HP：https://toretate-gift.com/

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

報道に関するお問い合わせ先

Core-Business株式会社 とれたてねっと 担当：坪井

TEL：03-5937-4965

MAIL： support@toretate-gift.com