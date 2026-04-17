ハンズの夏物ファブリック2026

株式会社ハンズ

株式会社ハンズ(本社:東京都新宿区)は、2026年4月13日（月）よりハンズ各店・ネットストアにて、夏の睡眠環境とリラックスタイムを快適にする「夏物ファブリック」の展開を開始いたしました 。今年のテーマは「季節を大切にする」。昨年ご好評いただいた超冷感アイテムから、日本の知恵が詰まった自然素材の寝具まで、暑い夏をポジティブに乗り切るためのラインナップをご用意しました 。

■ 冷たさが持続するクール寝具＆雑貨

NEW 夢ゲンクール枕マット(https://hands.net/goods/4962518981409/) 2,970円

寝苦しい夜におすすめな自然に冷える枕マットです。冷蔵庫に入れたり、水を入れる必要はなく、中のジェルが体の温度に反応して余分な熱を吸収します。枕の上やカバーの間に入れるだけでなく、クッションシート、ラップトップの下に敷くなど、様々なシーンでおすすめ。

ケイテイ 目元しっとりうるおうアイピロー(https://hands.net/search/?q=%E3%82%B1%E3%82%A4%E3%83%86%E3%82%A4%E3%80%80%E7%9B%AE%E5%85%83%E3%81%97%E3%81%A3%E3%81%A8%E3%82%8A%E3%81%86%E3%82%8B%E3%81%8A%E3%81%86%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%94%E3%83%AD%E3%83%BC) 各1,540円

自然の素材で温めても冷やしても使えるソルトアイピロー。カバーの肌面に椿オイル配合の生地を使用。天然由来の椿オイルが持つ保湿性と吸水性を活かした、しっとりとした柔らかい風合いで、まるで赤ちゃんの肌のような仕上がりです。

キモチ ひんやりアイマスク 5枚入り(https://hands.net/search/?q=%E3%82%AD%E3%83%A2%E3%83%81%E3%80%80%E3%81%B2%E3%82%93%E3%82%84%E3%82%8A%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%AF) 各880円

清涼成分で目と目元をじんわり冷やす涼感アイマスク。火照った時や暑い日のクールダウンに、勉強や仕事の合間のひと休みに。家族や友だちとシェアして楽しむのもおすすめです。

ビューウェル アンドグッドナイト ひんやりアイマスク５枚(https://hands.net/search/?q=%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%AB%EF%BC%88Beauwell%EF%BC%89%E3%80%80%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%B0%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%88%E3%80%80%E3%81%B2%E3%82%93%E3%82%84%E3%82%8A%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%AF) 各880円

おやすみ前に天然精油配合の安らぎアロマと清涼成分で目と目元をじんわり涼やかに。火照ったときやお休み前のクールダウン、ほっとひと息つきたい時におすすめです。

■ 使うほどに肌に馴染む ガーゼ素材

わさらふ 和さらし4重ガーゼケット シングル(https://hands.net/search/?q=%E3%82%8F%E3%81%95%E3%82%89%E3%81%B5%EF%BC%88wasaraf%EF%BC%89%E3%80%80%E5%92%8C%E3%81%95%E3%82%89%E3%81%974%E9%87%8D%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%82%BC%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%80%80%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB) 各9,900円

涼しくて、寝心地が良い、三河木綿の特徴をいかしたガーゼケット。

肌触りがよく通気性に優れ暑い夏の夜も快適に過ごせます。

ヨシヨシカンパニー ルームウェア 各6,050円

3重ガーゼのやさしい風合いが心地よい、綿100％のルームウェア。

通気性と保温性のバランスが良く、リラックスタイムを快適に演出します。シンプルなデザインで、性別・年代を問わず提案しやすい一着です。

■ 日本の夏を嗜む 自然素材アイテム

四万十ひのき枕 ひのき枕 キナリ 3,300円

四万十ひのきの清涼感ある豊かな香りがするまくら。低い枕がお好みの方におすすめしたい、平べったいタイプの枕です。ちょっとしたお昼寝にもおすすめ。

イケヒコ D.Style角枕 デニム 1,540円

サラッとした使い心地のい草枕。高さ調整可能な結び紐付きです。紐をほどく事で、平らなお昼寝枕としても使用できます。肌に触れる部分には国産のい草を使用しています。

かまわぬ 手ぬぐいスリッパ(https://hands.net/search/?q=%E3%81%8B%E3%81%BE%E3%82%8F%E3%81%AC%E3%80%80%E6%89%8B%E3%81%AC%E3%81%90%E3%81%84%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%91) 各3,960円

てぬぐいと綿素材の生地を組み合わせて仕立てたスリッパです。お使いいただくほどに風合いが増し、また、丸ごと洗えるのでお洗濯も簡単で衛生的。かかとを起こしてルームシューズとしてもお使いいただけるバブーシュタイプです。

七匠畳スリッパ M 各3,850円

古典的が新鮮に見える粋な生地の三河木綿を使用した夏に最適な畳スリッパ。「七匠」の熟練された技で作り込んでいます。

※価格はすべて税込、商品内容・価格等の情報は掲載時点のものです。

※店舗により取扱商品は異なります。