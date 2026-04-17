日常学習の予習・復習・知識の整理に最適！『高校数学 直接書き込むやさしい数学IIIノート』『高校数学 直接書き込むやさしい数学Cノート』を4月17日（金）に刊行
教育出版の株式会社旺文社（東京都新宿区／代表取締役社長 粂川 秀樹）は、『高校数学 直接書き込むやさしい数学IIIノート』『高校数学 直接書き込むやさしい数学Cノート』を4月17日（金）に刊行いたしました。
本シリーズは、日常学習の予習・復習に最適な、直接書き込める、まとめ・問題付きノートです。既に刊行されている同シリーズの数学I・A・II・Bのご好評につき、新しく数学III・Cのノートが刊行となりました。
例題そっくりのやさしい問題を繰り返し解くことで、考え方や公式を定着させることができるため、「数学が苦手」という人にもぜひ手に取っていただきたいシリーズです。
【特長】
●基礎固めの定番書
学習ポイントをおさえる→例題で確認→問題を解く という構成になっているので、的確に要点をおさえてきちんと問題が解けるようになります。
短期間で仕上げることができる、ほどよい問題数で構成されています。
●直接書き込める、まとめ・問題付きノート
書き込みスペースがゆったりしているので、見直しがしやすく、「自分ができるところ・できないところ」をノートのように確認することができます。
●まねて覚えて、理解が深まる
シンプルな例題と、その例題にそっくりな練習問題を繰り返し解くことで、考え方や公式などの基礎力が定着し、数学に対する自信をつけることにつながります。
(『高校数学 直接書き込むやさしい数学IIIノート』紙面イメージ)
■書籍概要
書名：高校数学 直接書き込むやさしい数学IIIノート
編者：旺文社
刊行日：2026年4月17日
定価：1,100円（税込）
ISBNコード :9784010350683
体裁：本冊：B5判 ／ 80ページ ／ 1色刷
別冊：B5判 ／ 48ページ ／ 1色刷
URL：https://www.obunsha.co.jp/product/detail/035068
書名：高校数学 直接書き込むやさしい数学Cノート
編者：旺文社
刊行日：2026年4月17日
定価：1,100円（税込）
ISBNコード :9784010350690
体裁：本冊：B5判 ／ 80ページ ／ 1色刷
別冊：B5判 ／ 48ページ ／ 1色刷
URL：https://www.obunsha.co.jp/product/detail/035069
【会社概要】
学ぶ人は、変えてゆく人だ。
目の前にある問題はもちろん、人生の問いや、社会の課題を自ら見つけ、
挑み続けるために、人は学ぶ。
「学び」で、少しずつ世界は変えてゆける。
いつでも、どこでも、誰でも、学ぶことができる世の中へ。
私たちは、学ぶ人をずっと応援し続けます。
旺文社ブランドサイト URL：https://www.obunsha.co.jp/pr/change/(https://www.obunsha.co.jp/pr/change/)
社名 ： 株式会社 旺文社
代表者 ： 代表取締役社長 粂川 秀樹
設立 ： 1931年10月1日
本社 ： 〒162-8680 東京都新宿区横寺町55
TEL ： 03-3266-6400
事業内容 ： 教育・情報をメインとした総合出版と事業
URL ： https://www.obunsha.co.jp/