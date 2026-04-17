日常学習の予習・復習・知識の整理に最適！『高校数学 直接書き込むやさしい数学IIIノート』『高校数学 直接書き込むやさしい数学Cノート』を4月17日（金）に刊行

株式会社旺文社

教育出版の株式会社旺文社（東京都新宿区／代表取締役社長 粂川 秀樹）は、『高校数学 直接書き込むやさしい数学IIIノート』『高校数学 直接書き込むやさしい数学Cノート』を4月17日（金）に刊行いたしました。

本シリーズは、日常学習の予習・復習に最適な、直接書き込める、まとめ・問題付きノートです。既に刊行されている同シリーズの数学I・A・II・Bのご好評につき、新しく数学III・Cのノートが刊行となりました。

例題そっくりのやさしい問題を繰り返し解くことで、考え方や公式を定着させることができるため、「数学が苦手」という人にもぜひ手に取っていただきたいシリーズです。

【特長】

●基礎固めの定番書

学習ポイントをおさえる→例題で確認→問題を解く という構成になっているので、的確に要点をおさえてきちんと問題が解けるようになります。

短期間で仕上げることができる、ほどよい問題数で構成されています。

●直接書き込める、まとめ・問題付きノート

書き込みスペースがゆったりしているので、見直しがしやすく、「自分ができるところ・できないところ」をノートのように確認することができます。

●まねて覚えて、理解が深まる

シンプルな例題と、その例題にそっくりな練習問題を繰り返し解くことで、考え方や公式などの基礎力が定着し、数学に対する自信をつけることにつながります。

(『高校数学 直接書き込むやさしい数学IIIノート』紙面イメージ)

■書籍概要

書名：高校数学 直接書き込むやさしい数学IIIノート

編者：旺文社

刊行日：2026年4月17日

定価：1,100円（税込）

ISBNコード :9784010350683

体裁：本冊：B5判 ／ 80ページ ／ 1色刷

別冊：B5判 ／ 48ページ ／ 1色刷

URL：https://www.obunsha.co.jp/product/detail/035068

書名：高校数学 直接書き込むやさしい数学Cノート

編者：旺文社

刊行日：2026年4月17日

定価：1,100円（税込）

ISBNコード :9784010350690

体裁：本冊：B5判 ／ 80ページ ／ 1色刷

別冊：B5判 ／ 48ページ ／ 1色刷

URL：https://www.obunsha.co.jp/product/detail/035069

【会社概要】学ぶ人は、変えてゆく人だ。

目の前にある問題はもちろん、人生の問いや、社会の課題を自ら見つけ、

挑み続けるために、人は学ぶ。

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私たちは、学ぶ人をずっと応援し続けます。

旺文社ブランドサイト URL：https://www.obunsha.co.jp/pr/change/(https://www.obunsha.co.jp/pr/change/)

社名 ： 株式会社 旺文社

代表者 ： 代表取締役社長 粂川 秀樹

設立 ： 1931年10月1日

本社 ： 〒162-8680 東京都新宿区横寺町55

TEL ： 03-3266-6400

事業内容 ： 教育・情報をメインとした総合出版と事業

URL ： https://www.obunsha.co.jp/