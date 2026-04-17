【自費出版の第一歩】原稿を送るだけで、あなたの本にぴったりな表紙デザインをお届け！「原稿診断0円フェア　表紙デザイン編」が好評開催中。

株式会社パレード

原稿・タイトル・著者名をお送りいただければ、自費出版の経験豊富なプロがしっかり読んで、内容にぴったりの表紙デザインを制作！原稿の総評とあわせて、なぜその表紙デザインになったのかを解説したオリジナルの「表紙デザイン診断書」、冒頭1,000文字程度の添削もプレゼント。

完成している原稿だけでなく、途中段階の原稿や構想メモも大歓迎です。

お申込みは簡単！下記のフォームから原稿をお送りいただくと、あなただけの表紙デザイン、原稿診断書、添削をプレゼントします。完全無料のお得なフェアです！

▶フェア特設サイト：https://www.p-press.jp/cp/shindan-h(https://www.p-press.jp/cp/shindan-h)

▶自費出版のパレードブックスHP：https://www.p-press.jp(https://www.p-press.jp)

あなただけの表紙デザイン

原稿の内容にぴったりの表紙デザインをお届けします。作品の仕上がりをイメージでき、構想が広がります。どんなデザインが出来上がるかは、届いてからのお楽しみ！「完成した姿を具体的に思い描けるようになったことで、出版のモチベーションがUPしました」「実際に本になる実感が湧き、夢が広がりました」「作品世界がより一層深まったように感じられました」と大好評です。

あなただけの原稿診断書

さらにパレードブックスオリジナルの原稿診断書つき！

●プロがデザインしたあなたの表紙デザイン！

●本のイメージが直感的に把握できるDESIGN STYLE MAP

●サイズやページ数など原稿に合わせた仕様を提案

●出版までの流れがわかるフローチャート

●作品の現在地がわかる原稿の所感

と豊富な診断内容で、あなたの原稿の傾向が一目でわかり、出版に向けての対策が立てられます。

自分自身でも気づかなかった作品の魅力に気づくことができるかも？

プロの添削&アドバイス

原稿の冒頭1,000文字程度に添削いたします。出版のルールに沿って、誤字脱字、表記統一、表現など、本づくりのプロならではの観点からアドバイス。

普段、SNSやブログなどで文章を書き慣れている方でも、本の出版のルールとして初めて知ることも多いはず。原稿の推敲に、きっとお役立ていただけますよ。

出版社情報

母体である株式会社パレードはデザイン制作会社。プロの技術と知識により、優れたデザインと高い品質であなたの本づくり＆出版をトータルサポートします。



パレードブックス

URL：https://www.p-press.jp

TEL：0120-123455

Mail：paradebooks@parade.co.jp



パレードブックスの書籍紹介

URL：https://books.parade.co.jp

【会社概要】

商号：株式会社パレード

大阪本社：大阪府大阪市北区浮田1-1-8

東京支社：東京都千代田区西神田2-8-5 SHONENGAHO-1 5階

代表取締役：原田直紀

設立：1987年10月20日

資本金：4000万円

事業内容：広告企画・アートディレクション、グラフィックデザイン全般、Webサイト企画・制作、出版事業『パレードブックス』