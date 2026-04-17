東京スカイツリー(R)から日本の抹茶文化を発信する『抹茶グリーンティーマルシェ』開催！

東京スカイツリータウン

東京スカイツリーでは、2026年4月20日(月)から4月26日(日)の期間、東京スカイツリー 5階「SKYTREE SHOP」にて、株式会社吉村(本社：東京都品川区)による「抹茶グリーンティーマルシェ」を開催いたします。

株式会社吉村は、パッケージ企画をはじめ、食品や雑貨の製造・販売など、日常に寄り添うものづくりを手がける企画会社です。日本茶の普及にも力を入れており、抹茶の魅力を伝えるさまざまな取り組みを行っています。日常生活に取り入れやすい形で抹茶の楽しみ方を提案している点が、大きな特長です。

本マルシェでは、抹茶をより身近に感じていただけるよう、試飲・試食をご用意。抹茶や抹茶菓子を気軽にお楽しみいただけるほか、気に入った商品はその場でご購入いただけます。さらに、宇治抹茶スティックや抹茶シェイカー、抹茶食品がセットになった、東京スカイツリーだけのお得な商品「東京スカイツリー限定 お抹茶おたのしみ袋」も販売します。

長く受け継がれてきた日本茶の技と心に触れながら、抹茶本来の味わいと奥深い文化を体感できる機会 です。東京スカイツリーを訪れる海外からのお客さまをはじめ、どなたでも楽しめる内容となっており、丁寧に作られた抹茶商品は、大切な方へのお土産や旅の思い出にもおすすめです。

ぜひこの機会に、東京スカイツリーで抹茶の奥深い魅力をご体感ください

日 時 2026年4月20日(月)～4月26日(日) 11:00～18:00

※在庫が無くなり次第終了

場 所 東京スカイツリー5階 出口フロア SKYTREE SHOP前

内 容 抹茶の食品・雑貨の販売。

品川紋次郎 てづくり抹茶セット 1,760円

品川紋次郎 濃厚抹茶ラングドシャ 950～2,800円

加賀山中塗りミニシェイカー 830円

プレミアム抹茶セット(ミニシェイカー付き) 1,416円

東京スカイツリー限定 お抹茶おたのしみ袋 2,160円

※価格は全て税込です。※掲載内容は変更となる場合があります。

品川紋次郎 濃厚抹茶ラングドシャ(イメージ)品川紋次郎 てづくり抹茶セット加賀山中塗りミニシェイカー(イメージ)抹茶みるく豆（「東京スカイツリー限定 お抹茶おたのしみ袋」商品）