【都ホテル 博多】”TTT Cafe　漢方茶ウェルネスプログラム”初開催！

株式会社近鉄・都ホテルズ

都ホテル 博多（所在地：福岡市博多区博多駅東2-1-1）は、5月21日（木）と22日（金）の2日間、3階TTT Cafeにて、”TTT Cafe 漢方茶ウェルネスプログラム”を開催します。当イベントは今回が初の開催となります。お仕事などの帰りにも参加できるよう平日夜に開催し、薬剤師によるカウンセリングを通して、ご自身の状態に合わせた漢方茶のブレンドをご体験いただけます。

この漢方茶ウェルネスプログラムは福岡市博多区に若葉薬局をはじめとする3店舗の薬局を構える薬剤師、小倉仁志氏を講師にお迎えし、お一人お一人の体調やお悩みに沿ったカウンセリングを行いながら、その日のご自身に合った漢方茶をブレンドしていただけます。使用する生薬や組み合わせについても丁寧にご説明するため、漢方に初めて触れる方でも安心してご参加いただけます。完成したオリジナルの漢方茶は、そのままお持ち帰りいただき、ご自宅でも日々のセルフケアとしてお楽しみいただけます。

体験後には、都ホテル 博多のシェフが考案した生薬を取り入れて仕立てるオリジナルスイーツをご自身で調合した漢方茶とともにお召し上がりいただけます。

心と身体にやさしく寄り添いながら、日常を少し離れて自分自身と向き合う、穏やかな時間をお楽しみください。

■イベント概要

１．名称：TTT Cafe 漢方茶ウェルネスプログラム

２．日時：2026年5月21日（木）、22日（金） 両日とも18：30～21：00

18：30～19：45 漢方茶レクチャー＆ブレンド体験

19：45～21：00 ブレンドした漢方茶＆オリジナル生薬スイーツ

※両日とも内容は同じ

３．会場：都ホテル 博多3F TTT Cafe

４．参加費：お1人様\10,000（都プラス会員様\9,000）

※含まれるもの：漢方茶のレクチャー、漢方茶ブレンドに使用する材料一式、生薬を取り入れたオリジナルスイーツ、漢方茶のお持ち帰り

５．人数：各日とも20名

６．お申込み： お電話にてお申し込みください。 お電話：092-441-3119（都ホテル 博多 セールス＆マーケティング部）

（受付：平日9：30～17：30）

※お申し込みは先着順とし、定員になり次第締め切らせていただきます。

【漢方茶ウェルネスプログラム講師】

小倉 仁志 Hitoshi Ogura

「漢方をもっと身近に」をテーマに、福岡市博多区にて3店舗の薬局を運営。中国・台湾で東洋医学に触れ、古典に基づく知見と現代的な感覚を融合させた漢方相談を、店頭およびオンラインで行っている。“日常にこそ健康がある”という考えのもと、体質や季節に寄り添った養生を重視し、お茶や食の提案、ワークショップなどを通して、無理なく整う暮らしを発信。

また、東洋医学の古典『素問』の思想を現代に再編集するブランド「素問」を立ち上げ、空間・プロダクト・体験を通して、養生をより身近に感じられる新たな価値を提案している。漢方を特別なものではなく、「日々に溶け込む文化」として捉え、現代のライフスタイルに調和する形でその魅力を広く伝えている。

【講師よりメッセージ】

日常を少しだけ離れて、自分のための“整える時間”を。

東洋医学の知恵をもとに、美容や巡り、年齢とともに変化する心身のバランス、エイジングケアについて紐解きながら、今の自分に必要な養生のヒントを見つけていきます。体質や季節に寄り添った考え方をもとに、あなただけのオリジナル健康茶をブレンド。香りに癒され、味わいに満たされる、五感で楽しむ特別なひとときをご体験ください。忙しい毎日の中でも無理なく、心地よく続けられる。そんな“自分を大切にする習慣”を、ここから一緒にはじめていきましょう。

【プログラム後のお楽しみ】

ガトーサンテ

～トンカ豆のアイスとビーツのベール～

棗や竜眼肉、甘草などの生薬を使用し、素材本来の優しい甘みを活かして焼き上げました。トンカ豆の香り豊かなアイスクリームとビーツのチュイルを添え、味わいと食感のアクセントをプラス。身体への優しさにも配慮し、漢方茶とともに心身を整えるひとときに寄り添う一品です。

■都ホテル 博多

都ホテル 博多は2019年9月22日、「緑と水と光のホテル」としてリニューアルオープンしました。ビル全体が豊富な緑の植栽で覆われ、上層階の外壁を滝が流れ落ちるという斬新なデザイン。夜間は建物全体がライトアップされ、博多駅前の新たなランドマークホテルとなっています。

博多駅直結、徒歩1分という都心にありながら、屋上にはオープンエアの「泳げる天然温泉」であるプール付きスパを設置。さらに広々とした客室は全室30平方メートル 超で、全ての客室に洗い場付きのゆったりとしたバスルームを備えています。アクティブな旅にも、リラックスの旅にも適した、「都心のリゾート」を楽しめるラグジュアリーホテルです。

都ホテル 博多3Fロビーに併設されたカフェラウンジです。自然光をいっぱいに取り入れる大きな窓と、取り囲むように植えられた植栽の緑が落ち着きとくつろぎを演出します。季節ごとにテーマが変わるアフタヌーンティーは、パティシエが試行錯誤を重ねて作り上げており、TTT Cafeを代表するメニューとなっています。

※写真はすべてイメージです。

※表示料金には消費税およびサービス料が含まれています。

※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。

■ご予約・お問い合わせ先

都ホテル 博多 セールス＆マーケティング部 TEL：092-441-3119（受付：平日9：30～17：30）