「金しゃちカフェ・サンド」誕生！名古屋で愛されたコロンバンの“モカロール”の味を再現

株式会社コロンバン

洋菓子の製造と販売を行う株式会社コロンバン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：阿部 二郎、以下：コロンバン）は、4月20日より、新商品「金しゃちカフェ・サンド」を販売いたします。

名古屋で古くから親しまれていた大人気の「モカロール」の味を再現し、幸せを呼び込む“金しゃち”のデザインで皆様にお届けする「金しゃちカフェ・サンド」。上品でなめらかなコーヒークリームをサクサクのクッキーでサンドした今までにないお菓子です。

■名古屋で愛された「モカロール」の味を再現

コロンバンが名古屋で販売し、多くのお客様に愛されてきた「モカロール」。その伝統の味わいを、手軽に楽しめるサンドクッキーとして再現いたしました。上品でなめらかなコロンバンオリジナルの濃厚コーヒークリームを、香ばしく焼き上げたサクサクのクッキーでサンド。今までにない、名古屋を代表する新しい美味しさをお届けいたします。

■名古屋城とコロンバンカラーが融合した、こだわりのパッケージ

パッケージには、名古屋城の屋根の色とコロンバンカラーをイメージした「鮮やかな緑色」を採用いたしました。中央には名古屋城をイメージした「金しゃち」の金のロゴを配し、その左右に本商品をイメージした一対のしゃちほこをあしらっています。また、中央に商品のイラストを置くことで、一目でその美味しさが伝わるデザインに仕上げました。

＜「金しゃちカフェ・サンド」に込めた想い＞

名古屋の地で長く親しまれてきた味わいを、新しい形でお届けしたい。そんな願いから「金しゃちカフェ・サンド」は誕生いたしました。「さくさく、濃く濃く」をお楽しみいただける本商品は、JR名古屋駅での先行販売を皮切りに、名古屋の旅の思い出を彩る新たな定番土産を目指してまいります。ご家族やご友人へ、名古屋の誇りとコロンバンの伝統が詰まった「幸せを呼び込む味わい」をぜひお持ち帰りください。

【商品概要】

商品名：金しゃちカフェ・サンド

販売価格：税込\1,242（本体\1,150）

内容量：5個

販売開始日：2026年4月20日（月）

販売場所：

＜2026年4月20日（月）から販売開始＞

・JR名古屋駅 PLUSTA Gift名古屋中央店

・JR名古屋駅 PLUSTA名古屋中央店

・JR名古屋駅 PLUSTA名古屋桜通南店

＜2026年4月22日（水）～4月29日（水・祝）追加で催事販売＞

・JR名古屋駅 PLUSTA Gift 名古屋中央店

株式会社コロンバン

宮内省大膳寮員を拝命した創業者「門倉國輝」が1924年に創業した日本で初めて本格的なフランス菓子を提供した洋菓子メーカーです。洋生菓子の代名詞となっているショートケーキを考案、今では一般的なものとなったオープンテラス喫茶や洋生菓子実演室付き店舗をいちはやく日本に誕生させました。コロンバンは、2024年に創業100周年を迎えました。創業以来の歴史と伝統を守りつつ、新しい時代の変化も取り入れ、お客様に感動していただける商品とサービスを提供してまいります。

【会社概要】

商号：株式会社コロンバン

所在地：東京都中央区銀座8-17-5

代表：代表取締役社長 阿部 二郎

創業：1924年（大正13年3月）

設立：1948年（昭和23年9月）

事業内容： 洋菓子製造・販売／喫茶室(サロン)の運営／不動産賃貸(渋谷コロンバンビル他)／養蜂及び関連商品の製造・販売

公式ホームページ ： https://www.colombin.co.jp/

公式Instagram： @colombin1924_official

公式X： @colombin_tweet