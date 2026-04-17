世界中のレストランとゲストをつなぐプラットフォームを提供する「株式会社TableCheck」へ出資

東邦ガス株式会社

東邦ガス株式会社(代表取締役社長：山碕 聡志)とイグニション・ポイント ベンチャーパートナー株式会社が共同で運営するコーポレートベンチャーキャピタル「シン・インフラ ファンド by TOHO GAS」は、株式会社TableCheck（以下「TableCheck」）の特定既存株主から株式を取得することにより出資しました。

TableCheckは、「Dining Connected ～世界中のレストランとゲストをつなぐプラットフォーム～」をミッションに、２3ヵ国語の多言語対応や無断キャンセルを防ぐキャンセルプロテクション機能を備えた飲食店向け予約・顧客管理システムとゲスト向け飲食店検索・予約を展開しており、世界38カ国・地域、13,000軒以上のレストランに導入されています。

当ファンドは、今回の出資を機に、TableCheckと連携し、重点投資領域として定めている「アグリ/フード」領域で、同社サービスを通じた飲食店の収益性向上やインバウンド対応の支援、インバウンド向けのサービスの事業共創の取り組みを推進してまいります。

当ファンドは、引き続き、スタートアップ企業との連携を積極的に進め、「シン・インフラ」となる商品・サービスを共創することで、地域社会の発展に貢献してまいります。

＜参考１＞ TableCheckの概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/50754/table/63_1_3a01fccb00f537582b91fb701a48cf28.jpg?v=202604171251 ]

＜参考２＞ ファンドの概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/50754/table/63_2_83fca1ae726c821adfc85147d9a535a2.jpg?v=202604171251 ]

以上