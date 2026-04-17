会議の業務効率化を実現。豊通ニューパック株式会社に、デジタルホワイトボード『MIRAI TOUCH Biz』とワイヤレスシェアードデバイス『Connect Pro+』を導入

さつき株式会社

さつき株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：祖父江 洋二郎、以下：当社）は、デジタルホワイトボード『MIRAI TOUCH Biz』とワイヤレスシェアードデバイス『Connect Pro+』を豊通ニューパック株式会社様（本社：愛知県みよし市、代表取締役社長：早川 洋）に導入いたしました。

豊通ニューパック株式会社は、「～アイデア～でモノを包む会社」というタグラインのとおり、包装用品の製造販売や包装業務の請負といった事業を展開する企業。トヨタグループの総合商社「豊田通商」と、段ボール国内最大手「レンゴー」の共同出資会社として、日本全国の多種多様なニーズに対応しています。

資料投影やWeb会議が効率的に行える大型提示装置として、ミライタッチBizとConnect Pro+が導入されました。

新製品

ワイヤレスシェアードデバイス「Connect Pro+（コネクトプロプラス）」

豊通ニューパック株式会社総務経理部 加藤 様

「Connect Pro+」は、送信機をPC等のデバイスに接続し、受信機を「MIRAI TOUCH Biz」をはじめとする電子黒板や大型モニター、Webカメラ、マイク等と接続するだけで、即座にWeb会議や画面共有を開始できるシステムです。

ワンクリックで接続が完了するため、企業の会議室はもちろん、教育機関での授業や、

営業先でのプレゼンテーションなど、スピード感が求められる幅広いシーンで活躍します。

製品詳細はこちら :https://biz.mirai-touch.com/connect-pro/

豊通ニューパック株式会社 様 導入背景と効果

▼導入の背景

Web会議をもっと効率的に。会議の「準備の手間」を解消するために。

●社内での報告会や取引先との打ち合わせなど、連日のように会議を行う同社。資料投影やWeb会議が効率的に行える大型提示装置を検討していました。

●以前はモニターとPCの接続にHDMIケーブルが不可欠だったため、発表者はモニター付近の席へ移動を強いられたり、事前に別の人へ資料を送って投影を依頼したりと、本題に入る前の「会議準備」に多大な手間がかかっていました。

▼導入後の効果

会議の質とスピードが向上し、スマートな運用を実現。

●『MIRAI TOUCH Biz』の導入により、資料投影やWeb会議はもちろん、ホワイトボードへの書き込みなどもスムーズに行えるようになりました。

●無線接続ドングル『WT13』とワイヤレスシェアードデバイス『Connect Pro+（コネクトプロプラス）』を併用。PCと簡単・瞬時にワイヤレス接続できるようになったことで、会議におけるタイムロスやストレスが大幅に削減されました。

豊通ニューパック株式会社 様 が推奨する理由

▼理由 １.

直感的な操作性と、高いコストパフォーマンス

導入時は他社製品との比較検討も行いましたが、決め手は『MIRAI TOUCH Biz』の圧倒的な使いやすさと、他社と比較して導入コストを約半分に抑えられる点でした。

私たちが活用するのは主に画面投影、Web会議、ホワイトボード機能の3つ。必要な機能がシンプルかつ安価に揃っている『MIRAI TOUCH Biz』は、まさに「ちょうどいい」選択でした。今や社内の実績報告会やリモート打ち合わせに欠かせない、手放せないツールになっています。

▼理由 ２.

会議を一変させた『Connect Pro+』のワイヤレス体験

特に重宝しているのが『Connect Pro+』です。PCに挿してボタンを押すだけでパッと画面が繋がる体験には、「時代がひとつ進化した！」と感動しました。

以前はケーブルの長さの都合で発表者の座席が制限されたり、複数の資料を一人のPCに集約したりと、今思えば非効率な事前準備が当たり前になっていました。

現在はConnect Pro+を2つ活用することで、複数人での発表もストレスフリーに。会議の効率が劇的に向上しました。

【導入事例の詳細記事は、こちらからご覧ください】

※当社『MIRAI TOUCH Biz』のサイトに遷移します。

https://biz.mirai-touch.com/case/2255(https://biz.mirai-touch.com/case/2255)

Connect Pro 製品詳細はこちら :https://biz.mirai-touch.com/connect-pro/デジタルホワイトボード 製品詳細はこちら :https://biz.mirai-touch.com/product/



(https://biz.mirai-touch.com/)

さつき株式会社

さつき株式会社は、1931年に創業しました。

現在「環境ソリューション事業」「ITソリューション事業」「家電・機器部品事業」の3事業を展開しています。その中で、日本の教育課題の解決に対して様々な視点からアプローチしているのがITソリューション事業です。学校や学習塾など幅広い教育の現場で活用できる、操作性と機能性を備えた電子黒板「ミライタッチ」は全国の教育現場で導入されています。最近では、ビジネスシーンでの電子黒板の活用を促進し、働き方改革に取り組む企業をサポートしています。



当社ホームページ：https://www.satsuki.co.jp/

お問合せ先

さつき株式会社

ITソリューション事業部

マーケティング担当 柳 颯人(やなぎ はやと)



〒100-0011 東京都千代田区内幸町2丁目2番3号 日比谷国際ビル7階

フリーダイヤル：0120-261-271

Web：https://biz.mirai-touch.com/

https://mirai-touch.com

当社のプレスリリース一覧：

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/114211 (https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/114211)

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