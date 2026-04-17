AI時代、事業変革に求められるものとは　ーNECが最新のDX調査レポートを公開

日本電気株式会社

日本電気株式会社(本社：東京都港区、取締役 代表執行役社長 兼 CEO：森田 隆之、以下 NEC)は、調査レポート「DXの最新動向と変化を読み解く実態調査 2026(https://jpn.nec.com/dx/dx-report/2026.html)」を、本日2026年4月17日（金）に公開しました。

NECでは、日本企業および各種組織のDXが持続可能な変革として社会に定着することを目指して、DXの取り組み状況を経年で調査・分析して、2023年以降毎年レポートとして発表しています。本年は、DXの本質とは何か？という点や、さらにトランスフォーメーション（変革）を実現して成長していくために必要な要素を、日本のDX担当者200名へのアンケート調査と分析および有識者インタビューを通じて明らかにしていきます。

■本調査の意義

直近のビジネスシーンにおいて、DXは「システム導入」のフェーズを終え、「いかに経営戦略として実行し、新たな価値・成果を創出するか」が問われています。本レポートでは、定型業務の自動化といった「守りのDX（効率化）」が企業に定着したリアルな実態をデータで示すとともに、難易度の高い「攻めのDX（事業変革）」へ移行するための組織構造や、実戦的なAI活用のあり方を明らかにしました。

■調査結果サマリー

1. DX推進は「質」のフェーズへ。進捗ゼロ企業は消滅するも、取り組みの中心は「効率化」

昨年度と比較し、DXの進捗について「まったく進捗しなかった」企業は0.0%となり、企業全体で取り組みの底上げが確認されました。「業務効率化」のためのデジタル化は75.5%が実行されている一方で、「事業変革（トランスフォーメーション）」は45.0%に留まっています。企業の重点としても、「業務効率化」が54.0%に対し、「事業変革」は19.5%と、リソースの投入に偏りがある実態が浮かび上がりました。DXの真の目的である「事業変革」へ戦略的にシフトさせることで、飛躍的な企業成長の機会が生まれる可能性を秘めています。

2. 事業変革を阻む「組織の壁」。突破口は「BTC人材の三位一体」と「一体改革」

事業変革推進における課題の1位は「DX推進のための人材不足（76.5%）」ですが、その背景には既存事業部門の抵抗や協力不足、縦割り組織の壁があります。解決の鍵として、ビジネス（B）、テクノロジー（T）、クリエイティブ（C）の3つの視点を持つ人材が偏りなく連携する「三位一体」の組織体制が求められており、97.0%の企業がその必要性を実感しています。さらに、「組織・人材の設計」「組織文化の改革」「ビジネスモデルの再設計」を一体として進める構造改革が不可欠です。95.5%の企業がその必要性を実感しています。

3. 「AIエージェント」が変革の触媒に。導入企業のDX成果実感度は未導入の約2倍

AIエージェントの導入・検討は非製造業を中心に進んでおり（導入・検討計77.8%）、既に導入している企業は、未導入企業に比べてDXの成果実感度が約2倍高いことがわかりました。特に、「データ分析に基づく顧客体験の向上」や「新商品・新サービスの開発」など、AIが単なる効率化を超え、ビジネスの変革スピードを加速させる「触媒」となり得る可能性を示唆しています。

4. 有識者による解説・提言を収録

本レポートでは、データ分析に加え、NECのDX関連ブランドのマーケティングチームによる解説と考察、有識者へのインタビューを通じて日本社会がDXを本質的に進めるための示唆を提供しています。

●レポート内の有識者インタビュー

「クリエイティブファースト」が導く日本企業の新たなDX戦略 ／ 安田洋祐氏（経済学者/政策研究大学院大学 教授）

効率化で生まれた余力を「価値創出」へ転換する「クリエイティブ部門」の新設と、多様性を活かす「クリエイティブファースト」の組織デザインを提言。

日本企業のDXを前に進めるためには ―BTC人材から考える組織のあり方と事業変革の未来 ／ 井上一鷹氏（株式会社Sun Asterisk Business Designer C&E Service Design Pros. General Manager）

日本企業が抱えるDXの課題から「小さく試すこと」の重要性と、BTC人材の連携による意思決定プロセスのあり方を解説。

組織文化と問い・編集力・仕組みが事業変革を導く ―日本型DXの本質と展望 ／ 池永寛明氏（社会文化研究家/株式会社池永ラボ 代表取締役/一般社団法人データビリティコンソーシアム 事務局長）

問い・編集力・仕組みという視点から、日本型DXの課題と真の事業変革実現の道筋を読み解く。

AI時代の価値観はどう変わるのか ―若い世代の変化から読み解く、社会と企業の関係 ／ 三宅香帆氏（文芸評論家/京都市立芸術大学非常勤講師）

AIの浸透によって変化する消費行動や、そこから見える個人と企業の関係性の変化について解説。

■調査概要- 調査手法：アンケート（インターネット調査）対象地域：日本全国- 対象者：日本国内に本社または主要拠点を置く、売上高300億円以上の企業に属し、- 自社のDXに関与した経験がある課長職以上- サンプル数：200s- 調査時期：2025年10月～2025年11月- 補足：集計結果（％）の四捨五入により、単一回答設問（％）の合計が100％にならない場合があります。- 調査主体：日本電気株式会社

本調査結果のレポートは、Webサイト(https://jpn.nec.com/dx/dx-report/2026.html)にて公開しています。



調査結果に関するお問い合わせ先

NEC BluStellarブランドマネジメントグループ 担当： 吉見、鈴木、若山、権田

E-mail：blustellar@pr.jp.nec.com