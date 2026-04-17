【アマゾン36％OFF・期間限定】DOOGEE Note56｜90Hz高リフレッシュ×6150mAh大容量バッテリー&最大24GBメモリ＆8コアCPU｜コスパ抜群のSIMフリースマホ 限定13900円
日常使いからエンターテインメントまで、あらゆるシーンで活躍する最新スマートフォン「DOOGEE Note56」。高性能・長時間駆動・大画面ディスプレイを兼ね備え、これからのスタンダードを再定義する一台として注目を集めています。
DOOGEE NOTE56 イメージ図
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通常価格：\21,900（税込）
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■ 価格なりパフォーマンス｜サクサク快適操作
UNISOC SC9863A搭載の8コアCPU（最大1.6GHz）により、SNS・動画視聴・Web閲覧・ショッピングまでスムーズ動作。 さらに最大24GB RAM（3GB＋仮想21GB拡張）＋64GB ROMにより、複数アプリ同時起動でもストレスなし。 日常使いはもちろん、軽いゲームやマルチタスクにも対応。
■ 6.56インチ大画面×90Hz高リフレッシュレート
HD+（720×1612）IPSディスプレイ＋90Hzリフレッシュレート搭載。 スクロールや画面遷移がなめらかで、動画・SNS・電子書籍も快適。 20:9のワイド比率と高い画面占有率で、没入感のある視聴体験を実現。
■ 6150mAh超大容量バッテリー｜長時間駆動
6150mAhの大容量バッテリーで、外出先でも安心。 動画視聴・ナビ・SNSも1日以上しっかり使えるロングライフ設計。 さらに5V/2A急速充電＋5Wリバース充電対応で、他デバイスへの給電も可能。
■ デュアルSIM
Nano SIM×2＋TFカード対応（※三択スロット）で、仕事用とプライベートを1台で管理。 最大2TBまでストレージ拡張可能で、写真・動画・アプリも容量を気にせず保存。 海外出張・旅行・サブ機としても最適。
■ AIカメラ搭載｜日常をキレイに記録
背面8MP AIカメラ＋フラッシュ、前面5MPセルフィーカメラ搭載。 HDR・ナイトモード・ポートレート・ビュティフォモード・フィルターなど多機能対応。 SNS投稿やビデオ通話もこれ1台でOK。
■ 便利機能も充実｜毎日使いやすい設計
・顔認証（Face Unlock）対応
・GPS / GLONASS / Galileo対応
・WiFi（2.4G）/ Bluetooth 4.2 / FMラジオ
・3.5mmイヤホンジャック搭載
・Android OS + GMS認証（Googleサービス対応）
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こんな方におすすめ
・コスパ重視でスマホを選びたい方
・サブ機
・仕事用スマホが欲しい方
・学生
・シニア向けの使いやすいモデルを探している方
・長時間使えるバッテリー重視の方
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