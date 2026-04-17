【LaLaTulle】人気インフルエンサーゆいぴすが纏う“圧倒的透明感”。2026春新作「ブルー・コレクション」が待望のリリース！

株式会社DRESS DESIGN WORKS

株式会社DRESS DESIGN WORKS（所在地：大阪市中央区、販売責任者名：桐野 春花 ）が展開するキャバクラドレス通販サイト「LaLaTulle（ララチュール）」は、人気インフルエンサー・ゆいぴすをモデルに迎えた、2026年春の最新ルック「ブルー・コレクション」を公開いたしました。

今季のテーマは、夜の街に溶け込みながらも圧倒的な存在感を放つ“洗練された透明感”。

トレンドのしなやかなシルエットと、肌の白さを引き立てる「究極のブルー」が融合した、今季最注目の3着をピックアップ。春の夜を彩る、ワンランク上のキャバドレス体験を提案します。

■ Pick Up Items -ゆいぴすが着こなす至高の3着-

カラー：ブルー/アイボリー/ピンク/ブラック可憐な華やかさ

【ROBE de FLEURS/ローブドフルール】FM3377

https://www.lalatulle.jp/c/robe_de_fleurs/robe/rf-md-fm3377z3

全体に施された「くしゅっとしたギャザーデザイン」が、女の子らしい柔らかなシルエットを作りつつ、バストとウエストの計算された「カットデザイン」で大人の色気をプラス。 高めのウエスト切り替えが、驚きの脚長効果を生む究極のハイウエストシルエットを実現。

カラー：ブルー×ネイビー/アイボリー×ブラウン/ブルー×グレー/グリーン×グレー洗練された大人色気

【Veautt/ヴュート】VT032601

https://www.lalatulle.jp/c/angel-r/veautt/vt-md-vt032601z3

「媚びない色気」を体現する、スタイリッシュなジップデザインが目を引く一着。

ボディラインを強調するタイトなシルエットに、深みのあるブルーが知的な印象をプラス。

同伴からアフターまで、どんな照明下でも気品を失わない、洗練された大人の余裕を演出します。

カラー：インディゴ/サンドベージュ/アイボリー/ブラック至高のミニマリズム

【IRMA/イルマ】IM55109

https://www.lalatulle.jp/c/irma/im-md-55109z

装飾を削ぎ落としたミニマルな美しさが、着る人の素材美を究極にまで引き出す。

都会的で洗練された「引き算の美学」を体現する一着。

ビジューの輝きに頼らず、「鮮やかなブルー」と「自身の素肌」のコントラストを最大化させることで、澄んだオーラと内側から発光するような圧倒的な透明感を演出します。

■ ゆいぴす着用アイテム公開中！

LaLaTulle公式サイトでは、本リリースで紹介したドレスのほか、ゆいぴすが着こなす新作ルックを多数公開しています。 圧倒的な透明感を放つ撮り下ろしビジュアルと共に、あなたを最も輝かせる一着を見つけてください。

【ゆいぴす着用アイテムページはこちら】 :https://www.lalatulle.jp/c/yuipis

■ LaLaTulle（ララチュール）について

「私を一番キレイに見せる。」

LaLaTulleは、ROBE de FLEURSやAngelR、IRMAなど、国内屈指の人気ドレスブランドを網羅する、キャバドレス通販サイトです。

最新のトレンドをどこよりも早く取り入れ、圧倒的な商品ラインナップと高品質なセレクトで、

夜の世界で働く女性たちの美しさをサポートし続けています。

同伴からバースデーイベント、日常の出勤まで、あらゆるシーンを彩る「運命の一着」を提案します。

■ 商品一覧ページはこちら

・公式通販サイト （https://www.lalatulle.jp/）

【会社概要】

販売事業者名： 株式会社DRESS DESIGN WORKS

販売責任者名： 桐野春花

所在地： 〒150-0041 東京都 渋谷区神南 1-20-9

電話番号： 06-6210-1708（代表 / 大阪支社）

事業内容：レディースファッションの小売及びオリジナルブランドの企画及び開発