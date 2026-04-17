LIFULL 不動産クラウドファンディング、サービス初となる「再運用ファンド」を公開／宮崎市の収益マンションを対象に2026年4月20日15時まで募集中

株式会社LIFULL

事業を通して社会課題解決に取り組む、株式会社LIFULL（ライフル）（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：伊東 祐司、東証プライム：2120、以下「LIFULL」）のグループ会社である株式会社LIFULL Investment（代表取締役社長：市川 和也、以下「LIFULL Investment」）は、運営する「LIFULL 不動産クラウドファンディング」において、サービスとして初となる再運用ファンド【みんなでシェアファンド34号】宮崎県宮崎市収益マンションファンドの情報を公開し、2026年4月20日15時まで募集を実施しています。

URL：https://recrowdfunding.lifull.jp/fund/277/

■ 背景：投資家の安定した投資ニーズと事業者の地方収益不動産へのファイナンスニーズをマッチング

貯蓄から投資の流れが加速する中で、投資家からは安定した運用が見込める不動産事業への継続的な投資機会を求める声が高まっています。また、事業者にとっては、不動産クラウドファンディングが地方の収益不動産を取得する際に必要な資金調達の有力な選択肢となっています。しかしながら、不動産クラウドファンディング市場では長期の運用期間のファンドの募集は容易ではないため、長期運用を目指す場合においては、ファンドの運用期間を区切って資金調達を行う必要があります。

LIFULL 不動産クラウドファンディングでは、こうした両者のニーズに応えるため、ファンドの運用終了に合わせて、後継ファンドが同じ対象不動産を再運用する再運用ファンドの取扱いを開始しました。本ファンドは再運用ファンドの第1弾となります。これにより、事業者は安定的に資金調達を継続することができ、投資家は運用実績のある対象不動産への再投資機会を確保できます。

■ 概要：LIFULL不動産クラウドファンディング初の再運用ファンド

今回のファンドは、2026年3月31日に運用を終了した【みんなでシェアファンド27号】宮崎県宮崎市収益マンションファンド（以下「既存ファンド」）の対象不動産2物件のうちの1物件である、宮崎県宮崎市の収益マンション「シャンテひえだI」を運用対象とするものです。本ファンドの運用スキームは既存ファンドと同じですが、通常のファンド募集時と同様に本ファンドの募集時においてもLIFULL Investmentがあらためて本ファンドおよび事業者の事前審査を行い、その結果を投資家に開示します。投資家が既存ファンドの運用期間終了時点における対象不動産や事業者の状況を確認し、投資の可否を判断できることが本ファンドの最大の特徴となっています。

また本ファンドでは、既存ファンドに出資していた投資家に対し、前回の出資額を上限として優先的に出資割当を行います。これにより、既存ファンドの出資者はすでに投資実績のある対象不動産での運用を継続することが可能となります。なお、前回出資額を超える追加出資および新規の出資希望者による出資については、いずれも抽選方式にて割当を行います。

【ファンド詳細】

ファンド名称：【みんなでシェアファンド34号】宮崎県宮崎市収益マンションファンド

対象不動産 ：シャンテひえだI

募集期間 ：2026年4月13日 12:00 ～ 2026年4月20日 15:00

運用期間 ：2026年4月27日 ～ 2027年10月31日（約18ヶ月） 但し、早期償還の可能性あり

想定利回り ：6.0%（年利・税引前）

総募集金額 ：41,000,000円（抽選方式）

ファンドの事業者：コーシンホーム株式会社

■ 今後の展開：さらなる事業者の発掘と地方創生への貢献

【本ファンドでの資金調達による既存ファンドの償還イメージ】

LIFULL 不動産クラウドファンディングは、本ファンドのような多様なスキームを全国の不動産特定共同事業者に提供することで、地方に眠る優良な収益不動産と全国の投資家をつなぎ、地方不動産の活性化を目指します。今後も、透明性の高い情報開示と魅力的な投資機会の提供を通じて、個人が安心して不動産投資に参画できる環境を構築し、持続可能な地域経済の発展に寄与してまいります。

■ コーシンホーム株式会社について（URL：https://cohshin-home.com/ ）

【会社概要】

社 名：コーシンホーム株式会社

設立年月：2001年2月5日

所在地 ：大阪府堺市東区白鷺町1丁5番１-２

代表者 ：南 相太

事業内容：建築・土木工事業、不動産賃貸管理業、不動産特定共同事業に基づく不動産クラウドファンディングの運営

宅地建物取引業 ： 大阪府知事（３）第56355号

建設工事業 ： 大阪府知事（般―28）第117125号

賃貸住宅管理業 ： 国土交通大臣（02）第007194号

不動産特定共同事業： 大阪府知事第21号

関連会社： 株式会社アイ建設、株式会社MCH、株式会社アイシーホールディングス

■ 株式会社LIFULL Investmentについて （URL：https://lifull-investment.co.jp）

LIFULLグループの100%子会社である金融事業会社として、不動産特定共同事業、不動産事業者向け融資、LIFULL地域創生2号投資事業有限責任組合のファンド運営、そして地域創生に寄与する不動産への投資等を行っています。

【会社概要】

社 名：株式会社LIFULL Investment

設立年月：2012年10月

所在地 ：東京都千代田区麴町一丁目4番地4

代表者 ：代表取締役社長 市川 和也

事業内容：金融事業

第二種金融商品取引業 ：関東財務局長（金商）第3115号

不動産特定共同事業許可番号：金融庁長官・国土交通大臣第131号

不動産特定共同事業の種別 ：第1号・第2号・第4号事業者

（第2号・第4号事業においては電子取引業務を行う）

＜本発表に関するお問合せ＞

株式会社LIFULL Investment（担当：投資営業部）

TEL ：03-3237-3344 E-mail：invest@lifull-investment.co.jp

URL：https://lifull-investment.co.jp/contact

■ 株式会社LIFULLについて （東証プライム：2120、URL：https://lifull.com/）

LIFULLは「あらゆるLIFEを、FULLに。」をコーポレートメッセージに掲げ、個人が抱える課題から、その先にある世の中の課題まで、安心と喜びをさまたげる社会課題を、事業を通して解決していくことを目指すソーシャルエンタープライズです。現在はグループとして、不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」、シニアの暮らしに寄り添う「LIFULL 介護」、不動産投資と収益物件の情報サイト「健美家（けんびや）」などの事業展開を行っています。