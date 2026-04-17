ARプラットフォームアプリ「GARA」をリリース。「ウルトラマンシリーズ」とのコラボ商品「ARアクリルスタンド」を展開

ティフォン株式会社

ティフォン株式会社（東京都品川区、代表取締役：深澤 研）は、2026年4月17日（金）、ARプラットフォームアプリ「GARA」をリリースしました。あわせて、「ウルトラマンシリーズ」との初のコラボレーション商品として「ARアクリルスタンド」を展開し、店舗・イベント・ECにて販売を開始いたします。

■ARプラットフォームアプリ「GARA（ガラ）」について

目の前の空間にキャラクターが出現し、まるで現実世界に現れたかのような体験を楽しめます。

お気に入りの場所に登場させたり、ポーズやアクションを楽しんだり、キャラクターとの自撮り撮影も可能です。

本体験は、ARプラットフォームアプリ「GARA」を通じてお楽しみいただけます。

アクリルスタンドの台座に記載されたQRコードからApp StoreまたはGoogle Playへ遷移し、専用アプリ「GARA」をダウンロードいただけます。アプリ起動後、アクリルスタンドにスマートフォンやタブレットをかざすことで、キャラクターがARで出現します。

「GARA」は、IPコンテンツや商品と連動したAR体験を提供するプラットフォームとして、エンターテインメント領域における新たなユーザー接点の創出を目指しています。

■初回コラボレーション商品「ARアクリルスタンド」

初回コラボレーションとして、「ウルトラマンシリーズ」の人気キャラクターを使用した「ARアクリルスタンド」を展開いたします。

AR体験と実物のグッズを組み合わせた、新しい楽しみ方を提供する商品です。

■商品ラインナップ

ARアクリルスタンド バルタン星人ARアクリルスタンド ゴモラARアクリルスタンド ピグモン

【商品概要】

・ARアクリルスタンド バルタン星人（本体：約74×98mm／台座：60×60mm）

・ARアクリルスタンド ゴモラ（本体：約73×98mm／台座：60×60mm）

・ARアクリルスタンド ピグモン（本体：約43×74mm／台座：50×50mm）



・販売元：ティフォン株式会社

・製造元：株式会社BeBlock

・素材：アクリル

・価格：各1,980円（税込）

■販売情報

本商品は、2026年4月17日（金）よりECサイトおよびティフォニウム店舗にて販売を開始します。

また、2026年4月18日（土）より開催の「ULTRAMAN EXHIBITION」大阪会場でも販売を予定しております。

・ティフォニウム（常設店舗）

・イベント会場（対象イベントにて販売）

・ECサイト

https://fan-xross-mall.com/shops/tyffon_AR

イベント販売については、下記展覧イベントへの出展を予定しております。

【イベント詳細】

企画展名：ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展-

・大阪会場：2026年4月18日（土）～2026年6月28日（日）

・北九州会場：2026年7月10日（金）～2026年8月30日（日）

・神奈川会場：2026年9月5日（土）～2026年9月27日（日）

https://m-78.jp/ultraman_exhibition/

※本商品のイベント販売は、現時点では大阪会場での展開を予定しております。

■今後の展開・協業について

当社では、「GARA」を活用した新たなコンテンツ展開および商品開発に向けて、IPホルダー様・企業様との協業を積極的に募集しております。

キャラクターコンテンツ、イベント、物販など、さまざまな領域でのAR活用をご提案可能です。ご興味をお持ちの企業様はぜひお問い合わせください。

■XRテーマパーク「ティフォニウム」とは

VRを使用した先端テクノロジーと、細部までデザインされた圧倒的な世界観により「魔法のような体験」を楽しむことができる没入体験型エンターテインメント施設です。現実から幻想の世界へ繋がる場所。そこに一歩足を踏み入れれば、記憶に残る感動があなたを待っています。

URL：https://tyffonium.com/tokyo/

■「ティフォン株式会社」とは

ENCHANT YOUR WORLD ～世界に魔法のような彩りを～

クリエイティビティとテクノロジーを融合し、記憶に残る体験と新しい価値を提供します。

先端技術を駆使したXR（VR/AR/MR）にフォーカスした新しいエンターテインメントの創出を目指し、ロケーションベースのMRコンテンツ制作や、魔法じかけのXRテーマパーク『ティフォニウム』の施設を展開。過去には、顔認識技術を使用したゾンビ変身ARアプリ『ゾンビブース』シリーズの開発を行い、シリーズ累計4,000万DLを突破。ディズニーアクセラレータにアジアから唯一採択され、米ディズニーより出資を受けています。

URL：https://www.tyffon.com/

本社：〒141-0033 東京都品川区西品川1丁目1-1住友不動産大崎ガーデンタワー9F TUNNEL TOKYO

代表者：代表取締役 深澤研

設立：2011年11月11日

事業内容：VR/AR/MRを用いたエンターテインメントの企画・開発・施設運営事業

【問い合わせ先】

ティフォン株式会社：広報担当者（email: pr@tyffon.com）

【コピーライト表記】

(C) Tyffon Inc. All rights reserved.

(C)円谷プロ