ノートPCに貼り付けたまま使える！3段階高さ調整対応の薄型ミニスタンド「OWL-PCSTD08シリーズ」を発売

株式会社オウルテック

株式会社オウルテック（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：山本哲也）は、ノートPC背面に貼り付けたまま使用できる薄型ノートパソコンミニスタンド「OWL-PCSTD08シリーズ」（ブラック／シルバーの2色展開）を発売しました。

【製品特長】

貼り付けて使用できる薄型スタンド

ノートPC本体背面に貼り付けたまま使用できる薄型スタンドです。3段階の高さ調整に対応し、通気性に配慮した設計を採用しています。折りたたみ時は薄くコンパクトになり、携帯性にも優れています。

通気性に配慮した構造

スタンド展開時にはノートPC底面に適度な空間が生まれ、通気を妨げにくく、自然な放熱をサポートします。排気口付近をふさがない構造により、安定した動作環境をサポートします。

使用環境に合わせた3段階調整

折りたたみ状態を含む3段階の高さ調整が可能で、作業姿勢に応じて高さを選択できます。

アームを展開するだけで調整できるシンプルな構造です。

薄型で持ち運びやすい構造

使用しないときはスタンドを薄く折りたたむことができ、ノートPCに貼り付けたままでもスリムに保持できます。バッグへの収納や持ち運びがしやすく、外出先でも快適に使用できます。

耐久性と質感に優れた素材を採用

本体には強度と質感に優れた亜鉛合金を採用しており、薄型ながらしっかりとした使用感を実現しています。質感が良く、日常の使用に心地よく馴染みます。

安定性に配慮したシリコンパッド

スタンドの接地面にはシリコンパッドを配置しており、使用時のズレを抑えて安定した操作をサポートします。机上でのガタつきを軽減し、快適にご利用いただけます。

【製品仕様】

OWL-PCSTD08-BK (ブラック)

JANコード：4942322047751

OWL-PCSTD08-SI (シルバー)

JANコード：4942322047768

■対応サイズ：13～17.3インチのノートパソコン

■材質：亜鉛合金、シリコン

■製品ページ：

https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_stand/cat_stand-laptop-pc/pcstd08/

■販売ページ（直販店）：

https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003245

■販売ページ（Amazon）：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GP77G4PC

■販売ページ（楽天市場）：

https://item.rakuten.co.jp/owltech/owl-pcstd08/

■販売ページ（Yahoo!ショッピング）：

https://store.shopping.yahoo.co.jp/owltech/owl-pcstd08.html

株式会社オウルテック

https://www.owltech.co.jp/

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