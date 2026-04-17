【ホテル日航立川 東京】「柑橘とチョコレートのアフタヌーンティー」5月11日より提供開始

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

ホテル日航立川 東京（東京都立川市／総支配人 伊藤 寿章）のレストラン「All Day Dining 紗灯」では、2026年5月11日（月）から6月12日（金）までの平日ティータイムに1日20食限定で「柑橘とチョコレートのアフタヌーンティー」を提供いたします。ご予約は4月19日（日）21:00より受付を開始いたします。

「柑橘とチョコレートのアフタヌーンティー」イメージ

アフタヌーンティー詳細ページ：

https://hotelnikko-tachikawatokyo.jp/restaurant/plan/citrus-chocolate_afternoontea2026/

初夏らしい柑橘の爽やかな酸味とチョコレートを組み合わせたアフタヌーンティーを、期間限定で提供いたします。

果実のほどよい酸味とさっぱりとした甘みを生かした「河内晩柑のジュレ」や、ローストアーモンドの芳醇な香り漂うオレンジのブランマンジェに、チョコレートソース、チョコレートのパンナコッタを合わせた「チョコレートと柑橘のヴェリーヌ」など9種のスイーツをご用意します。この他、タルトショコラにレモンとライムの爽やかなクリームを合わせ、メレンゲショコラとカカオのチュイールをあしらった「レモンとライムのタルト」、柚子のコンフィチュールがチョコレートの甘みを引き立てる「柚子香るチョコレートのパウンドケーキ」などをラインアップ。

さらに「サーモンとクリームチーズのディル風味のクロワッサンサンド」や「人参のクリームスープ」など、セイボリー3品もお楽しみいただけます。

ドイツの老舗ブランド「ロンネフェルト」の紅茶をはじめとするドリンクメニューとともに、優雅なホテルアフタヌーンティーをご堪能ください。

■ 柑橘とチョコレートのアフタヌーンティー概要

提供期間：2026年5月11日(月)～6月12日(金) <平日1日20食限定>

提供時間：15:00～17:00（2時間制）

提供店舗：ホテル日航立川 東京 レストラン「All Day Dining 紗灯」(1階)

料金：お一人様6,800円 ※消費税・サービス料込 ※2名様より受付

【ご予約・お問い合わせ】

＜W E B＞ 4月19日(日) 21:00より受付

https://x.gd/WunEM

＜電話＞ 4月20日(月) 6:45より受付

レストラン「All Day Dining 紗灯」TEL.042-503-9100（6:45～21:00）

■ メニュー内容 ※仕入れなどの都合により変更となる場合がございます。

＜上段＞

・チョコレートと柑橘のヴェリーヌ

・レモンとライムのタルト メレンゲカカオと共に

・柚子香るチョコレートのパウンドケーキ

＜中段＞

・ベルガモットのムース

・マンダリンオレンジのトリュフチョコレート

・河内晩柑のジュレ

＜下段＞

・サーモンとクリームチーズのディル風味のクロワッサンサンド

・りんごとかぼちゃのプチサラダ

＜サイド＞

・オレンジとサワークリームのスコーン(クロテッドクリームショコラ オリーブオイルオレンジ)

・柑橘のコンフィを閉じ込めたチョコレートムース

・柑橘フルーツの盛り合わせ

・人参のクリームスープ

■レストラン All Day Dining 紗灯 について

生糸を絡み織りにした織物から“集う”を意味する「紗」、あかりを灯すことを意味する「灯」の字を名前に冠し、フランス語で邸宅、城を意味する「Chateau」からの連想とともに、“多くの方々の人生がここに集い織りなすことで新たなあかりを灯す場となる”ことをイメージして名づけられました。

日々の朝食、ランチから特別な日の記念日ディナーまで、和洋の料理を様々なシーンでご利用いただけます。

営業時間：6:45～21:00 ／ 席数：76席（個室2室）

レストラン All Day Dining 紗灯ホテル日航立川 東京について

東京都多摩地区最大のターミナル駅であるJR立川駅から徒歩7分に位置するホテル。シックで落ち着いた雰囲気の客室100室のほか、朝食からディナーまで利用いただけるオールデイダイニングや、多様なシーンに対応可能な大小7つの宴会場、柔らかな自然光が降り注ぐチャペルがございます。天然木や自然の石の温かみを活かした上質であたたかみのある空間が皆様をお迎えいたします。



〒190-0022 東京都立川市錦町１丁目１２-１

TEL：042-521-1111（代表）

アクセス：JR 立川駅南口から徒歩7分／多摩モノレール 立川南駅から徒歩8分

公式サイト：https://hotelnikko-tachikawatokyo.jp

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