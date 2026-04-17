横浜・山下公園の「景色」を味わう一杯。ザ・ワーフハウス山下公園から、横浜ビールと共同開発したオリジナルビール『SUNRISE PARK ALE』2026年4月21日（火）誕生

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、飲食事業や公園再生事業などを展開する株式会社ゼットン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：菊地大輔）は、運営する「THE WHARFHOUSE 山下公園」にて、地元横浜のローカルビアカンパニー「株式会社横浜ビール」と共同開発したオリジナルクラフトビール『横浜・山下 サンライズパークエール』を2026年4月21日（火）より販売開始いたします。

本プロジェクトは、サカタのタネ グリーンサービス株式会社の協力のもと、スタッフ自らが原材料の取り扱いから製造工程のすべてに携わることで誕生しました。

地域の絆が育んだ「めぐりあい」の一杯

山下公園再生プロジェクトにおいて誕生した「ザ・ワーフハウス 山下公園」は、地域に縁のある企業様と連携し、新たな人流を創出することで、横浜・山下エリアの活性化に貢献することを目指しています。今回のオリジナルビール開発は、まさにその「地域共創」を体現する試みです。

開発のきっかけは、横浜ビールが展開する「めぐりあいシリーズ」に感銘を受け、公園の特性を生かした新商品を共に作りたいと考えたことでした。ザ・ワーフハウス 山下公園、横浜ビール、サカタのタネ グリーンサービスの3社による対話を重ねる中で、サカタのタネ グリーンサービスの紹介により横浜港北の中丸農園との縁が繋がり、横浜産トマトを使用したビールの構想が実現しました。

スタッフが自ら収穫・カット・投入、こだわりの製造工程

今回のビールは、スタッフが製造から深く関わっていることが最大の特徴です。単にレシピを依頼するだけでなく、原材料の選定から実際の仕込み作業までを店舗スタッフが共に行いました。



＜その歩みと工程＞

●2026年1月28日 視察：横浜市港北区新羽町にある中丸農園にて、大切に育てられている「桃太郎トマト」を視察。サカタのタネ グリーンサービスの紹介で実現したこの農園で、ビールの決め手となる完熟トマトの状態をスタッフ自ら確認しました。

●2026年1月30日 仕込み（ピューレ化）：収穫したばかりのトマト200kgが横浜ビール醸造所に到着。その日のうちにスタッフが全て手作業でカット、フレッシュなジュース状に加工し冷凍保存を行いました。

●2026年3月18日 醸造（仕込み当日）：カナダ産小麦を粉砕機で粉砕してビール窯へ投入。その約4時間後、事前に準備していたトマトピューレと、味を引き締める神奈川県産レモン果汁を加え、醸造の準備が整いました。

横浜産トマトと柑橘が香る、爽快な一杯

『SUNRISE PARK ALE（サンライズパークエール）』は、海辺の心地よい風を感じながら山下公園の景観の中で味わうのに最適な一杯として開発されました。

●贅沢な原材料：原材料の一部には、サカタのタネ グリーンサービスからの紹介で出会った横浜市港北区・中丸農園で栽培されている「桃太郎トマト（王様トマトシリーズ）」を使用。収穫時期に発生する、味は一級品ながら市場に出せない規格外物を200kg活用し、無理のない形で地域の資源を大切にするサステナブルな形を追求しました。



●特徴的な味わい：「レッドアイ」をイメージした爽やかでフルーティーな飲み口が特徴です。麦芽（カナダ産小麦等）に加え、トマト、神奈川県産レモンの果汁を使用しており、ザ・ワーフハウス名物「横浜ナポリタン」や肉料理とも絶妙にマッチします。

●ネーミングの由来： みずみずしいトマトの色合いと、山下公園から望む美しい朝焼けの景色を連想し、『SUNRISE PARK ALE（サンライズパークエール）』と名付けました。

オリジナルのラベルデザイン

ラベルデザインは、店舗で好評を得ているオリジナルラガーに続き、デザイン事務所「14product」が担当。山下公園の象徴的な風景と、朝焼けをイメージした温かみのあるオレンジを基調としたデザインは、手に取るだけでこの場所の空気感を感じさせてくれます。

14product（イチヨンプロダクト）https://14product.jp/about/

4月20日（月）開催：生産者と触れ合う「開栓パーティー」

■日時： 2026年4月20日（月）17:00 生樽開栓

■場所： THE WHARFHOUSE 山下公園 店内バースペース

■内容： 17:00より「SUNRISE PARK ALE」の生ビールを開栓。19:00より醸造者によるトークセッションを実施。開発秘話やビールに込めた願いなどをお伝えします。

商品概要

■商品名： SUNRISE PARK ALE（サンライズパークエール）

■品目： 発泡酒

■アルコール分： 5% / IBU：32

■価格： 生ビール Mサイズ 1,100円（税込） / Lサイズ 1,500円（税込）、瓶：各800円（税込）

■販売場所： ザ・ワーフハウス 山下公園、厩の食卓（※生ビールの販売のみ）にて販売予定



＜店舗情報＞

・店名：THE WHARF HOUSE YAMASHITA KOEN（ザ・ワーフハウス ヤマシタコウエン）

・住所：神奈川県横浜市中区山下町279 産業貿易センター前

・電話：045-228-7737

・営業時間：［カフェ］9:00～17:00［レストラン］17:00～22:00［BBQ］11:00～22:00（3～11月）［足湯テラス］10:00～21:00［ショップ］10:00～19:00

＜公式HP＞https://wharfhouse-yokohama.zetton.co.jp/

＜Instagram＞https://www.instagram.com/the_wharf_house_yamashita_koen/

■株式会社ゼットンにつて

株式会社ゼットン(代表取締役社長：菊地大輔)は、「店づくりは、人づくり 店づくりは、街づくり」の企業理念のもと、人気のハワイアン・カフェ＆ダイニング「アロハテーブル」を核に、多様な業態を展開するダイニング事業、公共施設を活用したブライダル事業などを展開しています。2019年より公園プロジェクトにも着手し、街の特性に合わせた飲食店経営及びプロデュースを行っています。

＜本部所在地＞〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目10-9 MIYAMASU TOWER 9階

＜URL＞https://www.zetton.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞https://www.instagram.com/andSTHD_official/