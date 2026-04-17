【マロニエゲート銀座1】4月25日(土)、4月26日(日)「5館合同 GWお買上げ大抽選会」開催！

三菱地所プロパティマネジメント株式会社

銀座の商業施設「マロニエゲート銀座1」（東京都中央区銀座2-2-14 運営会社：三菱地所プロパティマネジメント株式会社）では、4月25日(土)、4月26日(日)の2日間、ゴールデンウィークお買上げ大抽選会を開催いたします。是非この機会に足をお運びください！

■日時：4月25日(土)・4月26日(日) 11:00～18:00 ※景品が無くなり次第終了となります。

■抽選会場：マロニエゲート銀座3 1F正面入口

4月25日(土)・4月26日(日)の2日間、ゴールデンウィークお買上げ大抽選会を開催！

マロニエゲート銀座1、マロニエゲート銀座2、マロニエゲート銀座3、無印良品銀座、銀座ベルビア館(銀座ロフトを含む全店舗)の当日のお買い上げレシートご持参で税込3,000円ごとに1回抽選できます。

※お一人様最大3回まで

※当日限り各施設のレシート合算可

豪華景品が当たるチャンス！ぜひご参加ください。

施設概要■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━―…‥・・

【名 称】

マロニエゲート銀座1

【住 所】

〒104-0061 東京都中央区銀座2-2-14

【H P】

https://www.marronniergate.com/

【営業時間】

ファッション・ハンズフロア 11:00～21:00

レストランフロア 11:00～23:00

※一部店舗では、臨時休業・営業時間の短縮等がある場合がございますので、ご了承ください。

【アクセス】

JR山手線・京浜東北線「有楽町」駅 中央口より徒歩4分

東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」駅 4番出口より徒歩2分

東京メトロ丸の内線・銀座線・日比谷線「銀座」駅 C8出口より徒歩3分

【運営会社】

三菱地所プロパティマネジメント株式会社

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