【MoMA Design Store】Mother′s Day Gifs
ニューヨーク近代美術館（MoMA）のミュージアムストア、MoMA Design Store（運営本社：千代田区）では、4月18日（土）から表参道ストアにて「雨 / ame art products」のプリザーブドフラワーを期間限定で販売いたします。さらに、オンラインストアおよび各店舗でも、母の日をはじめ、大切な人へ贈る、ユニークなグッドデザインギフトがラインナップし、お客さまのギフト選びをサポートします。
※一部参考商品
Ame for Mother’s Day
【概要】
・販売期間：2026年4月18日（土）～ 5月17日（日）
・販売店舗：MoMA Design Store 表参道
Tamatebako プリザーブドフラワー
丸小 14,300円（税込）/丸中 22,000円（税込）/丸大 28,600円（税込）
角小 22,000円（税込）/角中 26,400円（税込）/角大 31,900円（税込）
そっと開ける愉しみ、そして蓋を閉じ、秘める悦び。 小花で作られた花畑を、鉄作家による蓋付きの容れ物に閉じ込めたシリーズ。 漆黒の容器は蜜蝋仕上げのマットな質感で、鉄素材の重みを感じながら蓋を開けると、目にも鮮やかな景色が浮かび上がります。 蓋を開ける行為が気持ちを整える、手のひらの宝箱です。素材：鉄（蜜蝋仕上げ）、カラードライフラワー、プリザーブドフラワー
For Modern Moms
※店舗により取扱い商品が異なります。
ミラージュ ベース
左：オクタゴン 3,993円（税込）
右：ジャー 4,499円（税込）
虹色フィルムを施したフラワーベース。光が当たるとカラフルにきらめき、空間を美しく彩ります。ホログラム加工された花瓶の色は、見る角度によって青、紫、赤、緑とさまざまな色に変化します。好きな花を飾ってお部屋の素敵なアクセントに。
ピクセルフラワーカード カーネーション ピンク 1,320円（税込）
Pearl レッドワイングラス ドリンクウェア 2個セット 17,380円（税込）
ティンキャンドル I Love You
7,150円（税込）
オイルサーディン缶を模した、ハッピーでカラフルなキャンドル。缶を開けるようにフタをめくって火を灯すと、ゼラニウム、ローズ、レモングラスの香りが広がり、リラックスタイムを演出します。キャンドルは2本芯で、ハンドポア（手注ぎ）の100％ソイワックスキャンドルを使用。燃焼時間は約8時間です。
Balvi ジュエリーボックス Chocolate 3,300円（税込）
Baggu グラスケース グラデーション 3,850円（税込）
※掲載写真はU.S.販売モデルのイメージです。
MoMA Artist Quote トートバッグ Betye Saar
2,200円（税込）
MoMAのコレクションに名を連ねるアーティストの言葉をあしらった、軽くて手に取りやすいコットン製トートバッグ。外出先でも、アーティストのメッセージに触れてインスピレーションを感じられるデザインです。それぞれのトートには、鮮やかなカラーの背景に、対照的な色で印象的なアーティストの言葉がプリントされています。反対側にはMoMAのロゴ入りです。
DIY アーティスト ブーケキット マティス 3,960円（税込）
4月下旬展開予定
DIY Starry Night ニードルポイント キット 26,400円（税込）4月下旬展開予定
Mother's Day Gifts :
https://www.momastore.jp/shop/r/r0903/
オンラインストアのギフトページをチェック！
About MoMA Design Store
ニューヨーク近代美術館（MoMA）のミュージアムストア、MoMAデザインストアでは、訪れるたびに、発見、喜び、インスピレーションを得ることができます。グッドデザインを人々の生活に届けるという使命のもと、MoMAデザインストアは、世界中のアーティスト、デザイナー、メーカーを探し求め、入念に検討したデザイン基準に見合うアイテムを厳選しています。MoMAの展示を手掛けるキュレーターが認めたものだけに出会える世界で唯一の場所、それがMoMAデザインストアです。売上の一部は、MoMAにおける画期的な展示やコレクションの保存、さまざまな教育プログラムに役立てられています。
MoMA Design Store オンラインストア
https://www.momastore.jp
MoMA Design Store 表参道
東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE 3F
03-5468-5801
MoMA Design Store 心斎橋
大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店 本館 4F
06-6282-6214
MoMA Design Store 福岡
福岡県福岡市中央区天神1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG. 2F
MoMA Design Store 京都 ※2026年秋 リプレイスオープン予定
京都府京都市下京区四条通寺町東入ル2丁目御旅町35 京都高島屋S.C.［T8］2F
MoMA Design Store 渋谷ロフト
東京都渋谷区宇田川町21-1 渋谷ロフト 1F
03-3462-3807
MoMA Design Store 池袋ロフト
東京都豊島区南池袋1-28-1 ヨドバシHD池袋ビル 9F
03-5960-6210
MoMA Design Store 銀座ロフト
東京都中央区銀座2-4-6 銀座ロフト 3F
03-3562-6210
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