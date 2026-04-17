【MoMA Design Store】Mother′s Day Gifs

ニューヨーク近代美術館（MoMA）のミュージアムストア、MoMA Design Store（運営本社：千代田区）では、4月18日（土）から表参道ストアにて「雨 / ame art products」のプリザーブドフラワーを期間限定で販売いたします。さらに、オンラインストアおよび各店舗でも、母の日をはじめ、大切な人へ贈る、ユニークなグッドデザインギフトがラインナップし、お客さまのギフト選びをサポートします。

株式会社ロフト※一部参考商品

Ame for Mother’s Day

【概要】

・販売期間：2026年4月18日（土）～ 5月17日（日）

・販売店舗：MoMA Design Store 表参道

Tamatebako プリザーブドフラワー

丸小 14,300円（税込）/丸中 22,000円（税込）/丸大 28,600円（税込）

角小 22,000円（税込）/角中 26,400円（税込）/角大 31,900円（税込）

そっと開ける愉しみ、そして蓋を閉じ、秘める悦び。 小花で作られた花畑を、鉄作家による蓋付きの容れ物に閉じ込めたシリーズ。 漆黒の容器は蜜蝋仕上げのマットな質感で、鉄素材の重みを感じながら蓋を開けると、目にも鮮やかな景色が浮かび上がります。 蓋を開ける行為が気持ちを整える、手のひらの宝箱です。素材：鉄（蜜蝋仕上げ）、カラードライフラワー、プリザーブドフラワー

For Modern Moms

※店舗により取扱い商品が異なります。

ミラージュ ベース

左：オクタゴン 3,993円（税込）

右：ジャー 4,499円（税込）

虹色フィルムを施したフラワーベース。光が当たるとカラフルにきらめき、空間を美しく彩ります。ホログラム加工された花瓶の色は、見る角度によって青、紫、赤、緑とさまざまな色に変化します。好きな花を飾ってお部屋の素敵なアクセントに。

ピクセルフラワーカード カーネーション ピンク 1,320円（税込）Pearl レッドワイングラス ドリンクウェア 2個セット 17,380円（税込）

ティンキャンドル I Love You

7,150円（税込）

オイルサーディン缶を模した、ハッピーでカラフルなキャンドル。缶を開けるようにフタをめくって火を灯すと、ゼラニウム、ローズ、レモングラスの香りが広がり、リラックスタイムを演出します。キャンドルは2本芯で、ハンドポア（手注ぎ）の100％ソイワックスキャンドルを使用。燃焼時間は約8時間です。

Balvi ジュエリーボックス Chocolate 3,300円（税込）Baggu グラスケース グラデーション 3,850円（税込）

※掲載写真はU.S.販売モデルのイメージです。

MoMA Artist Quote トートバッグ Betye Saar

2,200円（税込）

MoMAのコレクションに名を連ねるアーティストの言葉をあしらった、軽くて手に取りやすいコットン製トートバッグ。外出先でも、アーティストのメッセージに触れてインスピレーションを感じられるデザインです。それぞれのトートには、鮮やかなカラーの背景に、対照的な色で印象的なアーティストの言葉がプリントされています。反対側にはMoMAのロゴ入りです。

DIY アーティスト ブーケキット マティス 3,960円（税込）4月下旬展開予定DIY Starry Night ニードルポイント キット 26,400円（税込）4月下旬展開予定

Mother's Day Gifts :https://www.momastore.jp/shop/r/r0903/オンラインストアのギフトページをチェック！

About MoMA Design Store

ニューヨーク近代美術館（MoMA）のミュージアムストア、MoMAデザインストアでは、訪れるたびに、発見、喜び、インスピレーションを得ることができます。グッドデザインを人々の生活に届けるという使命のもと、MoMAデザインストアは、世界中のアーティスト、デザイナー、メーカーを探し求め、入念に検討したデザイン基準に見合うアイテムを厳選しています。MoMAの展示を手掛けるキュレーターが認めたものだけに出会える世界で唯一の場所、それがMoMAデザインストアです。売上の一部は、MoMAにおける画期的な展示やコレクションの保存、さまざまな教育プログラムに役立てられています。

MoMA Design Store オンラインストア

https://www.momastore.jp

MoMA Design Store 表参道

東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE 3F

03-5468-5801



MoMA Design Store 心斎橋

大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店 本館 4F

06-6282-6214

MoMA Design Store 福岡

福岡県福岡市中央区天神1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG. 2F

MoMA Design Store 京都 ※2026年秋 リプレイスオープン予定

京都府京都市下京区四条通寺町東入ル2丁目御旅町35 京都高島屋S.C.［T8］2F



MoMA Design Store 渋谷ロフト

東京都渋谷区宇田川町21-1 渋谷ロフト 1F

03-3462-3807



MoMA Design Store 池袋ロフト

東京都豊島区南池袋1-28-1 ヨドバシHD池袋ビル 9F

03-5960-6210



MoMA Design Store 銀座ロフト

東京都中央区銀座2-4-6 銀座ロフト 3F

03-3562-6210

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