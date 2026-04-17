日常学習の予習・復習・知識の整理に最適！『高校数学 直接書き込むやさしい数学IIIノート』『高校数学 直接書き込むやさしい数学Cノート』を4月17日（金）に刊行

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株式会社旺文社

教育出版の株式会社旺文社（東京都新宿区／代表取締役社長 粂川 秀樹）は、『高校数学 直接書き込むやさしい数学IIIノート』『高校数学 直接書き込むやさしい数学Cノート』を4月17日（金）に刊行いたしました。



本シリーズは、日常学習の予習・復習に最適な、直接書き込める、まとめ・問題付きノートです。既に刊行されている同シリーズの数学I・A・II・Bのご好評につき、新しく数学III・Cのノートが刊行となりました。


例題そっくりのやさしい問題を繰り返し解くことで、考え方や公式を定着させることができるため、「数学が苦手」という人にもぜひ手に取っていただきたいシリーズです。






【特長】

●基礎固めの定番書


学習ポイントをおさえる→例題で確認→問題を解く という構成になっているので、的確に要点をおさえてきちんと問題が解けるようになります。


短期間で仕上げることができる、ほどよい問題数で構成されています。



●直接書き込める、まとめ・問題付きノート


書き込みスペースがゆったりしているので、見直しがしやすく、「自分ができるところ・できないところ」をノートのように確認することができます。



●まねて覚えて、理解が深まる


シンプルな例題と、その例題にそっくりな練習問題を繰り返し解くことで、考え方や公式などの基礎力が定着し、数学に対する自信をつけることにつながります。




(『高校数学 直接書き込むやさしい数学IIIノート』紙面イメージ)


■書籍概要





書名：高校数学 直接書き込むやさしい数学IIIノート


編者：旺文社


刊行日：2026年4月17日


定価：1,100円（税込）


ISBNコード :9784010350683


体裁：本冊：B5判 ／ 80ページ ／ 1色刷


　　　別冊：B5判 ／ 48ページ ／ 1色刷


URL：https://www.obunsha.co.jp/product/detail/035068








書名：高校数学 直接書き込むやさしい数学Cノート


編者：旺文社


刊行日：2026年4月17日


定価：1,100円（税込）


ISBNコード :9784010350690


体裁：本冊：B5判 ／ 80ページ ／ 1色刷


　　　別冊：B5判 ／ 48ページ ／ 1色刷


URL：https://www.obunsha.co.jp/product/detail/035069


【会社概要】

学ぶ人は、変えてゆく人だ。

目の前にある問題はもちろん、人生の問いや、社会の課題を自ら見つけ、


挑み続けるために、人は学ぶ。


「学び」で、少しずつ世界は変えてゆける。


いつでも、どこでも、誰でも、学ぶことができる世の中へ。


私たちは、学ぶ人をずっと応援し続けます。





旺文社ブランドサイト　URL：https://www.obunsha.co.jp/pr/change/(https://www.obunsha.co.jp/pr/change/)



社名 ： 株式会社　旺文社


代表者 ： 代表取締役社長　粂川　秀樹


設立 ： 1931年10月1日


本社 ： 〒162-8680　東京都新宿区横寺町55


TEL ： 03-3266-6400


事業内容 ： 教育・情報をメインとした総合出版と事業


URL ： https://www.obunsha.co.jp/