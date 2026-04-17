鮎と新生姜の釜炊き御飯に初鰹のたたき、蛍烏賊まで。新緑の息吹を食す、2日間限定フェア開催！

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ幕張

『日本料理料理長 比留間 健一フェア』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/makuhari/restaurant/senbazuru/hiruma2605/

ホテルニューオータニ幕張では、日本料理「千羽鶴」にて『日本料理料理長 比留間 健一フェア』を2026年5月23日（土）・24日（日）の2日間開催いたします。

国内外のニューオータニで料理長を歴任した経験を活かした創作和食を

日本料理料理長 比留間 健一

2024年にホテルニューオータニ幕張 日本料理料理長に就任した比留間 健一（ひるまけんいち）によるフェアを開催。

ホテルニューオータニ（東京）で腕を磨き、ロサンゼルスや北京、新潟・湯沢（NASPA）で料理長を歴任。国内外のニューオータニで培った知識と技術、経験を活かしつつ、千葉県産の旬の食材も豊富に取り入れた、心と体に優しいメニューをお届けいたします。

新緑の季節にふさわしい旬の食材が勢揃い！

ランチ（手前左：初鰹のたたき和風カルパッチョ卸しポン酢掛け 香味野菜添え、手前右：蛍烏賊と山菜の木の芽ジュレ掛け）

青々とした若葉が芽吹く新緑の5月。「蛍烏賊と山菜の木の芽ジュレ掛け」、千葉県・勝浦産「初鰹のたたき和風カルパッチョ卸しポン酢掛け 香味野菜添え」など、旬を迎える素材のほか、口の中で溶けて消えるほど柔らかな「豆乳玉地蒸し雲丹味噌焼き（ランチ）」や丁寧にとったお出汁とともに味わう「鯛麺（ディナー）」など、体に嬉しいメニューも取り揃えました。

土鍋で炊きたてを提供する旨みが詰まった季節の御飯

鮎と新生姜の釜炊き御飯

ランチ、ディナーともに食事の〆で登場するのが土鍋で炊き上げる「鮎と新生姜の釜炊き御飯」。土鍋の蓋を開けると、立ち上がる湯気とともに、一度焼き目をつけてから一緒に炊き込んだ鮎と爽やかな新生姜の香りが鼻腔をくすぐります。鮎ならではの旨みがお米の一粒一粒にしみわたった御飯は、思わずおかわりしたくなるほどの味わいです。

アフタヌーンティー気分も愉しめるデザートタイムを

ニューオータニ特製スイーツ5種盛り合わせ アフタヌーンティー仕立て

食後にもお愉しみは続きます。糖度14％以上のマスクメロンを厳選して使用するニューオータニ自慢の「スーパーメロンショートケーキ」をはじめ、「マンゴープリン」、「2色団子」、「ミルクジェラート」の全5種のスイーツを和風2段スタンドでご用意。優雅なスイーツタイムをご堪能いただけます。

“家族が喜ぶごはん”をテーマにしたお料理教室特別賞味会も！

以前のお料理教室より

5月24日（日）には、宴会場にて「料理長 比留間 健一のお料理教室＆賞味会」も特別開催いたします。テーマは“家族が喜ぶごはん”。ちょっとしたコツで、サクサク食感に揚がる“かきあげ”や、“鯛のかぶと煮”、またプロが作ったような炊きあがりになる“炊き込み御飯”など、日々忙しい主婦にもぴったりの時短レシピを試食を交えながら3品伝授いたします。終了後は、コース仕立てのランチをお召し上がりいただけるほか、料理長からの嬉しいお土産付。

開催概要

ホテルニューオータニ幕張

『日本料理料理長 比留間 健一フェア』

https://www.newotani.co.jp/makuhari/restaurant/senbazuru/hiruma2605/

［期間］2026年5月23日（土）・24日（日）

［場所］日本料理「千羽鶴」（ロビィ階）

［内容］ランチ 11:30～14:30（L.O.）\6,000 /\10,000 ＜予約制＞

ディナー 17:00～20:00（L.O.）\10,000

※いずれもサービス料別

比留間健一のお料理教室＆賞味会 5月24日（日）11:00～\7,500（税金・サービス料共）

[ご予約・お問合せ] Tel: 043-299-1849（千羽鶴直通）