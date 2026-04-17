【マロニエゲート銀座1】4月25日(土)、4月26日(日)「5館合同 GWお買上げ大抽選会」開催！
銀座の商業施設「マロニエゲート銀座1」（東京都中央区銀座2-2-14 運営会社：三菱地所プロパティマネジメント株式会社）では、4月25日(土)、4月26日(日)の2日間、ゴールデンウィークお買上げ大抽選会を開催いたします。是非この機会に足をお運びください！
■日時：4月25日(土)・4月26日(日) 11:00～18:00 ※景品が無くなり次第終了となります。
■抽選会場：マロニエゲート銀座3 1F正面入口
4月25日(土)・4月26日(日)の2日間、ゴールデンウィークお買上げ大抽選会を開催！
マロニエゲート銀座1、マロニエゲート銀座2、マロニエゲート銀座3、無印良品銀座、銀座ベルビア館(銀座ロフトを含む全店舗)の当日のお買い上げレシートご持参で税込3,000円ごとに1回抽選できます。
※お一人様最大3回まで
※当日限り各施設のレシート合算可
豪華景品が当たるチャンス！ぜひご参加ください。
施設概要■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━―…‥・・
【名 称】
マロニエゲート銀座1
【住 所】
〒104-0061 東京都中央区銀座2-2-14
【H P】
https://www.marronniergate.com/
【営業時間】
ファッション・ハンズフロア 11:00～21:00
レストランフロア 11:00～23:00
※一部店舗では、臨時休業・営業時間の短縮等がある場合がございますので、ご了承ください。
【アクセス】
JR山手線・京浜東北線「有楽町」駅 中央口より徒歩4分
東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」駅 4番出口より徒歩2分
東京メトロ丸の内線・銀座線・日比谷線「銀座」駅 C8出口より徒歩3分
【運営会社】
三菱地所プロパティマネジメント株式会社
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