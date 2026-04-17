【名古屋タカシマヤ】行列必至の新名物から愛され続ける老舗の逸品まで、京の魅力が一堂に「第26回 大京都展」を開催

株式会社 ジェイアール東海高島屋

昨年は12日間で11万人以上が来場した毎年人気の京都展。本年は「京の手仕事」をテーマに、素材にこだわる専門店ならではの最新スウィーツや、老舗の名店が手がける絶品グルメ、5月10日（日）の母の日ギフトにもぴったりな伝統工芸品など、豊富なラインアップでご紹介します。また7日（木）・13日（水）には、舞妓さんが来場し、「をどり」を披露します。

【全95店（グルメ54店、雑貨・工芸品41店）、初出店6店（うち、東海地区初出店1店）】

「大京都展」公式HPはこちら :https://www.jr-takashimaya.co.jp/

連日行列の絶えない京都の新名物や、京素材をアレンジした新作スウィーツ

【東海地区初出店】賞味期限はわずか1分！バター溢れる焼き立てたい焼き

京都老舗製餡所のあんを挟んだ熱々のたい焼きに、道産バターを差し込んだ今話題の新名物。

※実演

＜まめものとたい焼き＞たい焼き あんバター（1個）430円

特製抹茶餡ソースをかけて食べる宇治の一番茶を使用した新作ロールケーキ

※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定

＜京都・東山茶寮＞抹茶あんソースかけ宇治抹茶カスタードロール（1本）2,001円

天保元年創業の京ゆば専門店からゆば尽くしの和パフェが新登場

※ジェイアール名古屋タカシマヤ先行販売

※実演

＜京ゆば 湯葉弥＞ゆばパフェ（1個）990円

京ゆばづくりに欠かせない豆乳”ゆば汁”と、看板商品の”くみあげ湯葉”をふんだんに使用したゆばのソルベ&アイスに、湯葉チュイル、黒豆をトッピングしたゆば好きにはたまらない新感覚パフェ。

甘酸っぱい京檸檬をふんだんに使った至高のレモンパイを焼きたてで

※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定

※実演

＜リジェール＞京檸檬パイ（1個）540円 ※各日300個限り

こだわり抹茶の濃厚シェイク&ラテフロートに波照間島の”幻の黒糖”ゼリーをイン

元バリスタの店主自ら厳選した抹茶を使ったドリンクに、濃厚な甘みとコクをもつ波照間島の希少な黒糖で作るゼリーを合わせた一杯。

※12日（火）までの出店

※ジェイアール名古屋タカシマヤ先行販売

※実演

＜八十八良葉舎＞左）黒糖ゼリー八十八シェイク（1杯）1,601円、右）黒糖ゼリー抹茶ラテフロート（1杯）1,501円

会場で練り上げた本わらび餅であんこを包んだ逸品

※実演

＜老松＞本わらび餅（4個入）2,160円

”京都ラーメンの源流”と称される老舗ラーメンや、名店の味が手軽に楽しめるお弁当

【初出店】1950年創業 濃厚背脂と鶏白湯が魅力の行列店

※12日（火）までの出店

※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定

※イートイン

＜中華そば専門 珍遊＞豚ロース半敷き中華そば（1杯）1,595円＜酵房西利＞京のだし巻きと西京焼き弁当（銀鱈）（1折）1,981円

西利の発酵技術が詰まった西京焼

※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定

※実演

＜京都太秦 肉の源秀＞ハネシタステーキと牛飯弁当（1折）2,700円

京都府産黒毛和牛の希少部位”ハネシタ”を食べ比べ

※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定

※実演

＜とり松＞特選 香住蟹寿司（1折）2,160円 ※各日50折限り

香住蟹を贅沢に敷き詰めた一折

※ジェイアール名古屋タカシマヤ先行販売

※実演

ミシュランガイド史上最年少受賞店主（※）による一杯（※）ラーメン部門

※13日（水）からの出店

※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定

※イートイン

＜麦の夜明け＞京鴨と九条ねぎの中華そば（一杯）1,751円 ※各日400杯限り

母の日ギフトにもぴったりの工芸品

形に残る和紙華のカーネーションブーケ

＜工房紗彩＞和紙華カーネーションブーケ 3,850円

職人が手作業で縫い付ける花モチーフのビーズがま口

＜香鳥屋＞刺しゅうビーズがま口 36,300円

会場で舞妓さんが「をどり」を披露

京都から舞妓さんが来場し「をどり」を披露するイベントを観覧無料で開催します。

■日程：5月7日（木）、13日（水）各日 午後1時～・3時～・5時～

■場所：10階 中央エレベーター前 特設会場

【名古屋出身】上七軒 市きよ さん ※5月7日（木）来場祇園甲部 小桜 さん ※5月13日（水）来場

※画像はイメージです。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。