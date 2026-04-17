★最大2,000ポイント★ハズレ無し！電子書籍の購入でポイントやクーポンが当たるルーレットを開催【漫画全巻ドットコム】

株式会社TORICO

GW旅行の移動中に、電子書籍はいかがでしょう！

電子書籍55円（税込）以上の決済でポイントやクーポンが当たるルーレット♪ 最大2,000ポイント当選のチャンス！

ポイントの他にも、電子書籍の割引クーポンやポイント還元率UPクーポンなど、漫画全巻ドットコムをますますお楽しみいただける景品を多数ご用意しております。

ハズレなし！その場で当たる！すぐ使える！

普段は紙書籍をご愛読の方も、電子書籍をお試しいただく絶好のチャンスです！

この機会に、電子書籍の便利さをぜひご体験ください。

▼電子書籍はコチラ。期間限定割引など、お値打ち価格の作品も多数！

https://www.mangazenkan.com/items/ebook/

▼紙書籍はコチラ。当店限定の特典付きがおすすめです

https://www.mangazenkan.com/items/book/

▼キャンペーン期間

4月17日(金)10:00～4月27日(月)23:59までの 11日間

※電子書籍55円（税込）以上の決済1回につき1回ルーレットに参加できます。

※クーポン、ポイント利用分を差し引いた決済金額が55円(税込)以上の電子書籍の注文を完了すると、自動でルーレットが開始します。

※お客様おひとりあたりのルーレット実施上限は1日5回までです。

※ルーレットで進呈されるポイントおよびクーポンの有効期限は2026年6月30日(火)23：59までです。

キャンペーン詳細はこちら :https://www.mangazenkan.com/special/2916.html漫画全巻ドットコム本店特設ページへ遷移します



【漫画全巻ドットコムについて】

1巻から最終巻まで全巻まとめ買いできるインターネット書店です。

紙も電子も豊富な取り揃えでお探しのコミックがきっと見つかるはず。

お客様の用途にあわせて多様な方法で漫画をお楽しみいただけるネット書店としてサービス展開しています。

公式サイト：https://www.mangazenkan.com/

公式X(Twitter)：https://twitter.com/mangazenkan



【漫画全巻ドットコムECアプリ好評配信中！】

App Store：https://apps.apple.com/us/app/id1539547270

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mangazenkan.mangazenkanec



【株式会社TORICOについて】

世界に「楽しみ」を増やす、をミッションに

「日本」だけじゃなく「世界」を、ただ「好き」じゃなく「虜」にしたい。

TORICOはそんなサービスを目指しています。

詳しくは公式サイトご覧ください。

公式サイト：https://www.torico-corp.com/