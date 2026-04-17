ライバル？それとも仲良し！？ 中川家＆岡田圭右＆鈴木紗理奈も仰天！向こう三軒両隣おんなじグルメランキング＆気になる地名ランキング

テレビ大阪株式会社

独自の視点で大阪府43市町村を徹底リサーチし、番組オリジナルのランキングを作成。住んでいる人でも気づかない大阪の魅力を再発見できるバラエティ番組です。

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【出演】

MC 中川家（守口市出身）

ゲスト 岡田圭右（ますだおかだ／大阪市出身）

鈴木紗理奈（摂津市出身）

●番組HP https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/daremo-shi-ranking/

●TVer https://tver.jp/series/srpx8qxzc2

向こう三軒両隣 おんなじグルメランキング

食いだおれの街・大阪では、飲食店がずらりと軒を連ねるのは日常風景。その多さゆえ、隣同士や向かい合う場所に“同じジャンル”の店が並ぶことも珍しくありません。一体、なぜこんな立地に店が並ぶのか？ 今回は、そんな気になる関係性に迫るべく、同ジャンルで隣り合う、または向かい合う2軒の店を「入り口の近さ」を計測してランキングを作成！ はたして仲がいいのか、ライバルなのか？

■大阪市天王寺区｜寿司店の「うをさ」＆「海幸」

JR鶴橋駅・中央口を出てすぐの場所に、寿司店同士が向かい合うユニークな一角があります。それは、リーズナブルな回転寿司「海幸」と、路地を挟んで向かいにある「うをさ」。昔ながらの佇まいながら、回転レーンを備える寿司店です。

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「海幸」は、1皿180円から楽しめる気軽さと、分厚いネタが魅力。一方の「うをさ」は、注文後にひと炙りするうなぎなど、職人技が光る本格派。価格や品数、席数などを比べると、それぞれに強みが際立ちます。互いに意識しつつも、不思議な距離感を保つ2軒。そんな中、「うをさ」店主が初めて「海幸」を訪問。その味の評価とは？

■摂津市｜焼鳥店の「鳥彦」＆「躍起」

鈴木紗理奈さんの地元・摂津市はJR千里丘駅近くの角地。2軒並ぶ焼き鳥店が「躍起」と「鳥彦」。入口の向きこそ異なりますが、まさに“隣り合うライバル”。「躍起」は阿波尾鶏を炭火で焼き上げる一軒。清潔感のある店内で、もも塩は253円と、手頃な価格。

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一方の「鳥彦」は焼き鳥一筋25年の店主が継ぎ足しのタレで焼くねぎまが評判の人気店。ただ、両店主はもともと親しい間柄で、「躍起」の隣に「鳥彦」を出店すると決まったときも「どうぞ！」と快諾。競い合いながらも支え合う、理想的な“良きライバル関係”だったのでした。はたしてこの良きライバル同士の店舗の入口の距離は？

■大阪市福島区｜お好み焼き店の「お多福」＆「あねの元カレ」

JR福島駅近くの細い路地で、向かい合いながらしのぎを削るのが、お好み焼き店「お多福」と「あねの元カレ」。招き猫が目印の「お多福」の視線の先に、個性的な店名の「あねの元カレ」が構えるという、なんとも気になる配置。

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「お多福」は創業20年、2代目店主が手がける広島お好み焼きが名物。たっぷりのキャベツに広島から取り寄せる生麺、そしてこだわりの具材を重ねたボリューム満点の一品で、カープファンも集う店。

一方「あねの元カレ」は創業3年。大和芋入りのふっくら生地にカリカリの豚肉を合わせた王道の大阪お好み焼きで勝負！ はたして2店舗の距離は？

■大阪市天王寺区｜ラーメン店の「だいつる」＆「賛平」(C)テレビ大阪

JR鶴橋駅近くの千日前通沿いに“真隣”に並ぶラーメン店、「らーめん 賛平」と、「麺と肉 だいつる」。どちらも行列ができる人気店です。

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「賛平」は、豚骨に鶏ガラを合わせたライトな豚骨が看板。あっさりしながらも、にんにくのパンチが効いた一杯でお客さんの舌を鷲掴みに。

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一方「だいつる」は、黒毛和牛の牛骨スープに魚介ダレを合わせた「旨辛ホルモンまぜそば」が主役。甘辛く炒めたホルモンと平打ち麺が絡む、インパクト抜群の一杯。

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創業は、「賛平」が2016年4月、「だいつる」が2016年9月とわずか5カ月違いというのも驚き。オープン当初は苦戦したという「賛平」ですが、「だいつる」の行列が呼び水となって客足が増加。いまや互いに高め合う、隣り合う人気店へと成長したといいます。そんな2店舗の入口の距離は？

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