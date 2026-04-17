着ててラク！お手入れもラク！『楽ラクシャツ　TOKYO SHIRTS』で、毎日の仕事をもっと快適に

東京シャツ株式会社※イメージ画像です

東京シャツ株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役：内山 幸治）は、『忙しいビジネスマンのストレスを解消する』をコンセプトにした、『楽ラクシャツ TOKYO SHIRTS』の販売を、2026年4月17日（金）より開始いたします。本商品は、全国の東京シャツ店舗および公式通販サイトにてお買い求めいただけます。公式通販サイト：https://www.tokyo-shirt.co.jp/shop/pages/rakurakushirt2026SS.aspx

※本リリースにおける『楽ラクシャツ』は、着心地の良さを表す一般的な表現として使用しています。

商品概要

働き方が多様化する中で、ビジネスウェアには「きちんと見えること」に加え、「動きやすさ」や「お手入れのしやすさ」が求められています。東京シャツでは、日々忙しく働くビジネスパーソンの声に着目し、長時間の着用でも快適に過ごせるシャツとして『楽ラクシャツ TOKYO SHIRTS』を開発しました。『楽ラクシャツ TOKYO SHIRTS』は、**形態安定性・ストレッチ性・吸水速乾性**を兼ね備えた高機能シャツシリーズです。 動きに合わせて自然にフィットするストレッチ素材を採用し、デスクワークから移動の多い一日まで、ストレスフリーな着心地を実現しました。

商品詳細

シワになりにくく、お手入れが簡単 - しっかりした見た目ながら、快適な着用感 - 長時間着ても疲れにくいをコンセプトとしています。

商品ラインアップ

【ストレッチシャツ】

素材：ポリエステル100%

販売価格：税込5,489円

商品特長：動きやすさを重視した高いストレッチ性。アクティブなビジネスシーンに最適です。

【コフレックスシャツ】

素材：ポリエステル100%

販売価格：税込4,389円

商品特長：綿のような柔らかさと、ナチュラルな風合いを実現しました。

※本リリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。

会社概要

ストレッチシャツコフレックスシャツ

東京シャツは、1949年にシャツメーカーとして創業以来、一貫してモノづくりに真摯に取り組んでいる企業です。モノづくりを強みとし「東京シャツのお店に来ると良いモノがある」ことを訴求する商品製作を行っており、ビジネスシャツにおいてシャツ専門店としては国内トップクラスの販売実績があります。1997年にはアパレル企業として国内でいち早く、製造小売(SPA)に取り組み、全国でシャツ専門店のチェーン展開を行っています。また、2015年に日清紡グループの一員となり、原料調達・素材製造からリテールまでの一貫体制を整えました。

■会社名 ：東京シャツ株式会社

■本社所在地：東京都台東区東上野2-1-11サンフィールドビル 6F

■代表者 ：代表取締役社長 内山 幸治

■資本金等 ：7,500万円

■従業員数 ：430名（令和8年3月末）

■企業サイト：https://www.tokyo-shirt.co.jp/company