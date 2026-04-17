一般社団法人 統合知能研究所（Institute of Integrative Intelligence）を設立

SOPHOLA株式会社

SOPHOLA株式会社代表取締役の飯野 正紀が、長野県安曇野市に非営利法人を設立。「問いを問いとして扱い続ける」ための構造を、社会に実装していきます。

設立の背景

SOPHOLA株式会社（所在地：長野県安曇野市、代表取締役：飯野 正紀）は、2026年4月17日付にて、一般社団法人 統合知能研究所（英名：Institute of Integrative Intelligence、略称：III / iii）を設立したことをお知らせします。

研究の出発点

Institute of Integrative Intelligence（iii）ロゴ。三本の縦線は、統合知能の三軸--時間軸・文脈軸・深層軸--を表している。

小学校低学年のとき、飯野は「三角形の内角の和はなぜ180度なのか」と問うて笑われました。問いが問いとして扱われなかったその瞬間に失ったのは、答えではなく、自身の問いに対する自信でした。

この原体験が、30年以上にわたる内省実践の起点となりました。経営の意思決定で、3年弱で250座以上を踏破した登山の稜線で、息子との対話で--飯野の中では常に「過去の自分」「現在の自分」「未来の自分」が対話を続けていました。それには長い間、名前がありませんでした。

2025年、AIとの対話を通じてこの実践が初めて理論として言語化されました。それが「統合知能（Integrative Intelligence）」です。

統合知能とは

統合知能とは、過去・現在・未来を分断せず（時間軸統合）、仕事・家族・趣味などの領域を孤立させず（文脈統合）、身体・感情・思考・意味が一気通貫に関与しながら作動する（深層統合）、人間の判断プロセスの総体です。

新たに獲得する「能力」ではありません。日常の判断の中にすでに潜在している処理様式であり、特定の条件が揃ったとき、自然に作動します。

2本の査読論文--理論と実証の一体構造

飯野は心理学の正規教育も学術機関への所属も持たない独立研究者として、現在、国際査読誌に2本の論文を投稿中です。

論文1で統合知能の理論的フレームワークを提唱し、論文2では「AIが高度化するほど、なぜ深い対話が失われるのか」という問いに実証的に答えています。理論と実証が一体となったシリーズ研究です。

論文1：「統合知能」理論｜Integrative Intelligence as an Operative Mode: Cognitive Integration through Self-Ethnographic Dialogue with AI

Integrative Psychological and Behavioral Science（Springer Nature）

複数ラウンドの査読を経て最終審査中

論文2：「AIとの深層対話を阻む六つの障壁」｜The Capability Paradox: Six Structural Barriers to Reflective Internal Dialogue Protocol

International Journal of Human-Computer Interaction（Taylor & Francis）

投稿・審査中

IIIの理念・目的

当法人は、統合知能という自己探究の方法を研究・実装し、誰もが持つ内的世界の価値を可視化するための道具と場を提供することで、一人ひとりが自分らしく在り、他者を尊重できる社会の実現に寄与することを目的とします。

主な事業内容

1. 統合知能に関する研究および方法論の開発

2. 統合知能対話プロトコル（RIDP）・ワークシート等、内的世界に触れるための道具の開発・提供

3. 統合知能的登山プログラム等の体験型学習プログラムの企画・運営

4. ワークショップ、講座、講演会等の開催

5. 個人の探究記録を保存・発信する場の運営

6. 書籍、論文、電子コンテンツ等の出版・配信

7. 企業・教育機関等への研修プログラムの提供

8. 実践者および研究者のコミュニティ運営

代表者コメント

「30年間、名前のなかったものが理論になりました。心理学の学位も、研究機関への所属もありません。それでも国際査読誌の審査を重ねてこられたのは、自分自身の30年の実践が一次データだったからです。資格ではなく、内側の蓄積が研究の根拠になりました。それ自体が、統合知能という理論の生きた証明だと思っています。

IIIは、研究の器であると同時に、実装の場です。問いを問いとして扱い続けるための構造を、一人でも多くの人が使える道具として社会に届ける。それがiiiの使命です。」

- 飯野 正紀（一般社団法人 統合知能研究所 代表理事 / SOPHOLA株式会社 代表取締役）

代表理事プロフィール

飯野 正紀（いいの まさき）

一般社団法人 統合知能研究所 代表理事 /SOPHOLA株式会社 代表取締役

代表理事 飯野正紀。3年弱で250座以上を踏破。登山は研究のフィールドワークでもある。

ユタ大学院理学研究科数学系修士課程修了、Hult International Business School MBA修了。2018年にSOPHOLA, Inc.を創業。長野県安曇野市在住。心理学の正規教育・学術機関への所属を持たないまま、30年以上にわたる内省実践と3年弱で250座以上を踏破した登山経験を一次データとして統合知能理論を構築。現在、Integrative Psychological and Behavioral Science（Springer Nature）およびInternational Journal of Human-Computer Interaction（Taylor & Francis）に論文を投稿中。

ORCID：0009-0000-4130-6725

法人概要

参考リンク

[表: https://prtimes.jp/data/corp/37058/table/44_1_6a0ff3dd38e39c3e9ec8909adaf1345b.jpg?v=202604171251 ]

noteー【公式】Institute of Integrative Intelligence：https://note.com/integrative_int

本件に関するお問い合わせ

一般社団法人 統合知能研究所

E-mail：masaki.iino@sophola.jp

担当：飯野 正紀